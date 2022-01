Impact de COVID-19 sur le marché de l’apprentissage numérique de l’anglais en Asie-Pacifique avec un TCAC de 17,2% | Babbel, Houghton Mifflin Harcourt, Pearson Plc, Worddive Ltd

Le « marché de l’apprentissage numérique de l’anglais en Asie-Pacifique » était évalué à 1 678,6 millions USD en 2019 et devrait atteindre 6 116,1 millions USD d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 17,6 % de 2020 à 2027. L’étude de marché de l’apprentissage numérique de l’anglais en Asie-Pacifique réalisée par « The Business Market Insights » fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions les principaux acteurs du marché mettant en évidence le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans.

Le marché de l’apprentissage numérique de l’anglais en Asie-Pacifique devrait connaître un taux de croissance important au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique se compose de pays riches en niveaux d’éducation, à savoir; Australie, Chine, Inde, Singapour et Corée du Sud, entre autres. Ces pays tirent parti de toutes les méthodes et modèles possibles pour améliorer la maîtrise de l’anglais dans le but d’augmenter le nombre d’individus anglophones. Selon le First English Proficiency Test d’EF Education, les pays asiatiques occupent la deuxième position après l’Europe parmi les anglophones non natifs.

La transformation numérique est un autre facteur qui a fortement influencé le secteur de l’éducation en Asie-Pacifique ces dernières années. L’Australie et la Chine sont les pays les plus en vue pour mettre en œuvre l’éducation numérique dans les écoles et les universités qui incluent l’apprentissage de l’anglais. Cependant, la Chine et la Corée du Sud dominent le marché de l’apprentissage numérique de l’anglais en Asie-Pacifique. L’Inde, quant à elle, a récemment mis en œuvre plusieurs initiatives pour stimuler l’éducation numérique dans le pays dans le cadre de l’initiative « Digital India ».

Acteurs majeurs du marché de l’apprentissage numérique de l’anglais en Asie-Pacifique : Babbel, Busuu Ltd., Cambridge University Press, CENGAGE LEARNING HOLDINGS II, INC., Duolingo, EF education first, ELSA, Corp, McGraw-Hill Education, Inc., Mondly, Macmillan ( Springer Nature), NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC., Oxford University Press, Pearson Plc, Rosetta Stone Inc, Pearson Plc, Houghton Mifflin Harcourt, Transparent Language, VIPKID, Voxy, Worddive Ltd

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché de l’apprentissage numérique de l’anglais en Asie-Pacifique. Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

