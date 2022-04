Impact actuel du marché des revêtements architecturaux pour apporter de grands changements 2021-2030

Le marché mondial des revêtements architecturaux devrait atteindre 57 270 millions de dollars d’ici 2022 contre 81 861 millions de dollars en 2015 avec un TCAC de 5,6 % de 2016 à 2022.

Les revêtements architecturaux sont des revêtements qui sont appliqués sur les bâtiments et les maisons. Les revêtements architecturaux comprennent une large gamme de peintures et de revêtements tels que les vernis, les laques, les revêtements en poudre, les apprêts, les encres et plusieurs autres. Ils sont appliqués pour protéger les surfaces de l’abrasion, de l’humidité et d’autres substances nocives pouvant causer des dommages et une décoloration de la surface.

Statistiques du marché :

Le fichier propose une évaluation du marché et des prévisions dans 5 devises principales – USD, EUR GBP, JPY et AUD. Il aide les dirigeants d’entreprise à faire des choix plus élevés lorsque les enregistrements de change en devises étrangères sont facilement disponibles. Dans ce rapport, les années 2020 et 2021 sont considérées comme des années historiques, 2020 comme l’année de référence, 2021 comme l’année estimée et les années de 2021 à 2030 comme la période de prévision.

Le marché des revêtements architecturaux est principalement tiré par la demande croissante de la région Asie-Pacifique et LAMEA. Le marché bénéficiera également de la demande croissante de revêtements architecturaux du secteur résidentiel en raison de l’augmentation du revenu disponible de la classe moyenne.

Le principal obstacle à la croissance du marché des revêtements agricoles est la réglementation gouvernementale stricte contre l’utilisation de produits chimiques toxiques. Cependant, l’impact de cette restriction est susceptible de diminuer à l’avenir avec l’introduction de revêtements écologiques. Le développement de revêtements écologiques et l’utilisation croissante du nanorevêtement devraient créer de nombreuses opportunités de croissance sur le marché.

Sur la base du type de résine, le marché des revêtements architecturaux est segmenté en acrylique, alkyde, époxy, polyuréthane, polyester, uréthane et autres, y compris le PTFE et le PVDF. Basé sur la technologie, il est divisé en solvant et eau. Selon l’industrie d’utilisation finale, la segmentation du marché comprend le résidentiel et le non résidentiel. Basé sur la fonction, le marché est segmenté en céramiques, encres, laques, peintures, revêtements en poudre, apprêts, scellants, teintures et vernis. Géographiquement, le marché est analysé à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA.

Le marché nord-américain des revêtements architecturaux a connu plusieurs acquisitions et ententes. Le marché est consolidé avec un maximum de la part occupée par quatre acteurs majeurs du marché, The Sherwin-Williams Company, PPG Industries, The Valspar Corporation et Masco.

Les principaux acteurs du marché des revêtements architecturaux comprennent:

PPG Industries

Asian Paints

Nippon Paints

The Sherwin-Williams Company

Axalta Coatings

RPM International Inc.

The Valspar Corporation

Midwest Industrial Coatings Inc.

Sumter Coatings

BASF SE

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

Ce rapport comprend une analyse quantitative détaillée du marché actuel et des estimations de 2014 à 2022 qui aident à identifier les opportunités de marché existantes pour capitaliser sur le marché mondial des revêtements architecturaux.

Une couverture approfondie du marché, y compris les moteurs, les contraintes et les opportunités, aide les professionnels à mieux comprendre le comportement du marché.

Une étude détaillée des stratégies des principaux leaders, des partenariats et des acquisitions sur le marché est fournie.

L’analyse des cinq forces de Porter examine la structure concurrentielle du marché et aide les stratèges à prendre de meilleures décisions.

Une analyse précise des segments géographiques aide à identifier les opportunités de croissance sur le marché.

Incidence de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 en 2019 a englouti le monde. Cela a provoqué un arrêt mondial. L’ensemble de l’économie mondiale a été touchée. En outre, de nombreuses personnes ont également perdu la vie. Environ 252 297 094 cas et 5 091 465 décès ont été signalés dans le monde jusqu’à présent pour COVID-19. La pandémie s’est propagée à presque tous les pays du monde. Dans la plupart des industries, la pandémie a entraîné une certaine forme de perte. En raison de la pandémie, le marché mondial des revêtements architecturaux a également connu un ralentissement. Statista estime que le chiffre d’affaires mondial total de l’industrie chimique s’élevait à environ 3,94 billions de dollars américains en 2019. En 2014, l’industrie chimique a généré des revenus de 5,4 billions de dollars américains à un niveau record.

Le degré de concurrence entre les principales entreprises mondiales a été développé en analysant plusieurs principaux marchés de revêtements architecturaux, notamment la concurrence sur le marché, la part de marché, les avancées les plus récentes du secteur, les lancements de produits innovants, les partenariats, les fusions et les acquisitions par des entreprises de premier plan.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

Analyse du segment de marché : Le document fournit un examen primaire de l’industrie ainsi que des définitions, des classifications et la forme de la chaîne d’entreprise. L’analyse de marché est fournie pour les marchés mondiaux qui incluent les tendances d’amélioration, l’évaluation de panorama agressive et la réputation de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés en plus des stratégies de fabrication et les systèmes de redevances sont également analysés. Ce fichier indique en outre la consommation d’import/export, l’offre et la demande, les charges, les ventes et les marges brutes.

Par type de résine

Acrylique

Alkyde

Epoxy

Polyuréthane

Polyester

Uréthane

Autres (PTFE & PVDF)

Par technologie

À base de solvant à base

d’eau

Par industrie d’utilisation finale

Résidentiel

Non résidentiel

Par fonction

Céramiques

Encres

Laques

Peintures

Revêtements en poudre

Apprêts

Scellants

Teintures

Vernis

Par géographie

Amérique du Nord

États -Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne Royaume-

Uni

Turquie

France

Russie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Corée

Inde

Reste de l’Asie-Pacifique

LAMEA

Brésil

Argentine

EAU

Qatar

Reste de LAMEA

D’autres acteurs importants du marché sont

AzkoNobel

Prisum Coatings Canada Inc.

Helios Group

A&A Coatings

Kansai Paint Co.

RockSolid Industrial

LINE-X UK

Single Source, Inc.

Michelman, Inc.

IFS Coatings

Table des matières:

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

1.1.Description du rapport

1.2.Principaux avantages pour les parties prenantes

1.3.Principaux segments de marché

1.3.1.Liste des acteurs clés présentés dans le rapport

1.4.Méthodologie de la recherche

1.4.1.Recherche

secondaire 1.4.2.Recherche primaire

1.4.3.Outils et modèles d’analyse

CHAPITRE 2 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

2.1. Principaux résultats de l’étude

2.1.1.Perspective CXO

CHAPITRE 3 : APERÇU DU MARCHÉ

3.1.Définition et périmètre

du marché 3.2.Principales conclusions

Principaux points couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché : Il se compose de six sections, d’un champ de recherche, de nombreux fabricants couverts, de fragments de marché par type, de portions de marché par utilité, de souhaits d’étude et d’années considérées.

Paysage du marché : ici, l’opposition au sein du marché mondial est disséquée, par frais, bénéfices, offres et part du gâteau au moyen d’agence, frais de marché, paysage de situations acharnées et modèles récents maximum, consolidation, amélioration, obtention et parties de l’industrie générale des agences de pointe.

État du marché et perspectives par région : dans cette phase, le rapport examine approximativement la partie Internet, les offres, les revenus, l’avènement, la partie de l’industrie générale, le TCAC et la taille du marché au moyen des paramètres régionaux. Ici, le marché mondial est profondément testé principalement basé sur des régions et des nations comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application ou utilisateur final : ce segment de l’exploration examine comment les remarquables sections de logiciels/cesseurs de consommation s’ajoutent au marché mondial.

Prévisions du marché : côté production : dans cette partie du dossier, les créateurs se sont concentrés sur la conjecture de création et d’estime de l’avènement, la jauge des principaux fabricants et l’estimation de l’estime de création et de création à l’aide du type.

Résultats de la recherche et conclusion : C’est l’un des derniers segments du document où les découvertes des enquêteurs et la fin de l’étude d’exploration sont données.

Cibles du rapport sur le marché :

Caractérisez, décrivez et conjecturez 2030, par type, application, client final et district. Donner à l’entreprise un examen climatique extérieur et une enquête PESTEL. Donner des systèmes à l’organisation pour gérer l’effet de COVID-19. Donner une enquête dynamique sur le marché, y compris les variables motrices du marché, les exigences d’avancement du marché.

Donner un examen de la technique de passage au marché aux nouveaux acteurs ou acteurs qui sont prêts à entrer sur le marché, y compris la définition de la section du marché, l’enquête sur les clients, le modèle de circulation, l’information et la localisation des articles et l’enquête sur le système de coûts. Restez au courant des dérives du marché mondial et examinez l’effet de la peste COVID-19 sur des régions importantes du monde. Examinez les opportunités de marché des partenaires et donnez aux pionniers du marché les subtilités de la scène sérieuse.

Le rapport présente une enquête exhaustive sur la relative multitude de portions et offre des données par rapport aux principaux quartiers à l’affût. Ce rapport indique également l’utilisation des importations / envois, les chiffres du marché biologique, le coût, la part de l’industrie, la stratégie, la valeur, les revenus et les avantages bruts.

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport présente les plans d’action actuels et les systèmes pour effectuer de nouveaux changements dans les plans d’action pour correspondre aux dernières choses et demandes.

Le rapport subtilise les signes monétaires vitaux du marché.

Le rapport examine les dérives de développement et évalue les modèles en particulier les portions.

Le rapport analyse les expositions des fragments de marché par rapport à d’autres portions de marché.

L’exécution monétaire des organisations montre des frissons ainsi que l’écrasante des secteurs commerciaux voisins est inspectée dans le rapport.

Le rapport décide de la section des obstacles et des réponses pour entrer sur le marché.

