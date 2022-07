Immunoprécipitation Taille du marché, opportunités commerciales par les principaux acteurs, partage, développement, expansion, fusion, acquisition, lancements de nouveaux produits 2028

Les progrès technologiques dans les techniques d’immunoprécipitation et le déploiement croissant dans le traitement du cancer et des maladies cardiovasculaires devraient stimuler la croissance du marché

La taille du marché mondial immunoprécipitation devrait atteindre 922,26 millions USD d’ici 2028 et enregistrer un TCAC de 5,2% sur la période de prévision rapport par Rapports et données. L’augmentation des programmes de recherche dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques, l’augmentation des collaborations en R&D entre les instituts universitaires et les sociétés pharmaceutiques et les progrès technologiques dans les techniques d’immunoprécipitation font partie des facteurs clés qui alimentent la croissance des revenus du marché. Le besoin croissant d’identifier les antigènes liés aux maladies auto-immunes, l’augmentation des activités de recherche dans les domaines de l’immunothérapie, de la génomique, du développement de médicaments et de la médecine personnalisée, ainsi que l’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement biopharmaceutiques sont d’autres facteurs soutenant la croissance du marché mondial. La demande croissante de tests d’immunoprécipitation avancés pour traiter le cancer, les maladies cardiovasculaires et les troubles du système nerveux central est un autre facteur majeur qui devrait alimenter la croissance du marché mondial de l’immunoprécipitation à l’avenir.

L’immunoprécipitation (IP) fait référence à la technique qui implique la précipitation d’un antigène protéique à l’aide d’un anticorps qui se lie à cette protéine particulière. Le processus implique l’immobilisation d’un anticorps spécifique sur un support solide tel que la résine d’agarose ou des particules magnétiques pour purifier les antigènes. L’immunoprécipitation est largement utilisée pour isoler l’antigène protéique cible et déterminer sa structure, son expression et son état de modification. La co-immunoprécipitation (Co-IP), l’immunoprécipitation de protéines individuelles, l’immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) et l’immunoprécipitation de l’ARN (RIP) sont les types d’immunoprécipitation les plus largement utilisés. Les tests ChIP sont utilisés pour identifier les régions génomiques des protéines de liaison à l’ADN, tandis que l’immunoprécipitation de l’ARN identifie les protéines de liaison à l’ARN à l’aide de techniques telles que le séquençage de l’ADNc et de la RT-PCR.

Dynamique du marché :

la croissance au cours de la période historique résulte de la croissance rapide de la population âgée, de la forte croissance économique dans les marchés émergents, de la baisse des prix du pétrole et de l’assurance maladie réformes à l’échelle mondiale. Les facteurs qui ont eu une incidence négative sur la croissance au cours de la période historique étaient le faible accès aux soins de santé, la pénurie de ressources humaines qualifiées, la difficulté de fabriquer des produits biologiques et les changements réglementaires.

À l’avenir, une croissance économique plus rapide, les développements technologiques et la prévalence croissante des maladies en raison de l’augmentation des modes de vie occupés et sédentaires stimuleront la croissance. Les facteurs qui pourraient entraver la croissance de ce marché à l’avenir sont la hausse des taux d’intérêt, la sensibilisation croissante aux thérapies alternatives et aux remèdes naturels, les dispositions gouvernementales en matière de services de santé et les réglementations gouvernementales strictes.

Perspectives régionales :

L’Amérique du Nord est le plus grand marché des soins de santé, suivi de l’Asie-Pacifique, de l’Europe de l’Ouest et des autres régions. En raison de réglementations et de politiques favorables dans ces régions, le secteur de la santé se développe rapidement. Alors que le marché des pays développés est presque saturé, les acteurs du marché se sont tournés vers les régions en développement, en particulier les économies émergentes d’Asie-Pacifique.

Perspectives concurrentielles :

Les principaux facteurs favorisant la croissance du marché comprennent l’augmentation des lancements et des initiatives des acteurs du marché pour fournir un traitement rapide pour traiter les maladies des patients dans le secteur de la santé. Les stratégies basées sur les tendances du marché pour le marché de la santé comprennent l’augmentation de l’adoption des paiements groupés, l’utilisation d’outils numériques, l’augmentation des collaborations entre les industries et les entreprises, la concentration sur le développement de nouveaux médicaments et l’adoption de la technologie d’imagerie hybride. Les acteurs ont adopté des stratégies dans le secteur de la santé, notamment l’acquisition d’entreprises dans des secteurs similaires pour étendre leur présence et se concentrer sur l’offre de produits et de services de qualité.

La section sur le paysage concurrentiel du rapport examine en détail la vue d’ensemble de l’entreprise, le portefeuille de produits et services, les plans d’expansion des activités, la capacité de production et de fabrication, la situation financière et la position sur le marché mondial. Il met également en lumière les récentes fusions et acquisitions, collaborations, partenariats, accords d’entreprise et gouvernementaux, accords et lancements de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché et décrites dans le rapport sont :

Thermo Fisher Scientific, Abbkine Scientific Co. Ltd., Merck KGaA, Bio-Rad Laboratories, BioLegend, Cell Signaling Technology, Abcam, GenScript Biotech Corporation, Rockland Immunochemicals, Geno Technology, et Takara Bio.

En outre, le rapport segmente le marché de l’immunoprécipitation en fonction des types de produits, des applications, des industries d’utilisation finale et de la technologie, entre autres. Le rapport offre un aperçu des facteurs clés influençant la croissance des revenus du segment et fournit des informations sur les opportunités d’investissement lucratives aux parties prenantes, aux investisseurs et aux clients.

Segmentation du marché de l’immunoprécipitation :

par type (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Immunoprécipitation de protéines individuelles Immunoprécipitation

chromatine (ChIP)

Co-immunoprécipitation (Co-IP)

Immunoprécipitation par ARN (RIP)

Autres

par type de produit (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028 )

Kits

Accessoires

Réactifs

Anticorps Anticorps primaires Anticorps secondaires

Billes Billes agarose Billes magnétiques

Tampons

par utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Entreprises pharmaceutiques et biopharmaceutiques

Instituts universitaires et de

recherche Organisations de recherche sous contrat (CRO)

Autres

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Allemagne

o Italie

o Royaume-Uni

o Reste de l’UE

Asie-Pacifique

o Inde

o Chine

o Japon

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o Afrique du Sud

o EAU

o Reste de MEA

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit personnalisé pour répondre à vos besoins.

