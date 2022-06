Immenses tendances de développement du marché RFID et croissance potentielle élevée à travers le monde d’ici 2028

L’étude de marché RFID réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

La technologie de transfert de données d’une étiquette électronique à l’aide d’ondes radio est connue sous le nom de RFID. Le terme RFID signifie Radio Frequency Identification. Il s’agit essentiellement d’une étiquette ou d’une étiquette électronique attachée aux produits, cette étiquette électronique est capable d’être lue à travers un lecteur dans le but de suivre ou d’identifier le produit. Depuis quelques années, cette industrie a amélioré ses normes en supprimant la majorité des problèmes technologiques qui ont conduit à rendre cette industrie capable de répondre aux exigences d’interopérabilité. Cette industrie a également renforcé les efforts de promotion et d’éducation en introduisant les types EPC Gen2 (Electronic Product Code Version 2) et UHF RFID (Ultra High Frequency RFID). La technologie RFID se transforme progressivement en un choix fiable et authentique pour la documentation.

Le rapport fournit la taille actuelle du marché de la RFID, définit les tendances et présente des prévisions de croissance pour neuf ans de 2019 à 2028. 2020 est considérée comme l’année de base et 2021 à 2028 est l’année de prévision pour l’ensemble du rapport. Tous les chiffres du marché pour les revenus sont fournis en dollars américains. Le marché est analysé du côté de l’offre, compte tenu de la pénétration du marché du marché RFID pour toutes les régions du monde.

Le marché RFID est segmenté en fonction du produit, du type, de la fréquence de communication, de l’application et de la région. Le produit du segment de marché RFID est en outre divisé en – lecteur RFID, middleware et services RFID et étiquette RFID. L’étiquette RFID et le lecteur RFID représentent la plus grande part du marché mondial de la RFID. Un autre segment de ce marché est le segment de type qui est en outre divisé en RFID passive assistée par batterie (BAP), active et passive. La RFID passive représente la plus grande part et BAP devrait imiter le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Le marché comprend un autre segment, à savoir les fréquences de communication, et est segmenté en – bande basse et haute fréquence (LF et HF respectivement) et bande ultra-haute fréquence (UHF). Les RFID UHF sont plus populaires parmi diverses applications, on prévoit donc qu’ils imiteront la croissance rapide des prochaines années. La RFID a de nombreuses applications dans le gouvernement, l’automatisation et le transport, la fabrication, le médical, la BFSI, la vente au détail et la chaîne d’approvisionnement, les médias et le divertissement, le contrôle d’accès d’entreprise et la défense et l’armée. Le secteur vertical de l’automatisation et du transport détient la plus grande part du marché, tandis que le secteur médical et de la santé devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours des prochaines années. La segmentation régionale du marché comprend cinq régions dans tout ce qui comprend l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. contrôle d’accès d’entreprise et défense et militaire. Le secteur vertical de l’automatisation et du transport détient la plus grande part du marché, tandis que le secteur médical et de la santé devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours des prochaines années. La segmentation régionale du marché comprend cinq régions dans tout ce qui comprend l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. contrôle d’accès d’entreprise et défense et militaire. Le secteur vertical de l’automatisation et du transport détient la plus grande part du marché, tandis que le secteur médical et de la santé devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours des prochaines années. La segmentation régionale du marché comprend cinq régions dans tout ce qui comprend l’Amérique du Sud, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché RFID: Alien Technology Corporation, Zebra Technologies Corporation, Toppan Forms Co. Ltd, Dai Nippon Printing Company Limited, 3M Company, Avery Dennison Corporation, Checkpoint Systems, Inc., Confidex Ltd., Intermec Inc. et BASF SE

Marché RFID segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Raison d’acheter

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial RFID.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises pour réformer leurs stratégies commerciales et s’établir dans la vaste géographie.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché RFID, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer les revenus de leur marché.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

