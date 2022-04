Imagerie proche infrarouge (NIR) Taille, part, croissance, tendances et prévisions du marché 2021-2030

Le rapport sur le marché de l’imagerie dans le proche infrarouge contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché Imagerie proche infrarouge par région.

Le marché mondial de l’imagerie proche infrarouge croîtra à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 5 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2030.

La méthode d’imagerie proche infrarouge utilise une lumière comprise entre 650 nm et 950 nm pour déterminer la santé du corps et la présence d’une maladie. Un moyen efficace et non ionisant d’imagerie des tissus avec des méthodes peu invasives est disponible avec cet appareil. L’imagerie proche infrarouge n’est pas bien absorbée par le sang ou l’eau, qui composent les tissus. Ainsi, il peut éclairer les structures internes. La technique est avantageuse par rapport aux autres méthodes car elle permet une meilleure résolution et est moins nocive pour les patients.

Facteurs affectant

Dans le monde, il y a eu une augmentation significative de diverses chirurgies du cancer, des chirurgies gastro-intestinales, des chirurgies cardiovasculaires et des chirurgies plastiques et reconstructives. En outre, une augmentation des maladies cibles telles que le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer du côlon et le cancer de la prostate. L’augmentation des maladies chroniques et des troubles neurologiques est le moteur de la croissance du marché de l’imagerie proche infrarouge.

La montée en flèche de l’adoption de l’imagerie NIR à travers le monde, l’augmentation de la population gériatrique et la sensibilisation à la santé dans les économies émergentes sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché mondial de l’imagerie proche infrarouge.

La grande disponibilité d’autres techniques d’imagerie alternatives et le prix élevé des détecteurs infrarouges limitent la croissance du marché.

Analyse d’impact de la COVID-19

Partout dans le monde, les épidémies de COVID-19 ont affecté tous les aspects de l’industrie des dispositifs médicaux, y compris les équipements de neurologie interventionnelle. Malgré l’urgence, le nombre de visites à l’hôpital a également diminué de manière significative au cours des six derniers mois. Cependant, malgré l’épidémie de COVID-19, la prise en charge des actes chirurgicaux a considérablement varié. Afin d’éviter tout contact avec les patients COVID-19 et les professionnels de santé, les patients évitent les établissements de santé. Dans un certain nombre de conditions aiguës et critiques, telles que les accidents vasculaires cérébraux, l’infarctus du myocarde et le cancer, les taux de mortalité ont chuté. Les gouvernements et les autorités visent à garantir que les ressources des patients pour le COVID-19 sont disponibles, ce qui affectera négativement le marché de l’imagerie dans le proche infrarouge. En raison des fermetures, les installations de fabrication ont fermé, perturbant les chaînes d’approvisionnement et limitant le nombre de participants aux essais cliniques, ce qui a un impact supplémentaire sur la croissance du marché mondial de l’imagerie dans le proche infrarouge.

Aperçu régional

La région nord-américaine représentait une part importante du marché de l’imagerie proche infrarouge et continuera de le faire en raison d’une augmentation des interventions chirurgicales. En outre, l’accès facile aux systèmes d’imagerie NIR, la forte présence d’acteurs clés du marché et l’adoption rapide des systèmes d’imagerie NIR stimulent la croissance dans ce domaine. En raison d’une sensibilisation accrue à la détection précoce du cancer, l’Asie-Pacifique a le potentiel de croissance le plus élevé. Parmi les autres facteurs qui stimulent la croissance du marché, citons une large base de patients et une augmentation des dépenses de santé dans la région. Offrant des opportunités lucratives pour développer leurs activités, les fournisseurs d’images des économies émergentes peuvent développer leurs activités. Les progrès des sciences de la vie continuent de stimuler le marché dans les économies en développement comme l’Inde, la Chine et la Malaisie.

Entreprises leaders

Les principales entreprises du marché mondial de l’imagerie proche infrarouge sont :

Stryker Corporation (États-Unis)

Karl Storz SE & Co. KG (Allemagne)

Carl Zeiss Meditec AG (Allemagne)

Leica Microsystems (États-Unis)

Olympus Corporation (Japon)

PerkinElmer, Inc. (États-Unis)

LI-COR, Inc. (États-Unis)

Medtronic plc (États-Unis)

Hamamatsu Photonics K.K. (Japon)

Shimadzu Corporation (Japon)

Mizuho Medical Co., Ltd. (Japon)

Fluoptics (France)

Quest Medical Imaging B.V. (Pays-Bas)

Sigma-Aldrich (Allemagne)

Teledyne Princeton Instruments (États-Unis)

Autres joueurs de premier plan

Portée du rapport

La segmentation du marché mondial de l’imagerie proche infrarouge se concentre sur le produit, l’application, l’indication, l’utilisateur final et la géographie.

Segmentation basée sur le produit

Dispositifs

Systèmes d’imagerie par fluorescence dans le proche infrarouge

Systèmes d’imagerie par fluorescence et bioluminescence dans le proche infrarouge

Sonde/colorant

À base de petites molécules organiques

À base de nanoparticules

Segmentation basée sur l’application

Imagerie préclinique

Imagerie médicale (diagnostic et chirurgies)

Imagerie clinique

Segmentation basée sur l’indication

Chirurgies du cancer

Chirurgies cardiovasculaires

Chirurgies gastro-intestinales

Chirurgies plastiques/reconstructrices

Autres

Segmentation basée sur l’utilisateur final

Hôpitaux & Cliniques

Laboratoires de recherche

Autres

Segmentation basée sur la géographie

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

