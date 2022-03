Imagerie hyperspectrale dans l’agriculture Marché 2021 Innovation, stratégie commerciale, technologie future, application, analyse des principales entreprises clés jusqu’en 2028

Le rapport de veille économique Imagerie hyperspectrale dans le marché de l’agriculture de «The Insight Partners» contient des informations détaillées sur la dynamique affectant l’évaluation du marché au cours de la période d’analyse. Il couvre également le paysage concurrentiel, la portée du marché et la segmentation du marché.

Grâce aux systèmes de véhicules aériens sans pilote (UAV), l’imagerie hyperspectrale a des applications dans un large éventail d’industries, notamment l’exploitation minière, l’agriculture, l’astronomie et la surveillance. La mise en œuvre de la technologie dans l’entreprise agricole fait l’objet de recherches depuis les années 2000. Un large éventail de difficultés de culture peut être traité avec des caméras et des accessoires d’imagerie hyperspectrale. En raison d’une meilleure compréhension des avantages de la technologie, les producteurs du monde entier ont commencé à accepter l’imagerie hyperspectrale dans l’agriculture.

Il y a eu des développements majeurs dans les spectrographes et les conceptions de détecteurs au fil des ans, ce qui a entraîné une baisse des prix et une augmentation des capacités d’instrumentation. En conséquence, le HSI est de plus en plus utilisé dans une variété d’applications. Les caméras hyperspectrales, contrairement aux caméras ordinaires, acquièrent un cube d’image 3D et des informations spectrales, ce qui les rend idéales pour toute situation dans laquelle les images doivent couvrir une large zone et encoder une grande quantité de données en une seule prise.

HSI a été conçu à l’origine pour des applications de télédétection telles que l’imagerie terrestre par satellite. Le HSI, d’autre part, est devenu plus compact, moins cher et plus adapté pour une application dans une variété d’industries, y compris l’agriculture, les produits pharmaceutiques, les tests alimentaires, les diagnostics médicaux, la recherche artistique et la gestion des déchets, grâce aux améliorations techniques.

Le rapport a été élaboré après avoir observé et étudié divers facteurs qui déterminent la croissance régionale tels que le statut économique, environnemental, social, technologique et politique de la région en question. Les analystes ont étudié les données sur les revenus, la production et les fabricants de chaque région. Cette section analyse les revenus et le volume par région pour la période de prévision de 2021 à 2028. Ces analyses aideront le lecteur à comprendre la valeur potentielle des investissements dans une région particulière.

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le marché mondial de l’imagerie hyperspectrale dans l’agriculture est segmenté en fonction du produit et de l’application. Sur la base du produit, le marché est segmenté en caméra, source de lumière artificielle, processeur d’image et autres. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en cartographie de la végétation, surveillance des maladies des cultures, détection du stress, estimation du rendement, détection des impuretés, etc.

Marché mondial de l’imagerie hyperspectrale dans l’agriculture : paysage concurrentiel :

Analytique Ltée

BaySpec, Inc.

Corning Incorporé

Cubert GmbH

FluroSat

Gamaya

HAIP Solution GmbH

Imec

ImpactVision

Inno-spec GmbH

Les principaux acteurs du marché et les fabricants sont étudiés pour aider à donner une brève idée à leur sujet dans le rapport. Les défis auxquels ils sont confrontés et les raisons pour lesquelles ils occupent ce poste sont expliqués pour aider à prendre une décision éclairée. Le paysage concurrentiel du marché du sucre brun présente des informations détaillées sur les profils d’entreprise, les développements, les fusions, les acquisitions, la situation économique et la meilleure analyse SWOT.

Marché mondial de l’imagerie hyperspectrale dans l’agriculture : analyse régionale

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché de Imagerie hyperspectrale dans l’agriculture dans des régions importantes. Les principales régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

Principaux points clés de l’imagerie hyperspectrale sur le marché de l’agriculture

Imagerie hyperspectrale dans l’aperçu du marché de l’agriculture

Imagerie hyperspectrale dans la concurrence sur le marché de l’agriculture

Imagerie hyperspectrale dans le marché de l’agriculture, revenus et tendance des prix

Imagerie hyperspectrale dans l’analyse du marché de l’agriculture par application

Profils d’entreprise et chiffres clés de l’imagerie hyperspectrale sur le marché de l’agriculture

Dynamique du marché

Méthodologie et source de données

