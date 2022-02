Imagerie dentaire (rayons X) Taille du marché 2028 – Par application, type et fabricants en Amérique du Nord, Europe, APAC, Amérique du Sud, MEA

Le marché de l’imagerie dentaire (rayons X) devrait croître de 10,20% de 2021 à 2028, des facteurs tels que le coût élevé des systèmes de radiographie dentaire numérique et le manque de remboursement approprié entravant la croissance du marché.

L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de l’imagerie dentaire (rayons X) en raison de l’augmentation des cas de maladies dentaires, des progrès de l’imagerie dentaire et de l’amélioration de l’infrastructure des soins de santé dans la région.

La technologie d’imagerie dentaire fait référence au système utilisé pour obtenir une image visuelle complète de la cavité buccale afin de détecter tout problème dentaire. Différents problèmes dentaires chez les individus de tous les groupes d’âge qui peuvent être facilement identifiés au début à l’aide de ces technologies. Ces appareils consistent en une minuscule caméra pour atteindre l’écran visuel et les coins intérieurs de la cavité buccale.

Ce rapport sur le marché de l’imagerie dentaire (rayons X) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’imagerie dentaire (rayons X), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Segmentation du marché : marché mondial de l’imagerie dentaire

Le marché mondial de l’imagerie dentaire est segmenté en fonction du type de produit, de l’application,

utilisateurs finaux et canal de distribution.

Les types

Radiographie dentaire analogique

Radiographie dentaire numérique

Intraoral

Systèmes de plaques de phosphore (PSP)

Capteurs numériques (CCD, CMOS)

Extraoral

Systèmes panoramiques 2D

CT à faisceau conique 3D (CBCT).

Logiciel d’imagerie

Accessoires

Application

Diagnostique

Opération

Rechercher

Médecine légale

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques dentaires

Laboratoires médico-légaux

Segmentation géographique : marché mondial de l’imagerie dentaire

Amérique du Nord

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Paysage concurrentiel : marché mondial de l’imagerie dentaire

Le rapport sur le marché mondial de l’imagerie dentaire contient un profilage approfondi des principaux acteurs du marché, ainsi que les développements récents (lancements de nouveaux produits, partenariats, accords, collaborations et coentreprises) et les stratégies adoptées par eux pour maintenir et renforcer leur position dans le marché. Le rapport couvre également les parts de marché pour le marché mondial de l’imagerie dentaire en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud.

