Imagerie chirurgicale Taille, part, tendances, croissance du marché – Analyse détaillée des chiffres actuels de l’industrie avec prévisions de croissance d’ici 2028

Le marché de l’imagerie chirurgicale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 5,87 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation des divers avantages des détecteurs à écran plat C-arms par rapport aux intensificateurs d’image stimule rapidement le marché de l’imagerie chirurgicale.

L’imagerie chirurgicale est définie comme une technique d’imagerie optique qui a été équipée de nombreux équipements de pointe tels que la tomodensitométrie, l’imagerie nucléaire et l’échographie. L’équipement permet aux chirurgiens d’effectuer la chirurgie de manière efficace et précise. Les systèmes d’imagerie guident les chirurgiens pour identifier le lieu cible de la chirurgie et les aident à surveiller la chirurgie. Cette technologie utilise la caméra et un système d’affichage. L’imagerie chirurgicale est généralement utilisée dans les hôpitaux et les cliniques.

L’augmentation des réductions de remboursements sur les systèmes de radiographie analogique est le facteur essentiel de l’escalade de la croissance du marché, également l’augmentation des procédures mini-invasives, l’augmentation des dépenses de santé par divers acteurs, l’augmentation des avancées technologiques et des innovations dans le domaine de la science médicale et l’augmentation dans la population vieillissante sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché de l’imagerie chirurgicale. De plus, l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales réalisées dans les ASC, l’augmentation de la demande de systèmes d’imagerie intégrés aux données et l’augmentation des marchés émergents et la croissance du tourisme médical créeront davantage d’opportunités pour le marché de l’imagerie chirurgicale au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, la hausse du coût des systèmes d’imagerie chirurgicale est le principal facteur parmi d’autres qui agissent comme des contraintes, et mettra davantage à l’épreuve la croissance du marché de l’imagerie chirurgicale au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le rapport sur le marché de l’imagerie chirurgicale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’imagerie chirurgicale Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché de l’imagerie chirurgicale et taille du marché

Le marché de l’imagerie chirurgicale est segmenté en fonction de la technologie, de l’application, du produit, de la modalité et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur la technologie, le marché de l’imagerie chirurgicale est segmenté en bras en C à intensification d’image, en bras en C à détecteur à écran plat.

Sur la base des applications, le marché de l’imagerie chirurgicale est segmenté en chirurgies orthopédiques et traumatologiques, neurochirurgies, chirurgies cardiovasculaires, chirurgies gastro-intestinales et autres applications.

Sur la base du produit, le marché de l’imagerie chirurgicale est segmenté en c-arms mobiles, mini c-arm, endoscopie, laparoscopie, angiographie, systèmes de navigation chirurgicale et autres.

Sur la base de la modalité, le marché de l’imagerie chirurgicale est segmenté en IRM, rayons X, tomodensitométrie, optique, imagerie nucléaire et ultrasons

Le marché de l’imagerie chirurgicale est également segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les cliniques et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de l’imagerie chirurgicale

Le marché de l’imagerie chirurgicale est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie, application, produit, modalité et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’imagerie chirurgicale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie chirurgicale en raison de l’augmentation des procédures mini-invasives, de l’augmentation des dépenses de santé de divers acteurs et de l’augmentation des avancées technologiques et des innovations dans le domaine de la science médicale dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché de l’imagerie chirurgicale fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’imagerie chirurgicale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’imagerie chirurgicale, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché de l’imagerie chirurgicale. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Imagerie chirurgicale

Le paysage concurrentiel du marché Imagerie chirurgicale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’imagerie chirurgicale.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’imagerie chirurgicale sont NDS Surgical Imaging, GENERAL ELECTRIC, Siemens, Medtronic, Carestream Health, Koninklijke Philips NV, Hologic Inc., CONMED Corporation, Agilent Technologies Inc., Ziehm Imaging GmbH, Shimadzu Corporation, Eurocolumbus srl , Cook, OrthoScan Inc., TOSHIBA CORPORATION, Canon Inc., BPL Medical Technologies, Basler AG, Surgical Imaging Associates LLC, Barco et Olympus Corporation parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Personnalisation disponible : Marché mondial de l’imagerie chirurgicale

