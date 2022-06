Imagerie chirurgicale Taille du marché, analyse des tendances, principaux fabricants, actions, opportunités de croissance, statistiques et prévisions

Une équipe d’experts de chercheurs et d’analystes examine le rapport afin qu’il n’y ait pas d’erreurs qui rendent difficile la compréhension du rapport de recherche sur le marché mondial de l’imagerie chirurgicale . L’annexe est également incluse dans le rapport qui met l’accent sur certaines caractéristiques supplémentaires du sujet. Ce document de recherche commerciale offre des données et une qualité de rapport inégalées avec la plus grande satisfaction de la clientèle. Ce rapport sur le marché regorge d’informations difficiles à trouver, qui comprennent généralement la taille du marché, les parts de marché, les tendances et les prévisions, les forces motrices, l’analyse de la segmentation du marché, les opportunités, etc. Les méthodologies éprouvées et l’analyse systématique employées dans le rapport généralisé sur le marché mondial de l’imagerie chirurgicale aident à prendre des décisions commerciales et stratégiques en toute confiance.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’imagerie chirurgicale était évalué à 1,91 milliard USD en 2021 et devrait atteindre 3,14 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,37% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-surgical-imaging-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’imagerie chirurgicale sont:

Siemens Healthcare GmbH (Allemagne)

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon)

General Electric (États-Unis)

TOSHIBA CORPORATION (Japon)

Olympus Corporation (Japon)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Hologic, Inc. (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

CONMED Corporation (États-Unis)

Imagerie chirurgicale NDS (Floride)

Carestream Health (États-Unis)

Ziehm Imaging GmbH (Allemagne)

Eurocolumbus srl (Italie)

OrthoScan Inc. (États-Unis)

BPL Medical Technologies (Inde)

Bâle AG (Allemagne)

Surgical Imaging Associates LLC (États-Unis)

Barco (Belgique)

Shimadzu Corporation (Japon)

Agilent Technologies, Inc. (États-Unis)

Cuisinier (États-Unis)

On estime que le marché de l’imagerie chirurgicale augmentera rapidement au cours de la période de prévision. Les troubles chroniques , y compris les maladies cardiovasculaires, sont fréquemment liés au processus de vieillissement. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires (MCV) sont la principale cause de mortalité dans le monde, tuant 17,9 millions de personnes chaque année. Les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques représentent quatre décès cardiovasculaires sur cinq, un tiers des décès survenant avant l’âge de 70 ans. Ainsi, une augmentation de la fréquence des maladies chroniques a conduit à l’introduction de l’imagerie chirurgicale sur le marché.

Avant et pendant les interventions chirurgicales, l’imagerie chirurgicale est utilisée pour visualiser des images internes du corps, y compris des os et des organes. Il englobe la fluoroscopie, l’échographie, les rayons X, la tomodensitométrie (TDM), l’imagerie par résonance magnétique (IRM), la radiothérapie guidée par résonance magnétique (RM) et les méthodes radionucléides, entre autres modalités médicales. L’imagerie chirurgicale a gagné en popularité auprès des chirurgiens au fil des ans, car elle leur permet d’effectuer des interventions chirurgicales complexes avec une ergonomie, une efficacité et une sécurité accrues.

Portée du marché mondial de l’imagerie chirurgicale

Le marché de l’imagerie chirurgicale est segmenté en fonction de la technologie, de l’application, du produit, de la modalité et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Technologie

Intensificateur d’image C-arms

Bras en C pour détecteurs à écran plat

Basé sur la technologie, le marché de l’imagerie chirurgicale est segmenté en bras en C à intensification d’image, en bras en C à détecteur à écran plat.

Application

Chirurgies orthopédiques et traumatologiques

Neurochirurgies

Chirurgies cardiovasculaires

Chirurgies gastro-intestinales

Autres applications

Sur la base des applications, le marché de l’imagerie chirurgicale est segmenté en chirurgies orthopédiques et traumatologiques, neurochirurgies, chirurgies cardiovasculaires, chirurgies gastro-intestinales et autres applications.

Produit

Arceaux mobiles

Mini bras en C

Endoscopie

Laparoscopie

Angiographie

Systèmes de navigation chirurgicale

Les autres

Sur la base du produit, le marché de l’imagerie chirurgicale est segmenté en c-arms mobiles, mini c-arm, endoscopie, laparoscopie, angiographie, systèmes de navigation chirurgicale et autres.

Modalité

IRM

radiographie

Tomodensitométrie

Optique

Imagerie nucléaire

Ultrason

Sur la base de la modalité, le marché de l’imagerie chirurgicale est segmenté en IRM, rayons X , tomodensitométrie, optique, imagerie nucléaire et ultrasons.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Les autres

Le marché de l’imagerie chirurgicale est également segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les cliniques et autres.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgical-imaging-market

Dynamique du marché de l’imagerie chirurgicale

Conducteurs

Augmentation de la prévalence des maladies chroniques

La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le diabète, l’hypertension artérielle, le cancer, l’hypercholestérolémie et l’ostéoporose propulsera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Augmentation du nombre de personnes âgées

Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus a constamment augmenté au fil du temps en raison de l’allongement de l’espérance de vie. La population gériatrique mondiale passera de 727 millions en 2020 à 1,5 milliard d’ici 2050, selon la base de données des Nations Unies sur le vieillissement de la population mondiale 2020. Les personnes gériatriques présentent le risque le plus élevé de souffrir de maladies chroniques, ce qui augmente la demande pour le marché de l’imagerie chirurgicale.

En outre, la demande croissante de procédures mini-invasives agira comme un facteur majeur influençant la croissance du marché de l’imagerie chirurgicale. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et l’augmentation du niveau de revenu disponible sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché de l’imagerie chirurgicale. En outre, l’augmentation des dépenses consacrées aux infrastructures de santé et le mode de vie en constante évolution des personnes sont les principaux moteurs du marché qui intensifieront encore la croissance du marché de l’imagerie chirurgicale.

Opportunités

Avancée technologique

De plus, le taux d’adoption croissant des technologies de pointe offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de l’imagerie chirurgicale.

De plus, la demande croissante de systèmes d’imagerie intégrés aux données, l’augmentation du tourisme médical et l’augmentation du nombre de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché de l’imagerie chirurgicale au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis Marché mondial de l’imagerie chirurgicale

Coût élevé associé aux systèmes d’imagerie chirurgicale

Le coût élevé associé aux systèmes d’imagerie chirurgicale entravera davantage le taux de croissance du marché de l’imagerie chirurgicale.

D’autre part, la pénurie de professionnels qualifiés et d’imagerie des patients obèses défiera le marché de l’imagerie chirurgicale. De plus, l’impact du COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement et le remboursement limité limiteront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de l’imagerie chirurgicale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’imagerie chirurgicale, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’imagerie chirurgicale

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur la vie et les entreprises de nombreuses personnes. L’imagerie chirurgicale a été impactée négativement pendant la pandémie de COVID-19. Les systèmes de santé mondiaux ont été mis à rude épreuve par la pandémie. Afin d’empêcher la progression de la maladie et de préserver les ressources de soins de santé pour les patients atteints de COVID-19, les établissements de santé et les prestataires de soins ont été invités à suspendre les opérations chirurgicales électives et les examens médicaux pendant cette période. La pandémie de COVID-19 a eu une influence néfaste sur les marchés des capitaux et les économies du monde entier, et elle peut entraîner une crise économique régionale ou mondiale prolongée. Les fabricants d’imagerie chirurgicale peuvent souffrir d’une telle instabilité économique.

Développement récent

En mars 2021, GE Healthcare a annoncé l’autorisation 510(k) du nouveau système d’imagerie chirurgicale 3D, qui fournit des soins plus précis et plus efficaces. Cette technique innovante combine les avantages et la familiarité de l’imagerie 2D avec une efficacité accrue pour rendre la 3D plus accessible et utilisable.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-surgical-imaging-market

Analyse régionale / aperçu du marché de l’imagerie chirurgicale

Le marché de l’imagerie chirurgicale est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de test, type d’emballage, type de panel, type d’échantillon, technologie, état, sites de prélèvement d’échantillons et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’imagerie chirurgicale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’imagerie chirurgicale en raison de l’augmentation des dépenses de santé et du développement des technologies de pointe dans cette région. De plus, l’augmentation des procédures mini-invasives stimulera le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et des infrastructures de santé bien établies dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de l’imagerie chirurgicale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de l’imagerie chirurgicale, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact. sur le marché de l’imagerie chirurgicale. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES