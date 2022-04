IdO dans les soins de santé Taille du marché, part, croissance mondiale de l’industrie en 2022, tendances, facteurs émergents, demandes, acteurs clés, technologies émergentes et potentiel de l’industrie jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché de l’IoT dans les soins de santé contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du marché de l’IoT dans les soins de santé par région.

La taille du marché mondial de l’IoT dans les soins de santé était de 167,5 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’IoT dans les soins de santé devrait atteindre 238,3 milliards de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,4% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

La tendance à la hausse de la technologie portable devrait stimuler la croissance du marché mondial de l’IoT sur le marché de la santé. En outre, la pénétration croissante des technologies numériques dans le segment des soins de santé propulsera l’IoT sur le marché des soins de santé.

La concentration croissante des organismes de santé sur l’adoption de technologies de pointe contribuera à la croissance du marché. En outre, la population gériatrique croissante et les cas croissants de maladies chroniques propulseront l’IoT sur le marché des soins de santé.

Le nombre croissant de partenariats et d’acquisitions contribuera à la croissance du marché. Par exemple, Philips a signé un pacte avec Open Market pour introduire une technologie de capteur à distance qui offre également une messagerie mobile, appelée e-Alert. Ainsi, d’autres avancées de ce type sont susceptibles d’accélérer la croissance du marché mondial de l’IoT sur le marché de la santé.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le sillage de la pandémie de COVID-19 a considérablement contribué à la croissance de l’IoT sur le marché des soins de santé. Les organismes de santé de plusieurs pays ont commencé à mettre en œuvre l’IoT dans leurs systèmes de santé. De plus, la technologie est régulièrement utilisée pour garantir que les patients COVID-19 sont correctement surveillés. Ainsi, cela indique que le marché mondial de l’IoT dans les soins de santé a connu une croissance significative en raison de la pandémie de COVID-19. En Chine, les organismes de santé ont commencé à déployer des appareils et des robots IoT afin de vérifier la température corporelle des patients, de surveiller la fréquence cardiaque et de mesurer les niveaux de sucre. Ainsi, il a contribué de manière significative à la croissance du marché mondial de l’IoT dans les soins de santé.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial de l’IdO sur le marché de la santé, en raison de l’adoption croissante de technologies de pointe. De plus, les dépenses de santé élevées et la prévalence croissante des maladies contribueront à la croissance du marché régional.

L’IdO en Asie-Pacifique sur le marché des soins de santé devrait gagner du terrain en raison de politiques gouvernementales favorables et de l’augmentation des dépenses de santé. En outre, la prévalence croissante des maladies dans la région profitera au marché régional de l’IdO dans les soins de santé.

Concurrents sur le marché

Agamatrix Inc.

Armis inc.

Capsule Technologies, Inc.

Cisco Systems Inc.

Comarch SA

GE Santé

HQSoftware

Huawei Technologies Co., Ltd.

Société IBM

Société intel

Groupe sans fil KORE

API Medtronic

Microsoft Corporation

Oracle Corporation

OSP Labs Pvt. Ltd.

Oxagile LLC

Résideo Technologies, Inc.

SAP SE

ScienceSoft

Siemens SA

Softweb Solutions inc.

Solutions de soins de santé STANLEY

Telit

Welch Allyn, Inc.

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Sur la base du composant, l’IoT sur le marché de la santé a été segmenté en –

Système et logiciel

Équipement médical

Prestations de service

Technologie de connectivité

Sur la base de l’application, l’IoT sur le marché de la santé a été segmenté en-

Surveillance des patients hospitalisés

Télémédecine

Imagerie connectée

Opérations cliniques et gestion du flux de travail

Les autres

Sur la base de la connectivité, l’IoT sur le marché de la santé a été segmenté en-

Wifi

Satellite

Cellulaire

BLE

Communication en champ proche

Zigbee

Sur la base de l’utilisateur final, l’IoT sur le marché de la santé a été segmenté en-

Hôpitaux et Cliniques

Laboratoires de recherche

Organismes de recherche clinique

Les autres

Sur la base de la région, l’IoT sur le marché de la santé a été segmenté en-

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

La France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

