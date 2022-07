IdO dans le marché agricole 2022-2028 : Besoin d’ augmenter le rendement agricole pour stimuler la croissance du marché

La taille du marché mondial de l’ IOT dans l’agriculture devrait atteindre 30,8 milliards USD d’ici 2028, enregistrant un TCAC de 10,6 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché sont la demande croissante de production agricole, la pénétration croissante des technologies de l’Internet des objets ( IdO ) et de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur agricole, et l’augmentation du soutien gouvernemental à l’adoption des dernières technologies agricoles, ainsi qu’une concentration croissante sur surveillance du bétail pour améliorer l’efficacité de l’agriculture.

L’Internet des objets joue un rôle essentiel dans l’augmentation de la productivité agricole. Les technologies IoT peuvent résoudre les problèmes agricoles et maximiser la quantité et la qualité de la production agricole en reliant les exploitations agricoles via un réseau partagé et en leur offrant des options de partage, de stockage et de révision des informations. Dans l’agriculture, l’Internet des objets ( IdO ) est combiné à des outils, des équipements et des solutions technologiques de pointe pour augmenter les performances opérationnelles et minimiser le gaspillage d’énergie. Dans l’agriculture intelligente basée sur l’ IoT , un système est conçu pour surveiller les champs de culture et automatiser le système d’irrigation à l’aide de capteurs tels que la lumière, la température et l’humidité.

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le monde devra produire 70 % de nourriture en plus en 2050. La nécessité d’augmenter le rendement agricole est devenue critique en raison de la croissance exponentielle de la population mondiale, qui réduit les terres agricoles et épuise les ressources naturelles limitées. . Le manque de ressources naturelles, telles que l’eau douce et les terres arables, ainsi que les tendances à la baisse des rendements de diverses cultures de base ont exacerbé le problème. Une autre pierre d’achoppement pour l’industrie agricole est l’évolution démographique de la main-d’œuvre. En outre, la main-d’œuvre agricole a diminué dans la plupart des pays. En raison de la diminution de la main-d’œuvre agricole, la mise en œuvre de solutions de communication Internet dans les pratiques agricoles s’est accélérée afin de réduire le besoin de main-d’œuvre.

Étant donné que la plupart des exploitations sont situées dans des zones rurales avec un accès limité à Internet, la croissance du marché devrait être limitée. De plus, le coût élevé du matériel et des logiciels IoT rend difficile l’adoption de technologies avancées par les agriculteurs. Cela est particulièrement vrai pour les agriculteurs des pays en développement, où la technologie agricole est en retard de plusieurs décennies sur celle des pays développés. De tels facteurs pourraient étouffer la croissance du marché dans les années à venir.

