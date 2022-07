IdO dans l’agriculture Taille du marché, part, principaux acteurs clés, croissance, tendance et prévisions jusqu’en 2030  

La taille du marché mondial Internet des objets (IoT) dans l’agriculture a atteint 11,20 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 11,4 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante d’IdO dans l’agriculture en raison de collaborations croissantes entre les fabricants d’équipements agricoles et les entreprises technologiques stimule la croissance des revenus du marché.

Chaque objet pouvant être contrôlé sur Internet est un appareil IoT. Avec l’introduction de dispositifs portables tels que les montres intelligentes et les produits de gestion de la maison tels que Google Home, les appareils IoT sont devenus extrêmement populaires sur les marchés de consommation. Cette technologie de pointe est maintenant largement utilisée dans les pratiques agricoles. Les applications de l’IoT dans l’agriculture sont destinées aux exploitations agricoles conventionnelles afin de répondre à une demande croissante et de réduire les pertes de production. Les robots, les drones, les capteurs à distance et l’imagerie informatique, combinés à des outils d’apprentissage automatique et d’analyse en constante amélioration, sont utilisés dans l’agriculture pour surveiller les cultures, étudier et cartographier les champs, et fournir des données aux agriculteurs pour des plans de gestion agricole rationnels, économisant à la fois du temps et de l’argent. .

Principaux faits saillants du rapport Le

segment des dispositifs de détection et de surveillance représentait la deuxième plus grande part de revenus en 2021. Les techniques agricoles modernes telles que l’agriculture de précision utilisent facilement les technologies de détection et les dispositifs de surveillance pour améliorer la production. Les technologies de détection génèrent des données exploitables qui peuvent être traitées et mises en œuvre selon les besoins pour maximiser le rendement des cultures tout en minimisant l’impact environnemental. Diverses technologies de détection sont utilisées dans les pratiques agricoles pour générer des données qui aident les agriculteurs à surveiller et à optimiser les cultures, ainsi qu’à s’adapter à l’évolution des facteurs environnementaux. Ces technologies comprennent des capteurs de localisation, des capteurs optiques, des capteurs électrochimiques, des capteurs mécaniques, des capteurs de débit d’air, des capteurs météorologiques agricoles et des capteurs diélectriques d’humidité du sol. La demande croissante de dispositifs de détection et de surveillance est principalement due à leur efficacité dans la surveillance sur le terrain, la cartographie du rendement, la cartographie de la salinité et les systèmes de guidage.

Le segment de la surveillance du bétail représentait une part de revenus modérée en 2021. La surveillance du bétail permet aux agriculteurs de suivre la santé et la vitalité de leurs animaux en temps réel, leur permettant de guérir rapidement les animaux malades ou malades et d’éviter la propagation des maladies. Il permet également de suivre les animaux au pâturage afin d’éviter qu’ils ne se perdent et d’identifier les schémas de pâturage. De plus, la surveillance du bétail permet la collecte et l’analyse de données historiques afin de repérer des tendances en matière de santé animale ou de suivre l’évolution de toute maladie. De plus, il permet de savoir si un animal est prêt ou non à s’accoupler ou à mettre bas, ce qui réduit la perte de nouveaux veaux et améliore les procédures d’élevage.

En outre, le rapport fournit des détails sur les nouveaux acteurs entrant sur le marché, les obstacles à l’entrée et propose des recommandations stratégiques pour surmonter ces obstacles afin d’acquérir une présence substantielle dans l’industrie.

Les principaux acteurs opérant dans l’industrie sont :

AGCO Corporation, Deere & Company, GEA Group Aktiengesellschaft, Trimble Inc., AgJunction Inc., Raven Industries, Inc., DeLaval, CropMetrics, Intervet Inc. et le groupe AKVA.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’IdO dans l’agriculture sur la base du système, de l’application et de la région :

System Outlook (Revenu, USD Billion ; 2019 -2030)

Systèmes d’automatisation et de contrôle

Dispositifs de détection et de

surveillance Matériel de surveillance du bétail Matériel de

pisciculture Matériel de

serre intelligente

Logiciel

Application Outlook (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Surveillance du bétail

Serre intelligente

Foresterie

Surveillance des fermes piscicoles

Agriculture

Autres

L’IoT mondial dans l’agriculture Le marché est analysé plus en détail dans les zones géographiques clés où le marché s’est étendu à une taille significative. Les principales régions analysées sont l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport propose une analyse par pays pour fournir une analyse complète du marché de l’IoT dans l’agriculture en termes de modèles de production et de consommation, de rapport offre/demande, d’import/export, de contribution aux revenus, de tendances et de présence d’acteurs de premier plan dans chaque région.

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la région MEA)

:Un rapport complet sur le marché mondial de l’IoT dans l’agriculture ajouté par Emergen Research démontre que le marché mondial de l’IoT dans l’agriculture est supposé croître à un TCAC stable tout au long de la période de prévision. Le rapport a analysé les principaux moteurs du marché, les contraintes, les opportunités de croissance, les opportunités d’investissement, les menaces et les limites du marché de l’IoT dans l’agriculture. Le rapport propose également une estimation précise des prévisions aux niveaux mondial et régional pour donner une meilleure compréhension de la portée du marché.

Caractéristiques radicales du rapport sur le marché de l’IoT dans l’agriculture :

Le rapport comprend un aperçu du marché de l’IoT dans l’agriculture ainsi que la part de marché, le rapport entre l’offre et la demande, les modèles de production et de consommation, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement et d’autres éléments ley

Une analyse approfondie des différentes approches et procédures entreprises par les acteurs clés pour mener efficacement leurs activités

Offre un aperçu de la production et de la valeur manufacturière, des produits et services offerts sur le marché, et des informations fructueuses sur les stratégies d’investissement

Analyse de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les avancées technologiques proposées dans le rapport

Le rapport couvre une analyse approfondie des tendances, des moteurs, des contraintes, des limites, des menaces et des opportunités de croissance dans l’industrie de l’IoT dans l’

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation du rapport est disponible. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé selon vos besoins.

