Identification automatique et capture de données Taille du marché 2022 Analyse de la demande, estimation de la part de taille de l’industrie, principales entreprises leaders, stratégies futures, opportunités commerciales, statistiques de croissance, revenus et prévisions jusqu’en 2030

Le rapport sur le marché de l’identification automatique et de la capture de données contient des informations détaillées sur les facteurs influençant la demande, la croissance, les opportunités, les défis et les contraintes. Il fournit des informations détaillées sur la structure et les perspectives des industries mondiales et régionales. En outre, le rapport comprend des données sur la recherche et le développement, les lancements de nouveaux produits, les réponses des produits des marchés mondiaux et locaux par les principaux acteurs. L’analyse structurée offre une représentation graphique et une répartition schématique du Marché de l’identification automatique et de la capture de données par région.

La taille du marché mondial de l’identification automatique et de la capture de données était de 43,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial de l’identification automatique et de la capture de données devrait atteindre 102,6 milliards de dollars américains d’ici 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Les systèmes automatiques de capture et d’identification des données reconnaissent les données, les capturent et les stockent dans un ordinateur sans avoir besoin d’aide humaine. Ces données peuvent être sous forme d’images, de texte et de son. Les données sont collectées rapidement et avec précision car l’opération est automatisée.

Facteurs influençant le marché

Plusieurs BFSI utilisent des systèmes d’identification automatique et de capture de données comme les cartes à puce et la biométrie pour remplacer les anciennes méthodes traditionnelles comme les papiers papier ou les cartes d’identité émises par le gouvernement. Ainsi, il propulse la croissance du marché global de l’identification automatique et de la capture de données.

L’adoption croissante des cartes à puce, des cartes à bande magnétique et des dispositifs biométriques propulsera le marché de l’identification automatique et de la capture de données au cours de la période d’étude.

L’utilisation croissante des smartphones pour la reconnaissance d’images et la lecture de codes QR est susceptible d’alimenter la croissance du marché mondial de l’identification automatique et de la capture de données. En outre, l’adoption croissante des solutions AIDC pour éliminer les erreurs humaines accélérera la croissance du marché de l’identification automatique et de la capture de données au cours de la période d’étude.

La multiplication des partenariats entre acteurs de l’industrie fera avancer le marché au cours de la période d’étude. En mai 2019, NXP Semiconductors et Identive Group Inc. se sont associés. Le partenariat vise à dévoiler une nouvelle incrustation NFC à très faible coût, qui est développée pour les jeux, l’édition et l’utilisateur final de la vente au détail.

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact bénéfique sur le marché de l’identification automatique et de la capture de données. Les organisations de santé ont commencé à adopter ces technologies pour réduire le travail humain. De plus, la numérisation de chaque segment a alimenté la croissance du marché mondial de l’identification automatique et de la capture de données en raison de la pandémie de COVID-19.

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché sur le marché mondial de l’identification automatique et de la capture de données. Le besoin de codes-barres et de dispositifs biométriques devrait se développer dans de nombreux secteurs verticaux, notamment les soins de santé, la fabrication, le commerce électronique, le BFSI, le transport et la logistique. Ainsi, il contribuera à la croissance du marché de l’identification automatique et de la capture de données en Asie-Pacifique.

Concurrents sur le marché

Cognex Corporation

Datalogic S.p.A.

Honeywell

NXP Semiconductors N.V.

Société Panasonic

SICK AG

Synaptics Incorporé

Thalès

Toshiba

Zèbre Technologies

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial de l’identification automatique et de la capture de données se concentre sur l’offre, le produit, la technologie, l’industrie verticale et la région.

En offrant

Matériel

Solutions

Prestations de service

Par produit

Numériseur et lecteur

Lecteurs de codes-barres

Lecteur RFID

Lecteur de carte à puce

Lecteur de bande magnétique

Reconnaissance optique de caractères (OCR)

Scanners biométriques

Imprimante et Enregistreur

Autres

Par technologie

Biométrie

Identification par radiofréquence (RFID)

Carte à puce

Reconnaissance optique de caractères (OCR)

Autres

Par industrie verticale

BFSI

Fabrication

Détail

Transport & Logistique

Hospitalité

Soins de santé

Gouvernement

Autres

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis.

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs.

