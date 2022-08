Hydrogen Fuel Cell Market Size Analysis, Drivers, Restraints, Key Factors Forecast till 2030

La taille du marché mondial des piles à combustible à hydrogène était de 14,72 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de revenus de 21,2 % au cours de la période de prévision. L’augmentation des investissements gouvernementaux et privés dans le développement et la mise en place d’installations de production de piles à combustible à hydrogène afin de répondre à l’augmentation de la demande de véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) fait partie des principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. De plus, les gouvernements de divers pays à travers le monde ont mis en œuvre diverses stratégies pour répondre aux préoccupations environnementales. Selon l’État de Californie aux États-Unis, le 15 novembre 2021, le gouvernement s’est engagé à financer la création de 100 stations-service d’hydrogène afin d’atteindre son objectif de 1,5 million de véhicules zéro émission d’ici 2025.

L’industrie de l’électricité et de l’énergie se développe rapidement en termes de revenus en raison de la demande constante d’électricité à travers le monde. Le marché des piles à combustible à hydrogène devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste entre 2022 et 2030. Il y a eu une augmentation rapide de la consommation d’énergie dans divers secteurs verticaux tels que la fabrication, l’agriculture, l’informatique et la communication, la santé, les bâtiments commerciaux et résidentiels. En outre, l’industrialisation et l’urbanisation rapides, la sensibilisation croissante à l’énergie verte, l’adoption croissante des maisons intelligentes et des bâtiments intelligents et l’augmentation des investissements dans le développement de produits durables alimentent la croissance du marché.

Paysage concurrentiel :

Le rapport met en lumière des détails sur chaque acteur du marché sur le marché mondial des piles à combustible à hydrogène ainsi que sur son statut mondial, la situation financière de son portefeuille de produits, son plan d’expansion commerciale et son accord de licence. Les principaux acteurs du marché adoptent diverses stratégies clés telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, les coentreprises, les collaborations et les lancements de produits pour renforcer leur position sur le marché et améliorer leur base de produits.

Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des piles à combustible à hydrogène comprennent:

Énergie des piles à combustible inc.,

Cummins Inc.,

Systèmes d’alimentation Ballard,

Plug Power inc.,

Énergie de floraison,

AFC Energy Plc.,

Dossan Fuel Cell Co. Ltd.,

Toshiba International Corporation Limited,

Hyster-Yale Materials Handling Inc.,

Panasonic Holding Corporation.,

Énergie intelligente limitée,

Perle Hydrogène.

. Questions clés abordées dans le rapport sur le marché mondial des piles à combustible à hydrogène:

Quelle est la taille attendue du marché mondial des piles à combustible à hydrogène au cours de la période de prévision?

Quelles sont les principales contraintes qui devraient entraver la croissance globale du marché entre 2022 et 2030 ?

Quels facteurs clés devraient stimuler la croissance des revenus du marché mondial des piles à combustible à hydrogène tout au long de la période de prévision?

Quel marché régional devrait représenter la plus grande part de revenus au cours de la période de prévision ?

Quels revenus du marché régional devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision ?

Quels acteurs clés opèrent sur le marché mondial des piles à combustible à hydrogène?

The report also offers details about each segment and major regions covered in the global Hydrogen Fuel Cell market.

Hydrogen Fuel Cell Market Segmentation:

By Product

Liquid-Cooled Type

Air-Cooled Type

By Vehicle

Passenger Cars

Buses & Coaches

Other Commercial Vehicles

By Technology Outlook

Polymer Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFC)

Phosphoric Acid Fuel Cells (PAFC)

Solid Oxide Fuel Cells (SOFC)

Direct Methanol Fuel Cells (DMFC)

Molten Carbonate Fuel Cells (MCFC)

Others

By Application

Automotive

Stationery

Material Handling Equipment

Others

By End-Use

Public

Private

Regional Outlook:

North America U.S. Canada Mexico

Europe Russia U.K. Germany France BENELUX Rest of Europe

Asia Pacific China Japan India South Korea Rest of APAC

Latin America Brazil Rest of LATAM

Middle East & Africa Saudi Arabia U.A.E. Israel Rest of MEA



