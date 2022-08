Huile de cannabidiol (CBD) Marché 2022 : Technologies émergentes, chiffre d’affaires, analyse des acteurs clés, état de développement, évaluation des opportunités et stratégies d’expansion de l’industrie 2029

Marché de l’huile de cannabidiol (CBD)le rapport étudie la part de marché, la taille, le taux de croissance, les tendances futures, le statut, les moteurs du marché, le paysage de la concurrence, les opportunités et les défis, les canaux de vente et les distributeurs. L’analyse fournit des données essentielles sur l’huile de cannabidiol (CBD) des années passées ainsi que des estimations de 2022 à 2029 basées sur les revenus. L’étude inclut les moteurs et donc les facteurs limitants du marché ainsi que la force dont ils ont besoin pour l’entreprise par rapport au montant prévu. Les performances de l’industrie mondiale de l’huile de cannabidiol (CBD) de ces fabricants dans le monde, leurs stratégies commerciales et l’analyse SWOT sont profilées. Ce rapport sur le marché de l’huile de cannabidiol (CBD) contient toutes les données essentielles et une analyse des avantages ou des inconvénients du marché, de l’impact du COVID 19 et de la portée future de l’industrie, le tout indiqué de manière très claire.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’huile de cannabidiol (CBD) devrait subir un TCAC de 38,90 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 9,86 milliards de dollars en 2021, grimperait à 136,64 milliards de dollars d’ici 2029. « À base de chanvre » domine le segment type du marché de l’huile de cannabidiol (CBD) en raison de l’acceptation croissante du cannabidiol raffiné ( CBD) et diverses applications médicales.

Cliquez pour obtenir un EXEMPLE PDF de ce rapport (y compris la table des matières complète, le tableau et les chiffres) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cbd-oil-market

Les entreprises peuvent apporter un savoir-faire absolu sur les conditions et les tendances générales du marché grâce aux informations et aux données couvertes dans le document complet sur le marché de l’huile de cannabidiol (CBD). Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout très rapidement et facilement de nombreux problèmes commerciaux. L’analyse concurrentielle est la principale caractéristique de tout rapport d’étude de marché, et par conséquent, le rapport sur l’huile de cannabidiol (CBD) couvre de nombreux points, y compris le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analyse les compétences de base des acteurs clés et dessine un paysage concurrentiel pour le cannabidiol (CBD). ) Industrie pétrolière. Les entreprises peuvent obtenir des résultats pratiques et durables grâce à des recherches précises et opportunes.

Les années importantes considérées dans l’étude sont :

Année historique – 2010-2019 ; Année de référence – 2022 ; période de prévision – 2022 à 2029

Segmentation de la diversification du marché de l’huile de CBD par région et par pays (personnalisable):

Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Benelux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Plus d’informations sur la table des matières, les tableaux et les figures peuvent être fournies

Nombre de pages du rapport sur le marché de l’huile de CBD : 350

Nombre de tables : 220

Nombre de figurines : 60

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché de l’huile de CBD est:

Canopy Growth Corporation (Canada)

Le Groupe Cronos (Canada)

(NOUS)

Hexo (Canada)

Cann Trust (Canada)

Aurora Cannabis Inc. (Canada)

GW Pharmaceuticals plc. (ROYAUME-UNI)

VIVO Cannabis inc. (Canada)

Alkaline88, LLC. (NOUS)

NewAge Inc. (États-Unis)

(Canada)

Marques Dixie (États-Unis)

TÊTE DROITE LLC. (NOUS)

The Supreme Cannabis Company, Inc. (Canada)

CANNABIS Aphria (Canada)

CURA CS, LLC. (NOUS)

……

Pour en savoir plus, cliquez ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cbd-oil-market

Un important rapport de recherche sur le marché de l’huile de cannabidiol (CBD) traite de nombreux paramètres en profondeur pour satisfaire les exigences des entreprises ou des clients. Le rapport d’étude de marché est une source d’informations éprouvée qui offre une vue télescopique des tendances actuelles du marché, de la taille, de la part, de la croissance, de la demande, des opportunités et de l’état de l’industrie. De plus, il affiche également toutes les informations, y compris la définition du marché, les classifications, les développements clés, les applications et les engagements, ainsi que les actions détaillées des acteurs clés en ce qui concerne les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et acquisitions et leurs effets en termes des ventes, des importations, des exportations, des revenus et des valeurs CAGR. Une équipe de professionnels expérimentés et accomplis en études de marché suit constamment les industries clés pour repérer les développements clés, les besoins non satisfaits et les opportunités de croissance possibles.

Table des matières:

Résumé exécutif

1.1. Aperçu du marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD)

1.2. Principales tendances du marché

1.3. Recommandations des analystes 2. Aperçu du marché

2.1. Définitions du marché

2.2. Taxonomie du marché

2.3. Dynamique du marché

2.3.1. Pilotes

2.3.2. Contraintes

2.4. Analyse de la chaîne de valeur

2.4.1. Marché local

2.4.2. Marché international

2.5. Analyse des cinq forces de Porter

2.6. Analyse d’impact Covid-19

2.7. Facteurs macro-économiques

2.8. Principaux développements

2.9. Règlements clés

2.10. Brevets clés

2.11. Avancement technologique clé 3. Statistiques mondiales sur la production et le commerce du cannabidiol (CBD)

3.1. Aperçu de la production d’huile de cannabidiol (CBD) dans le monde et en Inde

3.2. Aperçu des exportations mondiales de curcuma

3.3. Présentation de l’importation globale

3.4. Règlement sur l’importation de curcuma 4. Perspectives du marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD), 2022-2029

TOC Suite…!

Rapport complet (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures, les graphiques et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cbd-oil-market

Dynamique du marché du pétrole cannabidiol (CBD)

Conducteurs

La croissance et l’expansion ont influencé la croissance du marché

La croissance et l’expansion de l’industrie des soins personnels et des cosmétiques ont favorisé la croissance directe et indirecte de ce marché. Cela est dû au fait que le cannabidiol est efficace dans le traitement de la peau en cas de gonflement, de douleur et de rougeur due à des éruptions existantes ou d’irritation due à des affections cutanées telles que l’eczéma et le psoriasis.

Sensibilisation croissante pour orienter la demande et l’offre du marché

Une prise de conscience accrue des avantages du cannabidiol et de ses propriétés médicinales induit une demande et une application accrues par les petites et moyennes entreprises. En outre, la forte adoption de l’huile de chanvre dans les industries pharmaceutiques, car elle réduit la douleur corporelle, est un signe positif. Cela renforce à son tour la croissance du marché.

Montée en puissance des opérations de recherche et développement

L’augmentation du financement du gouvernement fédéral concernant les compétences en recherche et développement renforce également la croissance du marché. Les opérations de recherche et de développement orientées vers le développement durable assureront une utilisation optimale et judicieuse des ressources, améliorant ainsi la valeur marchande.

Opportunités

Hausse des avancées technologiques

Les avancées technologiques croissantes relatives à la technologie de fabrication induisent davantage la croissance de la valeur marchande. Le nombre croissant d’avancées technologiques visant à minimiser les coûts de production et le gaspillage, associé à la croissance de l’industrialisation, a accru l’utilisation de matériaux à base de chanvre pour de nombreuses applications, garantissant ainsi un avenir radieux au marché.

Portée du marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD)

Taper

THC dominant

CBD dominant

À base de marijuana

À base de chanvre

Type de produit

Original

Mélangé

Catégorie de produit

Non aromatisé

Parfumé

Application

Aliments et boissons

Soins personnels/Cosmétiques

Produits pharmaceutiques et nutraceutiques

Application industrielle

Canal de distribution

Direct

Indirect

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

1. Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offert par les principaux acteurs

2. Développement du marché : Fournit des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration dans les segments matures des marchés

3. Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les lancements de nouveaux produits, les zones géographiques

inexploitées , les développements récents et les investissements les principaux acteurs

5. Développement de produits et innovation : Fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires

Le rapport répond à des questions telles que :

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) ?

2. Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) au cours de la période de prévision ?

3. Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période de prévision sur le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) ?

4. Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) ?

5. Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) ?

6. Quelle est la part de marché des principaux fournisseurs sur le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) ?

7. Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme appropriés pour entrer sur le marché mondial de l’huile de cannabidiol (CBD) ?

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.