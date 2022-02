Huckleberry Market – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029 Les acteurs du rapport de recherche sont Huckleberry Industries, Costa Group, SunOpta., Dole Food Company, Inc., BerryWorld

(février 2022) – Data Bridge Market Research présente une étude mise à jour et la plus récente sur le « marché Huckleberry ». Ce rapport fournit une étude approfondie de la situation concurrentielle du marché, de la portée des produits, de l’aperçu du marché, des opportunités, de la force motrice et des risques du marché

Analyse et aperçu du marché: marché mondial de Huckleberry

Le marché de la myrtille devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1,30 million USD d’ici 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la myrtille fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs. devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de l’application dans les boissons énergisantes et les barres et poudres accélère la croissance du marché de la myrtille.

Huckleberry, comme l’une des nombreuses espèces de petits arbustes fruitiers du genre Gaylussacia (famille des Ericaceae). Les plantes que l’on trouve dans tout l’est de l’Amérique du Nord, les Andes et d’autres régions vallonnées d’Amérique du Sud. Les fruits de l’airelle sont comestibles et ressemblent aux bleuets (espèces de Vaccinium), auxquels ils sont normalement négatifs. Les plantes peuvent être cultivées et ont besoin d’un sol acide et humide mais bien drainé.

Les acteurs clés présentés dans le rapport comprennent

Some of the major players operating in the huckleberry market are Huckleberry Industries, Costa Group, SunOpta., Dole Food Company, Inc., BerryWorld, Uren Food Group Limited, Dabur Ltd, PepsiCo, Ocean Spray, Del Monte Pacific Ltd., AGRANA Beteiligungs-AG, Kerry., Symrise AG, California Giant Berry Farms., Wish Farms Inc., and Green Mountain Farm Direct among others.

By Region of Huckleberry market:

North America (United States and Canada and rest of North America)

Europe (Germany, France, Italy and rest of Europe)

Asia-Pacific (China, Japan, India, South Korea and the rest of Asia-Pacific)

MEA (Brazil, Turkey, Saudi Arabia, South Africa and the rest of LAMEA

Key Questions Covered in the Huckleberry Market Report

**Identify potential investment/contract/expansion opportunities

**Drive your strategies in the right direction by understanding the impact of latest trends, market forecasts on your Huckleberry business

**Beat your competition through information on their operations, strategies and new projects

**The report offers insight into Huckleberry demand outlook

**The market study also highlights projected sales growth for Huckleberry Market

**Huckleberry market survey identifies key growth drivers, restraints, and other forces impacting prevailing trends and evaluation of current market size and forecast and technological advancements within the industry

**Huckleberry market share analysis of the key companies within the industry and coverage of strategies such as mergers & acquisitions, joint ventures, collaborations or partnerships, and others

**Recent insights on the Huckleberry market will help users operating in the market to initiate transformational growth

Target Audience of the Global Huckleberry Market in Market Study:

**Key Consulting Companies & Advisors

**Large, medium-sized, and small enterprises

**Venture capitalists

**Value-Added Resellers (VARs)

**Third-party knowledge providers

**Investment bankers

**Investors

