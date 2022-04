haute pureté La vente sur le marché de la boehmite de haute pureté atteindra 403,6 millions USD d’ici 2028

L’augmentation du séparateur de batterie lithium-ion et les innovations technologiques sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché. L’augmentation des développements stratégiques tels que les partenariats et les accords, la R&D intensive et le développement de nouveaux produits sont les principaux facteurs contribuant à la montée en flèche du TCAC du marché de la boehmite de haute pureté au cours de la période de prévision.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial de la boehmite de haute pureté était évalué à 154,5 millions USD en 2018 et devrait atteindre 403,6 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 12,9%. L’étude couvre les boehmites de haute pureté qui sont utilisées dans des applications telles que la catalyse, les matériaux réfractaires, la céramique sol-gel, les additifs polymères, les charges fonctionnelles et le revêtement de surface.

Les boehmites sont généralement classées en trois catégories principales, à savoir la boehmite dispersible dans l’eau, la boehmite dispersible dans les acides et les boehmites dispersibles neutres à alcalines. En raison de leur dispersibilité dans divers milieux, ces produits sont utilisés comme supports de catalyseurs, revêtements, additifs polymères, épaississants, réfractaires, abrasifs, céramiques et dans diverses autres applications. L’augmentation des applications de boehmites dispersibles dans l’acide dans les plaques artificielles, les fils et câbles, la céramique, les matériaux réfractaires et les industries pétrochimiques renforce la demande du marché.

Recevez un exemple de copie du rapport sur le marché mondial, visitez @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1183

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que les

boehmites, lorsqu’ils sont dispersés dans l’eau, entraînent la formation d’une solution colloïdale dont le pH varie entre trois et cinq. Ces boehmites solubles dans l’eau sont utilisées dans des applications telles que les céramiques industrielles sol-gel, les matériaux de peinture et de revêtement, les modificateurs de rhéologie, les additifs polymères, les abrasifs, les matériaux réfractaires, les supports de catalyseur et comme agents anti-adhésifs pour les convertisseurs catalytiques de gaz d’échappement.

Les boehmites dispersibles dans l’eau ont dominé le marché au cours de la période de prévision. Ils devraient croître aux taux les plus rapides de 10,6 % et 13,3 % en volume et en valeur respectivement au cours de la période de prévision.

La dispersibilité des boehmites est affectée par un certain nombre de facteurs tels que la qualité du produit utilisé, la teneur en solides, la cristallinité, la qualité de l’eau, le pH, la force ionique et d’autres composants de la formulation.

Les boehmites dispersibles neutres à alcalines sont principalement utilisées comme charges dans le développement de composites polymères. Ils devraient croître à un TCAC de 11,2 % de 2018 à 2028, en valeur.

La boehmite est utilisée comme partie intégrante du séparateur de batterie lithium-ion, en raison de sa stabilité thermique améliorée. L’application de boehmites dans le séparateur de batterie Li-Ion devrait croître au taux le plus élevé de 13,5 %, en valeur, au cours de la période de prévision.

Les principales applications des boehmites de haute pureté dans les secteurs automobiles résident dans le revêtement de surface de pièces et de machines. La surface, les pièces et les machines internes de l’automobile ont besoin d’un revêtement de surface pour les empêcher de rouiller excessivement. Ce marché devrait atteindre 88,7 millions USD d’ici 2028, avec une croissance au taux le plus élevé de 13,4 %.

La région Asie-Pacifique dispose d’abondantes ressources naturelles et de main-d’œuvre, ce qui en fait un marché à fort potentiel. L’automobile et la fabrication ont connu une croissance rapide en raison de l’abondance de matières premières et de la disponibilité facile de main-d’œuvre qualifiée à bas salaire. La disponibilité des matières premières et une large base de consommateurs poussent ce marché à croître au rythme le plus rapide de 13,8 % au cours de la période de prévision.

Recevoir le résumé du téléchargement : https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1183

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché de la boehmite de haute pureté en fonction du type de produit, de l’application, de l’utilisateur final et de la région :

Type de produit (Valeur et volume ; 2018-2028)

l’eau Dispersible

acide Élevée

Neutre à dispersible alcalin

Autres

applications (Valeur et volume ; 2018-2028)

Séparateur de batterie Li-Ion

Céramique électronique

ignifuge

Catalyse

Fractionnement de surface

Céramique microcristalline

Matériaux réfractaires

Thermoplastiques

Revêtements

Autres

Utilisateur final (Valeur et volume ; 2018-2028)

Automobile

consommation

Médical, Emballage

Industriel

Raffineries de pétrole

Autres

Demander une copie personnalisée du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1183

Perspectives régionales (valeur et volume ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation ou toute question sur le contenu du rapport, veuillez nous contacter et notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

Explorez les rapports et l’analyse principale des données du monde Reports,

Data

marché

À propos

des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports