haute performance Les revenus du marché des pigments haute performance atteindront 7,40 milliards USD d’ici 2027

L’amélioration des applications de revêtement automobile, la demande croissante des secteurs de l’aérospatiale et des transports, l’utilisation croissante de peintures et de revêtements, associées aux progrès continus liés aux pigments, font partie des les facteurs qui stimuleront la croissance de l’industrie des pigments de haute performance.

Le marché mondial des pigments haute performance devrait atteindre 7,40 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les pigments haute performance (HPPS) sont à la fois des pigments organiques et inorganiques avec une forte insolubilité, une résistance à la chaleur, une force de couleur, des propriétés de température et de vitesse de la lumière, une rapidité de ressuage et des solvants et un faible mouvement. Les pigments haute performance sont utilisés dans une large gamme d’applications extérieures, y compris la signalisation, la publicité et les décalcomanies.

En outre, ces pigments sont utilisés dans des applications intérieures telles que les revêtements de sol et de mur et les encres d’impression d’étiquettes spécialisées telles que les étiquettes de cornue, les encres de protection, les encres de décoration en métal, les filtres de couleur et les toners électro photographiques utilisés dans les spectacles à cristaux liquides. La demande croissante de pigments hautes performances dans les revêtements automobiles et industriels, les plastiques et les cosmétiques est un moteur important de la croissance de l’industrie des pigments hautes performances. En outre, la forte demande de pigments haute performance stimule la croissance du marché en raison de sa grande variété d’utilisations, de son efficacité exceptionnelle et de ses effets environnementaux relativement faibles. De nombreux efforts de R&D pour la production d’innovations émergentes en matière de pigments à haute performance, telles que la technologie des nano-pigments, stimulent également la croissance du marché.

Le coût élevé des Pigments Haute Performance est cependant un facteur limitant majeur pour le développement du marché. Le prix élevé est dû à ses caractéristiques, telles qu’une excellente tolérance à la chaleur et une bonne résistance à la lumière, et l’opacité des pigments inorganiques. Les pigments de vanadate de bismuth sont sans danger pour l’environnement et sont utilisés avec une forte capacité de camouflage et un brillant pour la fabrication de couleurs orange, jaune vif, vert et rouge. En raison de la tolérance à la chaleur et de la résistance appropriée de ces pigments, les pigments de cadmium sont utilisés dans les revêtements en poudre thermodurcissables et thermoplastiques. La demande croissante de produits respectueux de l’environnement dans diverses industries telles que les revêtements, le segment biologique devrait connaître une forte croissance. Les pigments organiques tels que les quinacridones, les pérylènes, les périgones et les dykes de pyrrole fournissent des nuances de rouge à orange, améliorant le temps et la vitesse de la lumière, la stabilisation thermique et la migration moyenne.

Les principaux participants sont Merck Performance Materials, Sudarshan Chemical Industries Ltd., Horsta Chemicals Zhuhai Co. Ltd., Vijay Chemical Industries, BASF SE, Voxco Pigments and Chemicals Pvt . Ltd., Sun Chemical, DIC Corporation, Meghmani Pigments et Heubach, entre autres.

Les revêtements sont le plus grand segment d’application et les revêtements automobiles sont le plus important contributeur au chiffre d’affaires. Les surfaces architecturales en difluorure de polyvinylidène (PVDF) résistent à l’humidité, à la décoloration, à l’abrasion, au farinage et aux produits chimiques et conservent la couleur, la brillance et l’apparence. Ils sont couramment utilisés dans les systèmes de toiture en métal, les systèmes de panneaux muraux et d’autres applications. La demande croissante de revêtements architecturaux au difluorure de polyvinylidène (PVDF) alimente également le développement du marché des Pigments Haute Performance pour la mise en œuvre des revêtements.

L’Asie-Pacifique est la zone la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des pigments haute performance, en raison de la croissance rapide des industries de la cosmétique, de l’automobile et d’autres industries, en particulier dans les pays émergents tels que la Chine et la Corée du Sud. L’industrie des cosmétiques d’utilisation finale de la région se développe à un rythme rapide, offrant en fait un climat de croissance favorable pour le marché des pigments de haute performance. L’Amérique du Nord est le deuxième plus grand marché de pigments hautes performances en raison de la demande croissante de pigments hautes performances dans les revêtements, les plastiques et d’autres industries. Le développement de l’industrie automobile tire la demande dans ce domaine sur le secteur des Pigments Haute Performance. L’Europe est un marché rentable pour les pigments hautes performances, stimulant la croissance du marché dans la région en raison de la demande croissante de pigments hautes performances destinés aux cosmétiques, aux automobiles et aux plastiques.

L’impact du COVID-19 :

Alors que l’épidémie de COVID-19 augmente, les producteurs adaptent progressivement leurs stratégies de production et d’achat pour répondre aux exigences d’une pandémie qui a créé un besoin du marché pour les pigments haute performance. Une série de chocs négatifs et positifs se produiront dans quelques mois alors que les distributeurs et leurs fournisseurs répondront aux demandes croissantes des clients. Plusieurs pays semblent vulnérables aux économies dépendantes des exportations, avec une situation mondiale défavorable. L’effet de cette pandémie remodelerait l’industrie mondiale des pigments haute performance en raison d’un manque de demande en aval, certaines usines fermant ou réduisant leur capacité.

Cependant, d’autres ont arrêté leur production par leurs gouvernements respectifs par mesure de précaution pour empêcher la propagation du virus. Dans d’autres pays, les consommateurs sont centrés sur le fait d’être plus centraux lorsqu’ils examinent l’ampleur de l’épidémie et les actions conséquentes des autorités régionales elles-mêmes. Dans ces deux cas, les conditions commerciales dans les pays d’Asie-Pacifique ont été imprévisibles, s’effondrant régulièrement et se trouvant difficiles à stabiliser.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

sur la base du produit, les pigments inorganiques ont généré un chiffre d’affaires de 2,79 milliards USD en 2019 et devraient augmenter avec un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision, car il s’agit généralement de sels métalliques précipités et non à base de carbone, ce qui témoigne d’une forte demande dans les économies émergentes telles que l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient.

L’automobile et les transports devraient croître avec un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision, en raison de la montée en puissance des automobiles de nouvelle génération et de l’avancement des réseaux de transport à l’échelle mondiale.

L’application de revêtement est le principal contributeur au marché des pigments haute performance. Les secteurs de l’automobile et des transports de la région Asie-Pacifique sont le principal actionnaire du marché et détenaient environ 47,2% du marché en 2019, en raison de la demande croissante sous diverses formes, généralement du revêtement automobile suivi d’autres applications industrielles. et revêtements décoratifs.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché du silane en 2019. Le moteur du marché est l’accent mis par la région sur les procédures rentables et créatives mises en œuvre dans l’industrie. La région Asie-Pacifique détenait environ 36 % du marché, suivie de l’Amérique du Nord, qui détenait environ 29,1 % du marché en 2019.

Aux fins du présent rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des pigments haute performance en fonction du produit, de l’utilisation finale, de l’application et région :

Product Outlook (Volume, Kilo Tons ; 2017-2027) (Revenu, USD Billion ; 2017-2027)

Organic

Inorganic

End-Use Outlook (Volume, Kilotonnes ; 2017-2027, Revenue, USD Billion ; 2017-2027)

Automobile & Transport

Construction et infrastructure

Impression

Industrie

Autres

Application Outlook (Volume, Kilo Tonnes ; 2017-2027) (Revenus, USD Billion ; 2017-2027)

Revêtements

Plastiques

Encres

Cosmétiques

Autres

Regional Outlook (Volume, Kilo Tons; 2017-2027) (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

