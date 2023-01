Hausse écrasante du marché des herbes séchées dans un avenir proche avec segments, croissance, part, revenus et prévisions

Analyse du marché et informations sur le marché mondial Herbes séchées

Data Bridge Market Research analyse que le marché des herbes séchées était évalué à 1,90 milliard USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 2,89 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Les herbes sont des plantes qui ont de nombreux usages et avantages dans une variété d’applications. Les herbes fraîches sont plus facilement tuées par les champignons et les bactéries. Les herbes fraîches sont transformées en un format séché en utilisant le séchage et d’autres processus pour éviter d’endommager les plantes polyvalentes. De nombreuses techniques, y compris le séchage par micro-ondes, le séchage sous vide et le séchage à l’air, sont utilisées pour éliminer l’eau des herbes fraîches avant le séchage.

Étendue du marché et marché mondial des herbes séchées

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Herbes séchées sont:

McCormick & Company, Inc. (États-Unis)

Dohler (Allemagne)

Botaniques du Pacifique (États-Unis)

HERBES DE ROSE DE MONTAGNE (ÉTATS-UNIS)

Fermes Van Drunen (Afrique du Sud)

British Pepper & Spice Co Ltd (Royaume-Uni)

Synthite Industries Ltd. (Inde)

SU (Royaume-Uni)

Cherry Valley Organics (États-Unis)

Catz International (Pays-Bas)

The Spice House (Pays-Bas)

Herbes et épices exotiques de Vardhman (Inde)

Euroma (Pays-Bas)

Sorich Organics (Inde)

Holyland Marketing Private Limited (Inde)

Hamps Bio Private Limited (Inde)

Étendue du marché mondial des herbes séchées

Le marché des herbes séchées est segmenté en fonction du type, de la forme, de la nature, de la méthode de séchage et de l’utilisateur final du produit. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

type de produit

Origan

Romarin

Sage

Savoureux

menthe

Thym

Feuilles de laurier

Former

herbes entières

Herbes en poudre

La nature

Biologique

Conventionnel

méthode de séchage

sécher à l’air libre

séchage sous vide

séchage au micro-ondes

Utilisateur final

B2B

B2C

Buts et objectifs de l’étude de marché mondiale sur les herbes séchées

Comprendre les opportunités et les progrès du marché Herbes séchées, ainsi que les régions et pays clés impliqués dans la croissance du marché.

Étudiez les différents segments du marché mondial des herbes séchées et la dynamique du marché mondial du traitement de la cachexie sur le marché.

Catégoriser les segments de marché mondiaux des herbes séchées avec un potentiel de croissance croissant et évaluer le marché par segment futuriste

Analyser les tendances les plus importantes liées aux différents segments qui aident à déchiffrer et à convaincre le marché mondial des herbes séchées.

Vérifier la croissance et le développement spécifiques à la région sur le marché mondial des herbes séchées.

Comprendre les principales parties prenantes du marché des herbes séchées et la valeur concurrentielle des leaders du marché mondial des herbes séchées.

Étudier les plans, initiatives et stratégies clés pour le développement du marché mondial Herbes séchées.

