Hausse de la croissance du marché européen des toits ouvrants automobiles d’ici 2028 | Perspectives concurrentielles Par ACS France SAS, AISIN SEIKI Co.Ltd., Automotive Sunroof-Customcraft (ASC) Inc

Le marché des toits ouvrants automobiles en Europe était évalué à 1 569,33 milliards de dollars US en 2019 et devrait atteindre 1 661,39 milliards de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 5,8% de 2020 à 2027. Malgré la vigueur du secteur automobile, l’épidémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le marché automobile de cette région au cours des derniers mois. Tous les équipementiers régionaux de la région ont arrêté les activités de production. Fiat Chrysler Automobiles NV et le Groupe PSA (le constructeur de Peugeot) ont arrêté la quasi-totalité de la production en Europe. Cependant, Volkswagen AG a fermé des usines en Italie et en Espagne. La pandémie a largement affecté les ventes de véhicules de tourisme, ce qui limite la croissance du marché des toits ouvrants automobiles en Europe. Le toit ouvrant entraîne des coûts et ajoute un supplément à la garniture standard/inférieure d’une voiture. La plupart des toits ouvrants sont à commande électronique et contiennent des moteurs, des stores, des interrupteurs et des panneaux de verre. Cependant, le toit ouvrant escamotable est mécanique et peut ajouter à l’esthétique de la voiture.

Principaux acteurs européens du marché des toits ouvrants automobiles: ACS France SAS, AISIN SEIKI Co.Ltd., Automotive Sunroof-Customcraft (ASC) Inc., Corning Incorporated, Inalfa Roof Systems Group B.V., Johnan Manufacturing Inc, Saint-Gobain, Sunny Enterprises, Webasto Group, Yachiyo Industry Co. Ltd.

Le rapport sur le marché du toit ouvrant automobile en Europe fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances des marchés émergents ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché du toit ouvrant automobile en Europe pour offrir des informations intéressantes et un scénario actuel pour prendre la bonne décision . Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les principaux développements des produits/services au cours des trois dernières années. En outre, le rapport offre également une perspective à 360º du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur de l’industrie régionale et aide les entreprises à générer des revenus du marché Europe Automotive Toit ouvrant en comprenant les approches de croissance stratégiques.

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché européen des toits ouvrants automobiles. Le rapport se concentre également sur l’analyse exhaustive des parasites et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

