Hausse de +6 % du TCAC sur le marché mondial de la chimiothérapie combinée d’ici la fin 2027 | Pfizer Inc., Baxter, Grifols SA, La Société Metrix, A ajouté Pharma, Equashield, Millers Pharmacy

De nombreuses avancées techniques et stratégies de pointe ont permis aux pharmacies de répondre aux besoins des cliniciens et de stimuler la croissance du marché mondial de la chimiothérapie composée.

En outre, la pénurie croissante d’opioïdes devrait augmenter la demande mondiale de chimiothérapie combinée. En outre, de multiples avantages, notamment des médicaments faciles à utiliser, permettant à d’autres types de dosage d’accéder à des médicaments périmés et rendant les médicaments sûrs pour les allergènes, devraient alimenter la demande au cours de la période de prévision. De plus, les hôpitaux et autres fournisseurs de soins de santé permettent aux clients d’acheter des médicaments composés.

Le marché mondial de la chimiothérapie de composition devrait enregistrer un TCAC de +6% fin 2027, pour atteindre 635,58 Millions de dollars d’ici 2027.

Acteurs Clés

Les principaux Acteurs du Marché Mondial de la Chimiothérapie de Composition sont Braun Melsungen AG, Pfizer Inc., Baxter, Grifols SA, La Société Metrix, a ajouté Pharma, Equashield, Millers Pharmacy, Comecer S.P.A., Omnicell, Icon group, Dedalus Group, Arxium, Sterline S.R.L. et Loccioni.

Ce rapport fournit des données quantitatives complètes et une analyse qualitative sur le marché mondial de la chimiothérapie combinée. La taille du marché est analysée par pays, type de produit, application et concurrents. La couverture élargie comprend des ventilations sectorielles supplémentaires pour les utilisateurs finaux et des profils de producteurs approfondis.

Le rapport identifie diverses entreprises clés du marché. Il aide le lecteur à connaître les stratégies et tactiques commerciales que les joueurs se concentrent sur la concurrence sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique remarquable sur le marché.

Segmentation du Marché de la Chimiothérapie Combinée:

Par Dose

* Chimiothérapeutique

* Produits non chimiothérapeutiques

Par Type de Composition

* Modification des ingrédients pharmaceutiques (AIP)

* Fabrication pharmaceutique actuellement indisponible (CUPM)

* Modification de la posologie pharmaceutique (PDA)

Par Mode De Livraison

* Dispositif de compoundage automatisé gravimétrique (basé sur le poids)

* Dispositif de compoundage automatisé volumétrique (basé sur le volume)

Par Stérilité

• Stérile

* Non stérile

Par Technologie

* Avec Bras Robotisés

* Sans Bras Robotisés

Par Type de Compounder

* Pharmoduct

* Equashield Pro

* Medimix

• Integra

* Autres

Analyse Régionale:

* Asie-Pacifique

* Amérique du Nord

• Europe

* Amérique du Sud

* Moyen-Orient et Afrique

Public Visé

* Hôpitaux et cliniques

* Fabricants de médicaments de chimiothérapie

* Gouvernements, associations et organismes industriels

* Investisseurs et experts commerciaux

* Instituts universitaires

Objectifs de recherche du Marché de la chimiothérapie Composée 2021-2027:

* Étudier, suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions, les acquisitions et les développements de nouveaux produits

* Fournir l’analyse de segmentation basée sur le Type, l’Application et l’Emplacement géographique

* Étudier les facteurs affectant la croissance du marché ainsi que les moteurs du marché conduisant au marché de la chimiothérapie composée

* Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi qu’une prévision pour 2021-2027.

* Fournir une perspective future de la taille du marché dans les principales régions et ses principaux pays performants.

* Pour étudier et prédire la taille exacte du marché, la part, les ventes et les revenus au cours de la période 2021-2027.

* Fournir des informations sur les défis et les contraintes auxquels sont confrontés les nouveaux entrants sur le marché.

TOC Détaillé du Rapport d’Étude de Marché Mondial sur la Chimiothérapie à Base de Composés-

– Introduction au Marché de la Chimiothérapie Combinée et Aperçu du Marché

– Marché de la Chimiothérapie de Composition, par Application

– Analyse de la Chaîne de l’Industrie du Marché de la Chimiothérapie

– Marché de la Chimiothérapie Composée, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du Marché Mondial de la Chimiothérapie de Composition et Analyse SWOT par Régions

– Région Majeure du Marché de la Chimiothérapie Composée

i) Ventes sur le Marché Mondial de la Chimiothérapie de Composition

ii) Chiffre d’affaires et part de marché du Marché mondial de la chimiothérapie de composition

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

