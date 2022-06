Hartschaummarkt soll bis 2027 131558,9 Mio. USD erwirtschaften

Der Hartschaummarkt belief sich 2018 auf 73.786,7 Mio. US$ und soll im Prognosezeitraum 2019 – 2027 mit einer CAGR von 6,7 % auf 131.558,9 Mio. US$ bis 2027 wachsen.

Hartschaum wird in verschiedenen Endverbrauchsbranchen wie Bauwesen, Haushaltsgeräte, Verpackung, Automobil und anderen weit verbreitet verwendet. Das Bau- und Konstruktionssegment war dafür bekannt, den Markt im Jahr 2018 zu dominieren, und es wird geschätzt, dass es seine Dominanz in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Die schnell steigenden Energiekosten in vielen Ländern haben Häuslebauer dazu veranlasst, wärmeeffiziente Isolatoren wie z. B. Hartschäume zu verwenden. Hartschaumstoffe werden verwendet, um die Wärmeübertragung zwischen dem Hausinneren und der Außenumgebung zu reduzieren, und haben zu einem Aufschwung der Anwendung von Hartschaumstoffen im Bausektor geführt. Der Markt für Hartschaumstoffe wird bekanntermaßen aufgrund der Entwicklung von Öko-Hartschaumstoffen in den kommenden Jahren stärker wachsen.

Holen Sie sich eine PDF-Beispielbroschüre dieser Studie unter https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00005351/

Hartschaumummantelungen dienen als Dämmstoffe zur Regelung der Innentemperatur und reduzieren so den Energieverbrauch des Gebäudes. Hartschaumstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS), extrudiertem Polystyrol (XPS) und Polyisocyanurat werden wegen ihrer Wärmedämmeigenschaften geschätzt und bieten Langlebigkeit und Feuchtigkeitskontrolle. Hartschäume werden in Außen- und Innenwänden, Unterböden und Dachaufbauten verwendet, um die Wirkung von Wärmebrücken zu reduzieren. Sie reduzieren oder eliminieren auch die Menge an Luftlecks. Hartschaumstoffe werden in Wänden verwendet, um den Gesamt-R-Wert oder den Wärmewiderstand der Wand zu erhöhen. Der Einsatz von thermisch beständigen Hartschäumen im Hausbau trägt erheblich zur Energieeinsparung bei und reduziert gleichzeitig die Treibhausgasemissionen (THG). Hartschäume besitzen hervorragende Struktur- und Dämmeigenschaften und gelten als kostengünstiger Baustoff. Die Verwendung von Hartschaumstoffen als Dämmstoffe im Bauwesen hat begonnen, Fahrt aufzunehmen. Die steigende Bedeutung energieeffizienter Gebäude dürfte die Nachfrage nach Wärmedämmstoffen wie Hartschäumen im Bausektor beflügeln.

Auswirkungen von COVID-19 auf den Hartschaum-Markt

Der Ausbruch von Covid-19 begann erstmals im Dezember 2019 in Wuhan (China) und hat sich seitdem in rasantem Tempo auf der ganzen Welt ausgebreitet. China, Italien, Iran, Spanien, die Republik Korea, Frankreich, Deutschland und die USA gehören zu den am stärksten betroffenen Ländern in Bezug auf bestätigte Fälle und gemeldete Todesfälle (Stand: März 2020). Nach den neuesten Zahlen der WHO sind ~332.930 bestätigt Fälle und insgesamt 14.510 Todesfälle weltweit. Der Ausbruch von Covid-19 hat Volkswirtschaften und Industrien in verschiedenen Ländern aufgrund von Sperrungen, Reiseverboten und Geschäftsschließungen in Mitleidenschaft gezogen. Die globale Chemie- und Werkstoffindustrie ist eine der wichtigsten Branchen, die infolge dieses Ausbruchs unter ernsthaften Störungen wie Unterbrechungen der Lieferkette, Absagen von Technologieveranstaltungen und Büroschließungen leidet. Beispielsweise ist China das globale Zentrum der Fertigung und der größte Rohstofflieferant für verschiedene Branchen.

Laden Sie die neueste COVID-19-Analyse zum Marktwachstum von Hartschaum unter https://www.theinsightpartners.com/covid-analysis-sample/TIPRE00005351/ herunter.

Der Markt für globale Hartschaumstoffe konzentriert sich auf einige sehr etablierte Akteure. Einige der Hauptakteure auf dem globalen Hartschaummarkt sind unter anderem Saint-Gobain, Dow Chemical Corporation, BASF SE, Borealis AG, Sekisui Chemical Co., Ltd, Covestro AG, Armacell International S.A., Huntsman International LLC, JSP und Zotefoams Plc Andere.

Geben Sie Erkenntnisse ein

Je nach Typ teilt sich der Hartschaummarkt in Polyurethanschaum, Polystyrolschaum, Polypropylenschaum, Polyethylenschaum, Polyvinylchloridschaum und andere auf. Das Segment Polyurethanschaum dominierte den globalen Hartschaummarkt. Polyurethan-Hartschaum wird aufgrund seiner hervorragenden Isoliereigenschaften und guten Dimensionsstabilität in der Kühl-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt.

Kaufgrund:

Hebt wichtige Geschäftsprioritäten hervor, um Unternehmen bei der Neuausrichtung ihrer Geschäftsstrategien zu unterstützen.

Die wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen heben entscheidende fortschrittliche Branchentrends im globalen Hartschaum hervor und ermöglichen es den Spielern, effektive langfristige Strategien zu entwickeln.

Entwicklung/Änderung von Geschäftsexpansionsplänen durch Nutzung erheblicher Wachstumsangebote in entwickelten und aufstrebenden Märkten.

Untersuchen Sie die Markttrends und -aussichten in Verbindung mit den Faktoren, die den Markt antreiben, sowie denjenigen, die ihn behindern, eingehend.

Verbessern Sie den Entscheidungsprozess, indem Sie die Strategien verstehen, die das kommerzielle Interesse in Bezug auf Produkte, Segmentierung und Branchenvertikalen untermauern.

Kaufen Sie eine Kopie dieser Studie unter https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00005351/

Hinweis: Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, teilen Sie uns dies bitte mit und wir bieten Ihnen den gewünschten Bericht an.