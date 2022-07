Hadoop Big Data Analytics Taille du marché, perspectives régionales, paysage concurrentiel, analyse des revenus et prévisions jusqu’en 2028

Le Global Hadoop Big Data Analytics Market , publié par Emergen and Research, est une étude holistique des tendances actuelles et à venir du marché Hadoop Big Data Analytics qui devraient influencer sa croissance au cours de la période de prévision. Le rapport propose une analyse approfondie des principaux segments géographiques du marché. Il offre exclusivement des détails sur le cadre réglementaire et les politiques de développement qui ont été mises en œuvre sur le marché au cours des dernières années. En outre, les experts mettent en évidence un large éventail d’aspects remarquables du marché mondial Hadoop Big Data Analytics, y compris la dynamique d’importation et d’exportation, les taux de production et de consommation, le réseau de vente et les canaux de distribution, les processus de fabrication, les structures de coûts et les bases de consommateurs sur le marché clé. Régions.

Les principaux facteurs de croissance des revenus du marché mondial de l’analyse de données volumineuses Hadoop incluent la montée en puissance de l’adoption de solutions de paiement intelligentes et le besoin accru de solutions de stockage rentables. L’IoT automatise et unifie divers processus et activités. Pendant ce temps, les paiements sans contact facilitent les processus de paiement car ils permettent aux clients de payer des produits et services à l’aide de leurs cartes de paiement connectées à la technologie RFID ou d’autres dispositifs de paiement sans avoir besoin de glisser, de saisir un numéro d’identification personnel (PIN) ou de signer pour la transaction. .

Les principales entreprises présentées dans le rapport comprennent :

Microsoft Corporation, Google LLC, Oracle Corporation, Amazon Web Services, Hewlett Packard Enterprise, SAP SE, Salesforce.com, Inc., Micro Focus International plc, Splunk Inc. et Imply Corporation.

Emergen Research a segmenté l’analyse globale des données volumineuses Hadoop sur la base du composant, du déploiement, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

o Solution

o Services

Perspectives de déploiement (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

o Sur site

o Cloud

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

o clients

o des risques et de la fraude

o Intelligence de sécurité

o Internet des objets (IoT)

o Analyse de la chaîne d’approvisionnement

o Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

o Fabrication

o Vente au détail et commerce électronique

o Transport et logistique

o BFSI

o Santé

o Médias et divertissement

o Énergie et services

o Gouvernement

o Immobilier

o Autres

publicsSignaler

Les revenus du segment des solutions devraient augmenter à un TCAC important au cours de la période de prévision. Les solutions d’analyse de Big Data Hadoop sont utilisées par les entreprises pour gérer, mettre à l’échelle et distribuer les données des clients et de l’organisation. Cela facilite également la collecte de données à partir d’ensembles de données machine spécialisés et lors de la création de rapports.

Le segment Cloud devrait être en tête, en termes de revenus, au cours de la période de prévision. Comme le déploiement dans le cloud permet une flexibilité rapide, des capacités à la demande, une connectivité réseau étendue et une meilleure mise en commun des ressources, il existe une demande croissante pour les solutions d’analyse de données volumineuses Hadoop basées sur le cloud.

Le segment de l’analyse des risques et de la fraude devrait représenter une part de revenus considérable sur le marché au cours de la période de prévision. Les évaluations des risques et de la fraude deviennent très importantes dans les entreprises. L’analyse des risques et des fraudes fournit un aperçu détaillé des problèmes potentiels et existants.

L’industrie BFSI devrait enregistrer une croissance considérable de ses revenus au cours de la période de prévision. L’industrie BFSI étant strictement réglementée, elle a besoin de nouvelles approches. Les organisations du secteur remplacent les systèmes existants par des solutions logicielles modernes. Cela devrait accroître l’adoption des solutions d’analyse de données volumineuses Hadoop dans le secteur BFSI.

Objectifs clés du rapport sur le marché mondial Hadoop Big Data Analytics :

Une analyse globale et une estimation prévisionnelle du marché ont été incluses dans ce rapport.

Le rapport offre des informations précieuses sur les principaux moteurs, limites, opportunités et défis auxquels sont confrontés le marché mondial Hadoop Big Data Analytics et ses principaux acteurs.

Le rapport met en lumière les principaux concurrents du marché, ainsi que leurs stratégies commerciales et leurs plans d’expansion à long terme.

L’analyse régionale du marché de la réalité augmentée comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour demander une personnalisation ou pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

