Grow Light Croissance du marché, demande, développements de l’industrie, analyse régionale, stratégies commerciales et prévisions d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché Grow Lights était évalué à 1474,05 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2367,20 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,10% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe de recherche de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et des avancées technologiques.

Le rapport d’enquête sur le marché Grow Lights révèle une analyse et une discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et de la part de marché. Le rapport comprend des graphiques, une table des matières et des tableaux qui aident à comprendre la taille, la part, les tendances, les moteurs de croissance et les opportunités et défis du marché. Ce rapport de marché permet de savoir comment les brevets, les accords de licence et autres restrictions légales affectent la fabrication et la vente des produits de l’entreprise. Un rapport commercial influent de Grow Lights fournit des statistiques clés sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie.

Analyse du marché des lampes de culture :

Ce rapport sur le marché des lampes de culture fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des lampes de croissance, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Principaux acteurs clés du marché Grow Lights:

Signify Holding (Pays-Bas)

OSRAM Gmbh (Allemagne)

Gavita International BV (Pays-Bas)

Valoya (Finlande)

Californie LightWorks (États-Unis)

Helliospectra AB (Suède)

Black Dog Grow Technologies Inc. (États-Unis)

Bridgelux Inc. (États-Unis)

LED crie (États-Unis)

EVERLIGHT ELECTRONICS CO. LTD. (Taïwan)

Lumigrow (États-Unis)

Samsung (Corée du Sud)

Savant Systems Inc. (États-Unis)

AeroFarms (États-Unis)

Hortilux Schréder (Pays-Bas)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Alta LED Corporation (États-Unis)

Epistar (Taïwan) General Electric (États-Unis)

Illuminatex Inc , (États-Unis)

Shenzhen Juson Technology Co. Ltd. (Chine)

Iwasaki Electric Co. Ltd (Japon)

DEVELOPPEMENTS récents:

En janvier 2020, Nectar Farms à Victoria (Australie) propose un contrat aux solutions d’éclairage LED MITRA. Cette solution permettra à Nectar Farms d’augmenter la production de tomates sous serre. à Heliospectra AB

En mars 2020, Signify a acquis Cooper Lighting Solutions (États-Unis), une filiale d’Eaton qui est un fournisseur majeur de commandes d’éclairage, d’éclairage professionnel et d’éclairage connecté. Eaton est un fabricant de classe mondiale d’éclairage professionnel, de commandes d’éclairage et d’éclairage en réseau. Grâce à cette réalisation, l’entreprise pourra améliorer sa position sur le marché nord-américain.

En juin 2020, Fluence by OSRAM a propulsé 4 spectres supplémentaires sur sa série VYPR top light, avec des efficacités leaders du marché jusqu’à 3,8 µ mol /J. Du blanc large au rouge intense, les spectres PhysioSpec étendus de Fluence permettent aux producteurs d’optimiser les stratégies d’éclairage pour n’importe quelle culture à n’importe quel stade de croissance ou emplacement géographique.

Segmentation du marché mondial des lampes de culture :

Produit:

< 300 watts

>300 watts

Système:

Matériel

Logiciel

Par puissance :

Batterie faible

Puissance moyenne

Haute puissance

Technologie:

Décharge à haute intensité (HID)

Diode électroluminescente (DEL)

Fluorescent

Autres

Installation:

Nouvelles Installations

Installations de rénovation

Spectre:

Spectre complet

Spectre partiel

Application:

Agriculture intérieure

Agriculture verticale

Serre commerciale

Gazon et aménagement paysager

Autres

Analyse au niveau du pays du marché Grow Lights

Les pays couverts par le rapport sur le marché des lampes de culture sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse, le reste de l’Europe, le Japon. , Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Principaux faits saillants du rapport sur l’industrie :

Évaluation de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché Grow Lights

Etude concluante sur la croissance du marché pour les années à venir

Compréhension approfondie des moteurs et des contraintes spécifiques au marché

Une image complète du scénario concurrentiel du marché Grow Lights est décrite dans ce rapport.

Il fournit des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché par rapport aux principales zones géographiques et à leurs pays.

Il fournit également une évaluation complète du marché futur et de l’évolution du scénario de marché.

Taille actuelle et prévisible du marché Grow Lights du point de vue de la valeur et du volume.

Table des matières: marché mondial des lampes de croissance

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02: Portée du rapport sur le marché Grow Lights

Partie 03 : Paysage du marché mondial des lampes de croissance

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des lampes de croissance

Partie 05: Segmentation du marché mondial des lampes de croissance par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

Les nouvelles stratégies, défis et politiques commerciales sont mentionnés dans la table des matières, Demande TOC @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-grow-light-market

