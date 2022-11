Grande croissance du marché de l’éclairage LED industriel et commercial en 2020 | Ushio America, Inc., Litetronics International, Inc., Cree Lighting., LG INNOTEK., Digital Lumens, Inc., Emerson Electric Co., Signify Holding., Zumtobel Group AG, Eaton, Dialight.,

Ce rapport d’étude de marché peut être exploré en termes de répartition des données par fabricants, région, type et application, état du marché, part de marché, taux de croissance, tendances futures, moteurs du marché, opportunités et défis, tendances émergentes, risques et barrières à l’entrée, ventes chaînes et distributeurs. De plus, dans ce rapport sur le marché mondial, les principales catégories de produits sont également incluses. Le rapport examine les dernières mises à jour tout en évaluant le développement des principaux acteurs du marché. Cette étude de marché comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale.

Les principaux acteurs du marché mondial de l’éclairage LED industriel et commercial :

Zumtobel Group SA,

Eaton,

Dialight.,

Technologies d’éclairage avancées,

SARL,

AIXTRON,

OSRAM SYLVANIA Inc,

TOYODA GOSEI Co., Ltd.,

Digital Lumens, Inc.,

Emerson Electric Co.,

Signifie Tenir.,

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE,

Schneider Electric,

ACUITY BRANDS LIGHTING, INC.,

Hubbell,

Legrand.,

Ushio Amérique, Inc.,

Litetronics International, Inc.,

Éclairage cri.,

LG INNOTEK.,

Leviton Manufacturing Co., Inc.,

Ce marché a été divisé en types, applications et régions. La croissance de chaque segment fournit un calcul et une prévision précis des ventes par type et application en termes de volume et de valeur pour la période entre 2020 et 2027. Cette analyse peut vous aider à développer votre entreprise en ciblant des marchés de niche. Les données sur les parts de marché sont disponibles aux niveaux mondial et régional. Les régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, la région Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine. Les analystes de recherche comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation

Par produit

Lampes LED

Luminaire DEL

Application

Éclairage intérieur

Éclairage extérieur

Utilisateur final

Industriel

Commercial

Couverture de la région du marché mondial de l’éclairage LED industriel et commercial (production régionale, demande et prévisions par pays, etc.):

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie, Espagne, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Asie du Sud-Est, etc.)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Afrique du Sud, etc.)

