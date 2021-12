Gouvernance d’entreprise, Risque et Conformité Taille Du Marché D’Une Valeur De 96,98 Milliards De Dollars D’Ici 2027 // BFise, Dell EMC, Fidelity National Information Services, Inc.

L’EGRC est synonyme de Gouvernance d’entreprise, de Gestion des Risques et de Conformité. EGRC fait référence à la façon dont une entreprise aborde la gouvernance, gère les risques et la conformité en créant des politiques, des procédures, des contrôles, une évaluation des risques, une surveillance des risques et des panels internes auxquels les travailleurs doivent adhérer à l’échelle de l’entreprise.

La taille du marché mondial de la Gouvernance d’entreprise, du Risque et de la Conformité devrait atteindre 96,98 milliards de dollars d’ici 2027, ce qui devrait enregistrer un TCAC de +14 % de 2021 à 2027.

Le cadre de gouvernance, de risque et de conformité aide une organisation à aligner ses technologies de l’information sur ses objectifs opérationnels tout en gérant les risques et en respectant les fournitures de conformité réglementaire. Gouvernance, risque et conformité vont de pair. Le risque, c’est comprendre l’incertitude.

Acteurs clés-

BWise, Dell EMC, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), FIS, IBM Corporation, Ideagen, Maclear, mega international, MetricStream, MetricStream Inc., Microsoft Corporation, Modulo Security, LLC, MPHASIS, Oracle Corporation, RSA Security, SAS Institute Inc., SAP SE, Servicenow, Software AG, Thomson Reuters, Wolter Kluwer

La Segmentation du Marché Mondial de la Gouvernance d’Entreprise, des Risques et de la Conformité-

Gouvernance d’Entreprise, Risque et conformité, Perspectives des composants-

• Logiciel

• Service

Gouvernance d’Entreprise, Risques et conformité, Perspectives logicielles-

* Gestion des Audits

* Gestion de la Conformité

* Gestion des Risques

* Gestion des Politiques

* Gestion des Incidents

* Autres

Gouvernance d’Entreprise, Risques et conformité, Perspectives des Services-

• Intégration

• Consulting

• Soutien

Gouvernance d’Entreprise, Risques et Conformité, Perspectives Verticales –

* BFI

* Construction et ingénierie

* Énergie et services publics

• Gouvernement

• Soins

• Fabrication

* Commerce de détail et Biens de consommation

* INFORMATIQUE et télécommunications

* Transport et logistique

* Autres

Gouvernance d’Entreprise, Risques et conformité, Perspectives régionales-

* Amérique du Nord

• Europe

* Asie-Pacifique

* Amérique Latine

* Moyen-Orient et Afrique

L’Amérique du Nord connaît une augmentation de la réception de l’innovation élevée dans divers domaines d’activité, et par conséquent, elle est considérée comme la motivation motrice essentielle pour développer l’exécution, l’administration, les dangers et la cohérence des grandes entreprises sur le marché de l’administration, des risques et de la cohérence des efforts. La plupart des fournisseurs de cette région sont dynamiques dans la création de main-d’œuvre et de produits dépendants de l’examen, de l’intelligence artificielle (IA), de la manipulation régulière du langage (PNL) et de l’apprentissage automatique (ML), sur lesquels repose l’extension du marché de la région.

Principaux points forts du Marché de la Gouvernance d’Entreprise, du Risque et de la Conformité

Compte tenu des pièces, la portion de produit représentait le plus gros morceau de la tarte et on compte sur elle pour procéder à quelque chose de très similaire avant longtemps. Pour faciliter et contrôler les nécessités, le produit est utilisé pour remplir les méthodologies impliquant la stratégie des dirigeants, la cohérence du conseil, l’examen du conseil et le danger du conseil.

En programmant, l’approche sur laquelle repose la partie de l’exécutif se développe le plus rapidement sur le marché mondial de l’administration, des risques et de la cohérence des entreprises au cours de la période de conjecture, en raison de l’accueil croissant parmi les PME et des entreprises avancées par le biais d’actifs mondiaux.

En ce qui concerne la hausse, le fragment BFSI a submergé le marché mondial et devrait se développer avec un modèle similaire sur la période estimée. La banque, l’argent et la protection sont utilisés pour remplir les rôles avec la combinaison de l’information et de la conception de l’innovation pour faire face à la scène de danger à mesure que les progrès mécaniques deviennent plus prédominants.

