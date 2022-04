gomme xanthane, stratégies, paysage concurrentiel, tendances et analyse factorielle, 2028

la Le marché de la gomme xanthane est estimé à 406,5 millions USD en 2020 ; il devrait atteindre 543,2 millions USD d’ici 2028, à un TCAC de 3,60 % au cours de la période de prévision. La gomme xanthane est utilisée comme additif alimentaire et agent épaississant alimentaire. Il est généré par la fermentation de plusieurs sortes de sucres tels que le lactose, le saccharose et le glucose ou formé en combinant un polysaccharide alimenté en milieu liquide pour créer de la gomme.

Des données statistiques indiquant la consommation de produits dans toutes ces topographies ont été citées dans le rapport. Ces informations consistent en outre en un résumé de base des sociétés, du profil de la société et du portefeuille de produits de la société en question. Le rapport analyse les informations recueillies concernant les bénéfices réalisés, les ventes, les marges brutes, les modèles de prix, les revenus et les mises à jour sur les activités de l’entreprise.

Acteurs clés :

CP Kelco, Fufeng Group Company Limited, Cargill Inc., Archer Daniels Midland Company, The Aurora Chemical, Jungbunzlauer Suisse AG, Hebei Xinhe Biochemical Co. Ltd., MeiHua Holdings Group Co.Ltd, Deosen, DuPont-Danisco, The Zoranoc Oilfield Chemical, Solvay SA, FMC BioPolymer sont quelques-uns des principaux acteurs du marché de la gomme de xanthane.

Le rapport comprend une étude approfondie de l’industrie, des initiatives stratégiques adoptées par les grandes entreprises, des perspectives de croissance, de la position sur le marché et des actions détenues par les principaux participants afin de fournir aux lecteurs un aperçu complet du paysage concurrentiel. Le rapport étudie également les initiatives stratégiques entreprises par les grandes entreprises du marché, notamment les lancements de produits, l’innovation de produits et le développement technologique, pour renforcer leur position sur le marché. Il étudie également les événements commerciaux notables, notamment les collaborations, les fusions et acquisitions, les coentreprises, les partenariats et les promotions de marques.

D’autres conclusions clés du rapport sur le marché de la gomme de xanthane suggèrent :

La demande dans la division pharmaceutique représentait 9,5 % en 2020. Elle est fondamentalement utilisée pour retarder la libération de médicaments dans les comprimés. De plus, le produit est compatible avec divers épaississants et stabilisants, permettant son utilisation dans l’industrie de la fabrication de médicaments.

Dans les aliments, cette gomme est utilisée comme un excellent agent épaississant, que l’on trouve le plus souvent dans les vinaigrettes et les sauces. Cela rend ces produits suffisamment épais au repos dans la bouteille pour maintenir le mélange assez uniforme, mais les forces de cisaillement produites en secouant le mélange permettent de le verser sans effort.

Alors que les industries de l’alimentation, des boissons et des soins personnels recherchent de plus en plus des ingrédients d’origine naturelle et de marque propre pour leurs formulations de produits et afin de desservir le marché brésilien en Amérique latine, CP Kelco, un leader universel des solutions d’ingrédients à base de nature, a conclu une un nouvel accord de distribution avec IMCD Brasil qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

IMCD Brasil sera le distributeur stratégique au Brésil de la pectine, de la gomme gellane, du carraghénane, de la gomme xanthane et de la gomme diutane de CP Kelco pour une utilisation dans une large gamme d’aliments , boissons et produits de consommation et industriels.

Les sauces salées et les vinaigrettes complètent presque tous les aliments en donnant une « touche personnelle » au produit. La gomme xanthane apporte une stabilité aux émulsions jusqu’à un an grâce aux caractéristiques rhéologiques obtenues, les pansements peuvent être pompés rapidement lors de l’opération de remplissage et par conséquent favorisent l’écoulement du flacon lors de l’utilisation.

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et fournit une analyse des tendances du marché dans chacun des sous-secteurs. -segments de 2017 à 2027. Aux fins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté le marché de la gomme de xanthane en fonction de l’application, de la fonction et de la région :

sur la base de l’application, le marché a été segmenté comme suit : (volume métrique de tonnes, Chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Aliments et boissons

Pétrole et gaz

Produits pharmaceutiques et soins personnels

Autres

En fonction de la fonction, le marché a été segmenté comme suit : (Volume de tonnes métriques, chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Épaississants

Stabilisants

Gélifiants agents

graisse

Matériaux de revêtement

Autres

Sur la base de la forme, le marché a été segmenté comme suit: (Volume de tonnes métriques, revenus, millions USD; 2020-2028)

sec

de liquide

Perspectives régionales (volume de tonnes métriques, chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne France Uni Espagne Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste du Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine Brésil Reste de l’Amérique latine



Réponses aux questions clés :

Laquelle de ces régions (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique) domine la part de marché ?

Quel est le résultat de l’analyse d’impact COVID-19 effectuée dans le rapport ?

Quelles sont les estimations de revenus pour chaque région du marché Gomme Xanthane?

Quelle est la valorisation actuelle du marché de chaque région et la taille estimée du marché d’ici la fin de la période de prévision ?

Quel est le taux de croissance projeté du marché mondial de la gomme xanthane?

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

