Gobelets en papier Marché 2022 | Analyse historique, opportunités, dernières innovations, prévisions des meilleurs joueurs 2028

Un gobelet en papier est essentiellement un gobelet jetable en papier et souvent doublé ou recouvert de plastique ou de cire pour empêcher le liquide de s’écouler ou de pénétrer à travers le papier. Il peut être fait de papier recyclé et est largement utilisé dans le monde entier. Les gobelets en papier sont utilisés pour consommer des aliments et des boissons, notamment du thé, des boissons gazeuses, du café et des soupes. Ces gobelets sont principalement recouverts de polyéthylène, la résine plastique la plus couramment utilisée, ce qui contribue à augmenter leur durabilité ainsi que leurs performances en empêchant l’humidité condensée de s’imprégner et en retenant davantage la saveur. Avec des modes de vie trépidants et des horaires chargés, la plupart des consommateurs préfèrent aujourd’hui utiliser des gobelets en carton pour gagner du temps et des efforts, car ces gobelets ne nécessitent pas de nettoyage et peuvent être facilement jetés après utilisation. La demande de gobelets en carton a également été influencée par la tendance à la hausse des services de plats à emporter et des aliments prêts à consommer dans le monde entier.

Le marché des gobelets en papier a connu une croissance significative en raison de facteurs tels que des applications plus larges dans les lieux résidentiels et commerciaux, notamment les hôtels, les restaurants, les cafés, les bureaux, les collèges et les hôpitaux. , universités et autres. Les dommages environnementaux causés par les gobelets en plastique ont conduit diverses organisations à encourager l’utilisation des gobelets en papier en raison de leur nature écologique, ce qui a eu un impact positif sur le marché mondial des gobelets en papier. En raison de la facilité d’utilisation, les consommateurs adoptent l’utilisation de gobelets en papier plutôt que de gobelets en plastique et autres gobelets réutilisables. Cela contribue davantage à la croissance de ce marché. Cependant, la disponibilité de substituts moins chers, tels que les gobelets en plastique, en polystyrène et en verre, constitue une menace majeure pour les ventes de gobelets en papier dans le monde entier. Néanmoins, les acteurs du marché avec leurs produits innovants peuvent ouvrir de nouvelles opportunités pour ce marché.

« L’analyse du marché mondial des gobelets en papier jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des aliments et des boissons avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des gobelets en papier avec une segmentation détaillée du marché par type de gobelet, utilisateur final, canal de distribution et géographie. Le marché mondial des gobelets en papier devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des gobelets en papier et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Le marché mondial des gobelets en papier est segmenté en fonction du type de gobelet, de l’utilisateur final et du canal de distribution. Sur la base du type de gobelet, le marché des gobelets en papier est segmenté en gobelets pour boissons chaudes et gobelets pour boissons froides. Le marché des gobelets en carton sur la base de l’utilisateur final est classé en résidentiel et commercial. Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des gobelets en papier est divisé en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, magasins en ligne, etc.

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des gobelets en papier en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des gobelets en papier de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des gobelets en papier du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des gobelets en papier dans ces régions.

Les rapports couvrent divers développements clés sur le marché mondial des gobelets en papier. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Certaines des activités de stratégies de croissance observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché. Les payeurs du marché du marché des gobelets en papier devraient bénéficier d’opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante de gobelets en papier sur le marché mondial. Vous trouverez ci-dessous la liste des quelques entreprises actives sur le marché des gobelets en papier.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des gobelets en papier. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

Gobelets en carton

Coveris Holding SA

Dart Container Corporation

Genpac LLC.

Go-Pak

Huhtamaki Oyj

Papier international

Nippon Paper Induatries Co., Ltd.

Pactiv LLC

Société WestRock

