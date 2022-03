Global Wearable Technology in Healthcare Market 2021 Taille, tendances, croissance, statistiques, paysage concurrentiel, affaires, acteurs clés, revenus et prévisions régionales jusqu’en 2027

Le marché mondial Technologie portable dans les soins de santé devrait se développer à un rythme rapide entre 2021 et 2027. L’étude Technologie portable dans les soins de santé offre aux clients un examen approfondi des variables de conduite critiques, du comportement des consommateurs, des tendances de croissance, de l’utilisation des produits, de l’analyse des principaux acteurs, du positionnement de la marque et du prix. motifs. Les informations sur les tendances des prix sont recueillies en évaluant les prix des produits des concurrents importants ainsi que des participants au marché en développement.

En outre, le rapport d’étude de marché Technologie portable dans les soins de santé offre des informations clés sur la vue d’ensemble de l’industrie, la segmentation du marché et les stratégies pour les concurrents du marché existants et en développement. Au cours de la période de prévision, entre 2021 et 2027, le marché mondial Technologie portable dans les soins de santé devrait croître à un rythme rapide. En 2020, le marché devrait se développer à un rythme soutenu, et avec l’adoption croissante de stratégies par les principaux acteurs, le marché augmentera sur l’horizon projeté.

Le rapport examine également l’état de développement du marché et la future tendance du marché Technologie portable dans les soins de santé dans le monde. Il divise également le marché Technologie portable dans les soins de santé par type et par application afin d’étudier et de divulguer de manière approfondie et approfondie les caractéristiques et les perspectives du marché.

Le segment de type comprend:

Surveillance des signes vitaux

surveillance de la pression artérielle

surveillance du glucose

surveillance de l’ecg

oxymétrie de pouls

Le segment applicatif comprend :

Activité/Fitness Tracking (PME)

Monitoring et Diagnostic

Autres

Certains des principaux acteurs du marché mondial Technologie portable dans les soins de santé sont:

Medtronic

Fitbit

Biotélémétrie

Philips

Apple

OMRON Corporation

Misfit

GE Healthcare

Abbott Laboratories

Jawbone

Masimo Corporation

VitalConnect

MyKronoz

Preventice Solutions

Bio-Beat Technologies

Sony Corporation

Samsung

Minttihealth

iRhythm Technologies

Qualcomm Technologies

Inc

Contec Medical Systems

Biotricity

Verily Life Sciences

Régions incluses dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie

Asie du Sud Amérique (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

La recherche Technologie portable dans les soins de santé fournit également des informations sur les problèmes qui entravent la croissance du marché, ce qui fournira aux fournisseurs des données vitales pour la planification stratégique. Comprendre ces aspects est essentiel car ils aident à trouver des perspectives de croissance du marché. De plus, les experts en études de marché de 360 ​​Research Reports fournissent un soutien immédiat pour mieux comprendre les caractéristiques excentriques du marché.

