Global Smart Robot Market Actionable Growth, Development Strategies with Top Competitors

It’s vital you keep your market knowledge up to date segmented by By Component (Hardware {Sensors and others}& Software), By Industrial Application (Automotive, Electronics, Food and Beverages and others), By Service Application (Personal {Domestic and others} and Professional {Underwater and others}), By Geographical Segments (North America, South America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa)

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Adoption croissante des robots autonomes pour les services professionnels

Avancées technologiques émergentes dans le domaine de la robotique

Principales informations que l’étude va fournir :

La vue d’ensemble du robot intelligent à 360 degrés basée sur un niveau mondial et régional

Part de marché et revenus des ventes par les acteurs clés et les acteurs régionaux émergents

Concurrents – Dans cette section, dives acteurs leaders de l’industrie Robot Intelligent sont étudiés en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, de leur prix, de leur coût et de leurs revenus.

Un chapitre distinct sur l’entropie du marché pour mieux comprendre l’agressivité des dirigeants envers le marché [Fusion et acquisition / Investissement récent et développements clés]

Analyse des brevets** Nombre de brevets / Marque déposée ces dernières années.

Un guide complet et utile pour les nouveaux aspirants au marché

Les informations prévisionnelles conduiront à des plans d’affaires stratégiques, innovants et rentables et l’analyse SWOT des acteurs ouvrira la voie aux opportunités de croissance, à l’analyse des risques, à la faisabilité des investissements et aux recommandations.

Approvisionnement et consommation – Dans le prolongement des ventes, cette section étudie l’offre et la consommation du marché des robots intelligents. Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres d’importation et d’exportation sont également donnés dans cette partie

Analyse de la production – La production du robot intelligent est analysée en fonction de différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix de divers acteurs clés du marché des robots intelligents est également couverte.

Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché Smart Robot. Autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

Autres analyses – Outre l’ analyse des informations, du commerce et de la distribution pour le marché des robots intelligents

Paysage concurrentiel : profil d’entreprise pour les acteurs répertoriés avec analyse SWOT, aperçu de l’entreprise, spécification des produits/services, siège social, acheteurs en aval et fournisseurs en amont.

Peut varier en fonction de la disponibilité et de la faisabilité des données par rapport à l’industrie ciblée

Concurrents clés du marché : marché des robots intelligents

Les principaux acteurs du marché mondial des robots intelligents sont Geckosystems, SoftBank, iRobot, KUKA, ABB, Hanson Robotics, Amazon.com, Honda Motor, FANUC, YASKAWA ELECTRIC, OMRON Adept Technologies, Samsung Electronics, Intuitive Surgical, Aethon, Rethink Robotics, Bluefin Robotics, GeckoSystems, BLUE FROG ROBOTICS, AIBrain, Brain Corp, CloudMinds, Energid Technologies, Furhat Robotics, H2O.ai, IBM, Liquid Robotics, Neurala, NVIDIA, Oxbotica entre autres.

D’ici 2019, 30 % des applications robotiques de services commerciaux prendront la forme d’un modèle commercial de robot en tant que service (RaaS). Cela contribuera à réduire les coûts de déploiement de robots dans les secteurs commerciaux.

Dynamique du marché :

Ensemble d’informations qualitatives comprenant l’analyse PESTEL, le modèle des cinq forces de PORTER, l’analyse de la chaîne de valeur et les facteurs macroéconomiques, le cadre réglementaire ainsi que le contexte et la vue d’ensemble de l’industrie

Pour comprendre principalement la dynamique du marché mondial des robots intelligents dans le monde, le marché mondial des robots intelligents est analysé dans les principales régions du monde. DBMR fournit également des rapports personnalisés au niveau régional et national pour les domaines suivants.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

• Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

• Moyen-Orient & Afrique : Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Turquie, Egypte et Afrique du Sud.

• Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne, NORDIC {Suède, Norvège, Finlande, Danemark, etc.}, BENELUX {Belgique, Pays-Bas, Luxembourg} et Russie.

• Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Pourquoi la triangulation des données est-elle importante dans la recherche qualitative ?

Cela implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. La triangulation est une méthode utilisée lors de l’examen, de la synthèse et de l’interprétation des données de terrain. La triangulation des données a été préconisée en tant que technique méthodologique non seulement pour améliorer la validité des résultats de la recherche, mais également pour parvenir à « l’exhaustivité » et la « confirmation » des données à l’aide de plusieurs méthodes.

