Global Logistique inverséeMarché 2028 | Meilleurs joueurs – CH Robinson Worldwide, Inc., Core Logistic Private Limited, DB SCHENKER, DHL International GmbH, FedEx Corporation

Logistique inverséeimplique le déplacement des produits de la destination finale et la réception des matériaux ou produits retournés pour leur élimination respective. La logistique inverse est généralement considérée comme le processus de retour d’un produit ou d’une marchandise en raison de la récupération, des dommages, du réapprovisionnement et des stocks excédentaires. L’importance de la logistique inverse augmente dans les processus de gestion de la chaîne d’approvisionnement, en particulier compte tenu de la croissance du commerce électronique dans le monde entier. Le marché de la logistique inverse devrait connaître une croissance significative dans les années à venir.

Les principaux acteurs du marché sont :

CH Robinson dans le monde, Inc.

Logistique de base privée limitée

DB SCHENKER

DHL International GmbH

FedEx Corporation

Kuehne + Nagel International AG

Safexpress Pvt. Ltd.

United Parcel Service of America, Inc

YUSEN LOGISTIQUE CO, LTD

Zebra Technologies Corp.

Marché mondial de la logistique inverse : applications et types

Impact COVID-19 et analyse globale par type de retour (rappels, retours commerciaux, retours réparables, retours en fin d’utilisation, retours en fin de vie) ; Utilisateur final (pharmaceutique, automobile, électronique grand public, commerce de détail, autres) et géographie

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la logistique inverse

L’épidémie de COVID-19, qui a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagée à un rythme rapide dans le monde. Les fermetures d’usines mondiales, les interdictions de voyager et les fermetures aux frontières, pour combattre et contenir l’épidémie, ont eu un impact sur toutes les industries et toutes les économies du monde entier. La majorité des usines de fabrication sont soit temporairement fermées, soit fonctionnent avec un minimum de personnel ; en raison de laquelle la logistique inverse et les composants connexes sont perturbés. De plus, la demande d’aliments surgelés a connu un ralentissement depuis l’épidémie de COVID-19 dans les pays

En outre, dans le rapport de recherche, les points suivants sont inclus avec une étude approfondie de chaque point :

* Analyse de la production – La production est analysée en fonction de différentes régions, types et applications. Ici, l’analyse des prix de divers acteurs clés du marché est également couverte.

* Analyse des ventes et des revenus – Les ventes et les revenus sont étudiés pour les différentes régions du marché mondial. Autre aspect majeur, le prix, qui joue un rôle important dans la génération de revenus, est également évalué dans cette section pour les différentes régions.

* Offre et Consommation – Dans la continuité des ventes, cette section étudie l’offre et la consommation du Marché. Cette partie met également en lumière l’écart entre l’offre et la consommation. Les chiffres des importations et des exportations sont également donnés dans cette partie.

* Autres analyses – Outre l’analyse des informations, du commerce et de la distribution pour le marché, les coordonnées des principaux fabricants, fournisseurs et consommateurs clés sont également fournies. En outre, l’analyse SWOT pour les nouveaux projets et l’analyse de faisabilité pour les nouveaux investissements sont incluses.

Table des matières:

Chapitre 1. Résumé

Chapitre 2. Méthodologie de recherche

Chapitre 3. Perspectives du marché

Chapitre 4. Aperçu du marché mondial de la logistique inversée, par type

Chapitre 5. Aperçu du marché mondial de la logistique inversée, par application

Chapitre 6. Aperçu du marché mondial de la logistique inversée, par région

Chapitre 7. Profils d’entreprise

