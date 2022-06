Global IoT at Workplace Market 2022 Tendances clés, croissance, part, taille, analyse et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché mondial de l’ IoT au travail 2022 est une enquête professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché de l’IoT au travail. Le rapport fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché de l’IoT sur le lieu de travail est fournie pour le marché international, y compris l’historique du développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

L’adoption de l’Internet des objets (IoT) sur le lieu de travail le rend numérique, avec des expériences et des interactions offertes à un nombre énorme d’utilisateurs à travers une variété de temps, de lieux et d’appareils. L’IoT sur le lieu de travail améliore la satisfaction des employés en offrant une expérience de type consommateur soutenue par l’automatisation, l’analyse, le libre-service et l’assistance basée sur les profils. En outre, de nouvelles avancées technologiques dans l’IoT stimuleront progressivement la croissance de l’IoT sur le marché du lieu de travail.

L’attention croissante des acteurs clés sur l’amélioration des produits IoT et la tendance croissante des appareils portables sont quelques-uns des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché de l’IoT sur le lieu de travail. Cependant, les préoccupations liées à la sécurité sont le principal facteur susceptible de freiner la croissance de l’IoT sur le marché du lieu de travail. Les progrès technologiques croissants et la concentration croissante des principaux acteurs sur l’expansion du portefeuille de produits sont le facteur qui devrait créer de nouvelles opportunités pour la croissance du marché de l’IoT sur le lieu de travail.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial de l’IoT sur le lieu de travail est segmenté en fonction du type et de l’application. Sur la base du type, le marché est segmenté en éclairage intelligent, sécurité et contrôle d’accès, systèmes de gestion de l’énergie (EMS), systèmes de contrôle HVAC, systèmes de conférence audio-vidéo, autres. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en application commerciale, application industrielle, autre.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché de l’IoT sur le lieu de travail :

ABB Ltd.

Cisco Systems, Inc.

Électronique Crestron

Honeywell International Inc.

Contrôles Johnson

Électronique Lutron

Schneider Electric

Siemens SA

Robert Bosch GmbH

Telkom SA Soc Ltd.

Marché de l’IoT sur le lieu de travail segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Raison d’acheter

Gagnez et réduisez le temps nécessaire à la recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments de l’ IoT mondial sur le lieu de travail

Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises pour réformer leurs stratégies commerciales et s’établir dans la vaste géographie.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché de l’IoT au travail, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus du marché.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Table des matières

Introduction Points clés à retenir Méthodologie de la recherche Paysage du marché de l’IdO sur le lieu de travail IoT sur le marché du lieu de travail – Dynamiques clés du marché Marché de l’IoT sur le lieu de travail – Analyse du marché mondial IoT sur le marché du lieu de travail – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Source IoT sur le marché du lieu de travail – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Nature IoT sur le marché du lieu de travail – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Format IoT sur le marché du lieu de travail – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Emballage IoT sur le marché du lieu de travail – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Canal de distribution Chiffre d’affaires et prévisions du marché de l’IoT sur le lieu de travail jusqu’en 2028 – Analyse géographique Paysage de l’industrie IoT sur le marché du lieu de travail, profils d’entreprises clés annexe

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

