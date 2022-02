Global Cloud Supply Chain Management Market Analyse complète, stratégies de croissance des entreprises, segmentation et prévisions de l’industrie

Ce rapport donne des informations de base et point par point sur les plans d’entreprise avec des plans de dépenses de travail innovants, des plans de budgets de matières premières, des coûts de travail et différents actifs. Cette industrie du marché mondial est suffisamment énorme pour créer une entreprise réalisable, ce rapport vous encourage donc à différencier les opportunités sur le marché mondial par région. Cette étude décrit la croissance projetée du marché mondial au cours des prochaines années, elle fournit une évaluation approfondie du marché.

Ce rapport fournit des informations qualitatives approfondies, des données historiques, des projections durables et des hypothèses sur la taille du marché. Le rapport se concentre sur le volume et la valeur au niveau mondial, au niveau régional et au niveau de l’entreprise. D’un point de vue mondial, ce rapport représente la taille globale du marché en analysant les informations et les perspectives d’avenir. À l’échelle provinciale, ce rapport se concentre sur quelques régions clés comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine et le Japon.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le cloud affichera un TCAC de 15,64 % pour la période de prévision 2021-2028.

Joueurs clés

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le cloud sont CloudLogix, Infor, JAGGAER, Proactis Holdings Limited, HighJump, American Software, Inc., THE DESCARTES SYSTEMS GROUP INC., Oracle, Descartes Systems Group, Inc., SAP SE , Kinaxis, Inc., Blue Yonder Group, Inc., Kewill, Inc., Tecsys, Inc., Basware, Coupa Software Inc., Dassault Systèmes et Manhattan Associates, entre autres.

Segmentation clé du marché :

Sur la base de la solution, le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le cloud est segmenté en gestion des transports, approvisionnement et approvisionnement, gestion des commandes, planification des ventes et des opérations, gestion des stocks et des entrepôts et planification et prévision de la demande.

Basé sur le service, le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le cloud est segmenté en formation et conseil, support et maintenance et services gérés.

Sur la base du modèle de déploiement, le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le cloud est segmenté en cloud public, cloud privé et cloud hybride.

En fonction de la taille de l’organisation, le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le cloud est segmenté en petites et moyennes entreprises et en grandes entreprises.

Basé sur la verticale, le marché de la gestion de la chaîne d’approvisionnement dans le cloud est segmenté en aliments et boissons, soins de santé et sciences de la vie, fabrication, vente au détail et en gros, transport et logistique.

Grandes Régions :

Géographiquement, ce rapport est divisé en plusieurs régions clés, avec des ventes (MT), des revenus (millions USD), des parts de marché et un taux de croissance pour ces régions, couvrant

**Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

**Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et Reste de l’Europe)

**Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

** Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

** Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

