Global Cardiac Monitoring & Cardiac Rhythm Management Devices Market Growth, Global Survey, Analysis, Share, Company Profiles and Forecast by 2028

Taille du marché mondial des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque et prévisions de revenus jusqu’en 2027

Le rapport sur le marché mondial des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque offre initialement un aperçu approfondi du marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque ainsi que des informations sur le évolutions et progrès du secteur. Le rapport offre un aperçu complet du paysage régional et concurrentiel et fournit un aperçu plus approfondi du scénario de marché actuel et des perspectives de croissance futures. L’étude de recherche fournit également une analyse complète des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des menaces, des risques et des opportunités de croissance.

Le rapport offre une vue panoramique du paysage concurrentiel de l’industrie et une analyse détaillée des principaux acteurs du marché en fonction de leurs revenus, marges bénéficiaires, situation financière, position sur le marché mondial, activités de R&D et portefeuille de produits. Il couvre également leurs efforts stratégiques tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont MEDTRONIC PLC, GE HEALTHCARE, ABBOTT LABORATORIES, KONINKLIJKE PHILIPS NV, BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION, BIOTRONIK, HILL-ROM HOLDINGS, INC., ASAHI KASEI CORPORATION, MICROPORT SCIENTIFIC CORPORATION et NIHON KOHDEN CORPORATION, entre autres. .

Segmentation globale du marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en fonction des types de produits et du spectre d’application :

sur la base du type de produit, le marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est segmenté en :

Appareils mobiles de télémétrie cardiaque

Enregistreurs de boucles implantables

Moniteurs d’événements

Appareils ECG (Appareils ECG à l’effort, Appareils ECG au repos, Moniteurs Holter)

Dispositifs de surveillance du débit cardiaque

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est segmenté en:

Cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et centres cardiaques

Hôpitaux

Autres utilisateurs finaux

L’analyse régionale du marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Quelques faits saillants du rapport

Les matériaux en poudre de polyamide devraient connaître une croissance significative au cours de la période de prévision pour la production de dispositifs médicaux, en raison de leur robustesse, de leur résistance à l’abrasion et de leur durabilité améliorée.

Le segment des appareils ECG détenait la plus grande part de marché de 48,8 % en 2019. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires parmi la population vieillissante a entraîné l’adoption croissante des appareils ECG.

Les défibrillateurs devraient croître avec le TCAC le plus rapide de 4,4 % au cours de la période de prévision. Les développements technologiques dans les défibrillateurs devraient stimuler la croissance du segment.

Le segment hospitalier détenait la plus grande part de marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en 2019 en raison de la présence de politiques de remboursement favorables dans les hôpitaux.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision en raison des initiatives croissantes du gouvernement pour améliorer les systèmes de santé.

Le rapport fournit une prévision détaillée de l’industrie et de sa croissance significative au cours des années de prévision. Le rapport fournit des informations importantes concernant le volume des ventes, les prévisions de revenus, la taille du marché, la part de marché et les tendances actuelles et émergentes du marché. Parallèlement à cela, le rapport couvre l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement.

