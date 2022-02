Global Call Center AI Market Taille et partage Tendances de l’industrie 2022, taux de croissance, perspectives, statut et perspectives, valeur, opportunités et défis

Ce rapport fournit la région principale, les conditions du marché avec le prix du produit, les bénéfices, la capacité, la production, l’offre, la croissance du marché de la demande, les prévisions, etc. Ce rapport présente également l’analyse SWOT, l’investissement, la faisabilité et l’analyse du retour sur investissement. Le rapport englobe les consuls impératifs et perspicaces qui fournissent une image claire du marché. Il étudie également les événements historiques et actuels sur le marché et fournit des estimations prévisionnelles précieuses pour aider l’organisation à déterminer le statut futuriste du marché et à fonctionner en conséquence. La vue d’ensemble, l’analyse SWOT et les stratégies de chaque fournisseur sur ce marché permettent de comprendre les forces du marché et comment celles-ci peuvent être exploitées pour créer de futures opportunités.

Ce rapport aidera à développer des stratégies commerciales en comprenant les tendances et en façonnant le marché. Il organise les ventes et le marketing en identifiant les meilleures opportunités pour ce marché. Ce rapport aide à comprendre la concurrence future sur le marché dans l’industrie. En outre, ce rapport examine les principaux moteurs influençant la croissance du marché, les opportunités, les défis et les risques auxquels sont confrontés les principaux fabricants et le marché dans son ensemble. Il analyse également les principales tendances émergentes et leur impact sur le développement actuel et futur.

Ce que le rapport comporte : –

Analyse globale de ce marché illustrant la progression du marché

Risques et défis face au marché

Taille du marché et taux de croissance au cours de l’année de prévision

Prévisions et analyse de ce marché dans cinq grandes régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et Centrale

Principaux acteurs du marché : marché de l’IA des centres d’appels

IBM, Google, Microsoft, Oracle, SAP, Amazon Web Services, Nuance Communications, Avaya, Haptik, Solutions artificielles, Zendesk, Conversica, Rulai, Inbenta Technologies, Kore.ai, EdgeVerve Systems, Pypestream, Avaamo, Talkdesk, Creative Virtual, SmartAction , Bright Pattern, RankMiner, Genesys, entre autres.

Segmentation clé : marché de l’IA des centres d’appels

Par composant (plates-formes de calcul, solutions, services), type de déploiement (sur site, cloud), vertical (BFSI, vente au détail et commerce électronique, soins de santé, télécommunications, médias et divertissement, voyages et hôtellerie, autres), géographie (Amérique du Nord , Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique)

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

Utilisation accrue de l’IA dans un contexte de nécessité de présenter des solutions client uniques ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Exigences croissantes des plates-formes d’engagement client en raison d’une augmentation des services d’engagement client via les médias sociaux ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Une augmentation significative des quantités de données générées et une meilleure efficacité associée à l’analyse de l’IA devraient favoriser la croissance du marché

Points ciblés dans le rapport

Le rapport propose des évaluations des parts de marché aux niveaux régional et mondial

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Quels sont les défis auxquels sont confrontés les nouveaux entrants

Tendances futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

Ce rapport fournit une analyse précise de l’évolution de la dynamique concurrentielle

Une analyse complète des facteurs qui stimulent et limitent la croissance du marché est fournie dans le rapport

Développements clés sur le marché :

En novembre 2018, Microsoft a annoncé avoir accepté d’acquérir XOXCO, la société s’occupant du développement de logiciels et de services pour l’IA conversationnelle. Cette acquisition complète la stratégie de Microsoft consistant à développer l’IA, moteur de ses innovations pour une variété d’applications et d’entreprises.

En octobre 2018, Google a annoncé avoir acquis Onward, un chatbot IA, pour un accord non divulgué bien que les fondateurs de la start-up seront intégrés à Google. Cette acquisition aidera Google à faire progresser et à modifier sa propre offre de services, le « Google Assistant ». Ils prévoient de fournir des services clients automatisés et des assistants commerciaux aux entreprises.

Quelques extraits de la table des matières

Aperçu du marché mondial de l’IA des centres d’appels

Comparaison de la taille de l’IA du centre d’appels (volume des ventes) par type

Comparaison de la taille de l’IA du centre d’appels (consommation) et de la part de marché par application

Comparaison de la taille (valeur) de l’IA du centre d’appels par région

Ventes, revenus et taux de croissance de l’IA des centres d’appels

Situation et tendances concurrentielles de l’IA des centres d’appels

Proposition stratégique pour estimer la disponibilité des principaux segments d’activité

Joueurs/Fournisseurs, Espace de vente

Analysez les concurrents, y compris tous les paramètres importants de Call Center AI

Analyse des coûts de fabrication de l’IA des centres d’appels mondiaux

La plus récente cartographie innovante des progrès et des modèles de chaîne d’approvisionnement

Merci d'avoir lu cet article;

Pourquoi la triangulation des données est-elle importante dans la recherche qualitative ?

Cela implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. La triangulation est une méthode utilisée lors de l’examen, de la synthèse et de l’interprétation des données de terrain. La triangulation des données a été préconisée en tant que technique méthodologique non seulement pour améliorer la validité des résultats de la recherche, mais également pour obtenir «l’exhaustivité» et la «confirmation» des données à l’aide de plusieurs méthodes.

Côté offre : chefs de produit, responsables marketing, cadres de niveau C, distributeurs, informations sur le marché et responsables des affaires réglementaires, entre autres.

Répondants primaires, côté demande

