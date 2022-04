Global Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Treatment Market Key driuwt nul yn op ‘e wichtichste keaplju | F.Hoffmann-La Roche AG, Ionis Pharmaceuticals

De wrâldwide merk foar behanneling fan amyotrofyske laterale sklerose sil $ 762.3 miljoen berikke troch 2027, groeiend mei 5.8% jierliks ​​oer 2021-2027 fanwegen de tanimmende geriatryske befolking wrâldwiid, tegearre mei tanimmend prevalensraten fan ALS, en de tanimming fan R&D foar nije amyotrofyske laterale sklerose-terapy.

Markearre mei 80 tabellen en 67 sifers, dit 139-pagina rapport Global Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Treatment Market 2020-2027 per Treatment Type (Medication, Stamcell Therapy, Oaren), ALS Type (Sporadic, Familial), Distribution Channel, en Regio: Trend Outlook en Growth Opportunity is basearre op in wiidweidich ûndersyk fan ‘e heule wrâldwide merk foar behanneling fan amyotrofyske laterale sklerose en al syn subsegminten troch wiidweidich detaillearre klassifikaasjes.

De Centers for Medicare en Medicaid Services melde dat de útjeften foar sûnenssoarch yn ‘e FS groeiden mei 4.6% nei US $ 3.8 trillion yn 2019, of US $ 11.582 per persoan, en goed foar 17.7% fan BBP. Ek ferantwurde de federale oerheid 29.0% fan ‘e totale sûnensútjeften, folge troch húshâldens (28.4%). Steats- en pleatslike oerheden ferantwurdelje 16,1% fan ‘e totale útjeften foar sûnenssoarch, wylst oare partikuliere ynkomsten 7,5% útmakken.

Dizze stúdzje hat as doel om merkgrutte te definiearjen en de wearden foar ferskate segminten en lannen yn ‘e kommende acht jier te foarsizzen. De stúdzje hat as doel om kwalitative en kwantitative perspektiven op te nimmen oer de yndustry binnen de regio’s en lannen dy’t yn it rapport behannele binne. It rapport sketst ek de wichtige faktoaren, lykas driuwende faktoaren en útdagings, dy’t de takomstige groei fan ‘e merk sille bepale.

Djippe analyse en beoardieling wurde generearre út premium primêre en sekundêre ynformaasjeboarnen mei ynputen ôflaat fan professionals yn ‘e yndustry oer de weardeketen. It rapport is basearre op stúdzjes oer 2017-2019 en jout skatting foar 2020 en prognose fan 2021 oant 2027 mei 2019 as basisjier. (Tink derom: it rapport sil foar levering bywurke wurde, sadat it lêste histoaryske jier it basisjier is en de prognose beslacht op syn minst 5 jier oer it basisjier.)

Djipte kwalitative analyzes omfetsje identifikaasje en ûndersyk fan ‘e folgjende aspekten:

Merkstruktuer

Groei Drivers

Beperkingen en útdagings Opkommende produkttrends en

merkkânsen

Porters Fiver Forces

De trend en perspektyf fan ‘e wrâldwide merk wurdt foarsizze yn optimistyske, lykwichtige en konservative werjefte troch rekken te hâlden mei COVID-19. De lykwichtige (wierskynlik) projeksje wurdt brûkt om de wrâldwide merk foar behanneling fan amyotrofyske laterale sklerose te kwantifisearjen yn elk aspekt fan ‘e klassifikaasje út perspektiven fan behannelingtype, ALS-type, distribúsjekanaal en lân.

Op grûn fan behannelingstype

medikaasje

o Riluzole (Rilutek)

o Radicava (Edaravone)

o Tiglutik (Thickened Riluzole)

o Nuedexta stamselterapy

Oare

behannelingen

Basearre op ALS Type

Sporadyske ALS

Familiale ALS

Op grûn fan distribúsjekanaal

Sikehûsapotheken

Retail Apotheken

Online Apotheken

Oare distribúsjekanalen

Geografysk wurde de folgjende nasjonale / pleatslike merken folslein ûndersocht:

Japan

Sina

Súd-Korea

Austraalje

Yndia

Rest fan APAC (fierder yndield yn Maleizje, Singapore, Yndoneezje, Tailân, Nij-Seelân, Fietnam, Taiwan en Filipinen)

Foar elk kaailân binne detaillearre analyze en gegevens foar jierlikse ynkomsten ($ mn) beskikber foar 2017-2027. De ferdieling fan wichtige nasjonale merken per behannelingtype, ALS-type, en distribúsjekanaal oer de prognosejierren binne ek opnommen.

It rapport beslacht ek aktuele kompetitive senario en de foarsein trend; en profilearret wichtige leveransiers ynklusyf merklieders en wichtige opkommende spilers.

Key Players

AB Science SA

Amylyx Pharmaceuticals Inc. Biogen

Inc.

Biohaven Pharmaceutical Holding Co., Ltd.

BrainStorm Cell Limited

Corestem, Inc.

F.Hoffmann-La Roche AG

Ionis Pharmaceuticals, Inc.

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

De bedriuw Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Wat is it doel fan it rapport?

It merkrapport presintearret de skatte merkgrutte, oan it ein fan ‘e prognoseperioade. Derneist wurdt de histoaryske en hjoeddeistige merkgrutte ek ûndersocht yn it rapport.

Op grûn fan ferskate yndikatoaren wurdt de jier-op-jier groei (%) en gearstalde jierlikse groei taryf (CAGR) foar de opjûne prognoseperioade oanbean.

In oersjoch fan ‘e merk basearre op geografyske omfang, merksegmentaasje en finansjele prestaasjes fan wichtige spielers wurdt presintearre yn it rapport.

It rapport presintearret hjoeddeistige trends yn ‘e yndustry en takomstige omfang fan’ e merk yn Noard-Amearika, Azië-Stille Oseaan, Jeropa, Latynsk-Amearika en Midden-Easten en Afrika.

De ferskate parameters dy’t de groei fan Market fersnelle binne opnaam yn it ûndersyksrapport.

It rapport analysearret groei taryf, merkgrutte en wurdearring fan ‘e merk yn’ e prognoseperioade.

Hokker aspekten oangeande de regionale analysemerk binne opnommen yn dit rapport?

Geografyske regio’s behannele yn it rapport omfetsje Noard-Amearika, Jeropa, Azië-Stille Oseaan, Latynsk-Amearika en de regio Midden-Easten en Afrika.

It rapport bestiet út detaillearre regio-wize analyze fan hjoeddeistige en takomstige merk trends, it jaan fan ynformaasje oer produkt gebrûk en konsumpsje.

De groei fan ‘e merk yn elke regio, ynklusyf har lannen oer de prognoseperioade is opnommen yn it merkrapport.

Op grûn fan hokker faktoaren wurde de wichtige merkspilers beoardiele yn dit rapport?

It rapport biedt detaillearre analyze fan liedende bedriuwen yn ‘e merk oer de heule wrâld.

It jout details fan ‘e grutte leveransiers belutsen by de merk ynklusyf Key Players

In wiidweidich oersjoch fan elk bedriuw ynklusyf it bedriuw profyl, generearre ynkomsten, prizen fan guod en

de produsearre produkten binne opnommen yn it rapport.

De feiten en sifers oer merkkonkurrinten tegearre mei stânpunten fan liedende merkspilers wurde presintearre yn it rapport.

De resinte ûntjouwings, fúzjes en oanwinsten yn ferbân mei neamde wichtige spielers wurde levere yn it merkrapport.

Wat is de kaaiynformaasje út it rapport helle?

Wiidweidige ynformaasje oer faktoaren dy’t wurde rûsd om de merkgroei en merkoandiel yn ‘e prognoseperioade te beynfloedzjen wurdt presintearre yn it rapport.

It rapport biedt it hjoeddeistige senario en takomstige groeiperspektyf Market yn ferskate geografyske regio’s.

De kompetitive lânskipsanalyse op ‘e merke, lykas de kwalitative en kwantitative ynformaasje wurdt levere.

De SWOT-analyse wurdt útfierd tegearre mei Porter’s Five Force-analyse.

De yngeande analyse jout in ynsjoch yn ‘e merk, en ûnderstreket it groeitempo en kânsen oanbean yn it bedriuw.

