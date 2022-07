Gestion intégrée des ravageurs (IPM) Phéromones Taille du marché, part et analyse de l’industrie par produit par type de ravageur et prévisions par région jusqu’en 2028

La taille du marché mondial des phéromones de lutte antiparasitaire intégrée (IPM) a été considérablement robuste en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de revenus stable au cours de la période de prévision. La demande constante d’aliments et de divers produits alimentaires et la demande croissante de méthodes de lutte antiparasitaire respectueuses de l’environnement sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché mondial.

Les phéromones sont des produits chimiques utilisés par une variété d’insectes pour communiquer entre eux, attirer des partenaires ou localiser de la nourriture. Les phéromones IPM sont largement utilisées dans divers secteurs, notamment l’agriculture, l’horticulture et la foresterie, afin de réduire l’infestation de ravageurs dans les légumes, les fruits, les céréales alimentaires et les cultures. La sensibilisation croissante à la sécurité alimentaire, les progrès dans le secteur agricole, l’augmentation des activités de recherche et développement et la sensibilisation accrue à l’utilisation de produits durables sont quelques-uns des facteurs clés qui alimentent la croissance des revenus du marché mondial. L’expansion rapide de la population à travers le monde, le besoin croissant d’améliorer la productivité agricole et la demande croissante de cultures et de produits alimentaires de haute qualité alimentent davantage la croissance du marché mondial. En outre,

Lire la description complète du rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/integrated-pest-management-ipm-pheromones-market

Principaux acteurs du marché mondial des phéromones de lutte antiparasitaire intégrée (IPM):

Syngenta Bioline, Russell IPM, Sumi Agro France, Hercon Environmental, Active IPM, Trécé, Inc. AgBiTech, Agrichembio, Agrochem, ATGC Biotech, Atlas Agro, Shin-Etsu Chemicals, Suterra LLC, SemiosBIO, International Pheromone Systems Ltd. (IPS) , Pheromone Chemicals et Indore Biotech Inputs and Research Pvt. Ltd. sont des acteurs clés sur le marché des phéromones IPM.

Obtenez un exemple de copie du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1005

Quelques facteurs clés contribuant à la croissance du marché

Bien que le marché mondial gagne du terrain, peu de facteurs devraient entraver la croissance globale du marché dans les années à venir. La méconnaissance des avantages de l’utilisation des phéromones IMP dans plusieurs pays et le coût élevé de la production chimique de phéromones devraient affecter la croissance du marché mondial.

Ce rapport propose des points de données historiques, des prévisions et une croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et fournit une analyse, des tendances de l’industrie et des détails sur les modèles de consommation pour chaque région, grand pays et segment de 2018 à 2028. Le rapport sur le marché des phéromones de gestion comprend les tendances du secteur, les moteurs, les contraintes, les opportunités, les menaces, les stratégies de marché, les revenus du segment et la part de marché de chaque marché régional et national. En outre, le rapport propose une analyse de l’industrie et du paysage concurrentiel, des données financières de l’entreprise et une analyse d’impact. Le rapport comprend une vue détaillée du marché mondial des phéromones de lutte antiparasitaire intégrée ainsi que la dynamique et les tendances changeantes, les scénarios, la segmentation détaillée du marché et de la région, le paysage régional, l’analyse et l’évaluation, les investissements majeurs,

Segmentation du marché en fonction des types :

Mites

Les mouches des fruits

Coléoptères

Les autres

Segmentation du marché basée sur les applications :

Agriculture

Horticulture

Installations de stockage

Sylviculture

Les autres

Perspectives du produit :

Phéromones sexuelles

Phéromones d’agrégation

Phéromones d’alarme

Les autres

Mode d’application Outlook :

Surveillance et détection

Perturbation de l’accouplement

Piégeage de masse

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Demandez une copie personnalisée du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1005

Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial des phéromones de lutte antiparasitaire intégrée (IPM) au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial des phéromones de lutte antiparasitaire intégrée (IPM)?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial des phéromones de lutte antiparasitaire intégrée (IPM) au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté pour répondre à vos exigences.

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Blogue : https://www.reportsanddata.com/blogs