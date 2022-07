Gestion des risques Taille du marché Part de l’industrie mondiale, croissance de l’industrie, paysage concurrentiel, développements récents, perspectives régionales et prévisions d’ici 2028

Le marché de la gestion des risques devrait connaître une croissance du marché à un taux de 19,22 % au cours de la période de prévision. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la gestion des risques fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

La gestion des risques est la procédure d’identification, de contrôle et d’évaluation des risques liés aux bénéfices et au capital d’une organisation. Ces risques pourraient provenir d’un large éventail de sources telles que les catastrophes naturelles, les risques financiers, les accidents, les erreurs de gestion calculées et les responsabilités légales. La gestion des risques est le type de logiciel utilisé par l’organisation pour gérer efficacement et efficacement les différents types de risques.

L’augmentation des violations de données et de sécurité dans les entreprises, l’augmentation des conformités administratives strictes du gouvernement, l’avancement du paysage de l’IdO et l’augmentation de l’approbation de la gestion des risques parmi les institutions financières devraient encore amortir la croissance du marché de la gestion des risques. Les dépenses élevées de gestion des risques et la complexité de l’installation et de la configuration du logiciel devraient entraver la croissance du marché de la gestion des risques. La personnalisation des variantes de modules dans la gestion des risques augmente le coût d’application du logiciel. En outre, la nature compliquée du logiciel et l’adversité dans l’installation et la configuration du logiciel sont des facteurs qui devraient encore entraver la croissance du marché de la gestion des risques.

L’intégration de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle dans la gestion des risques aide les fournisseurs à identifier les risques et la fraude, à augmenter les revenus et à ajouter de la valeur à leur client. La gestion des risques basée sur l’IA a augmenté l’efficacité du traitement des risques et contribue à créer une meilleure vision de l’entreprise. De plus, l’inclusion de l’IA dans la gestion des risques augmente la capacité des entreprises à adopter de nouvelles innovations et à poursuivre leurs objectifs. En outre, l’augmentation du nombre de ces applications d’IA dans la gestion des risques devrait offrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la gestion des risques sont Accenture, Allgress, Inc., BWise., Check Point Software Technologies Ltd., ControlCase LLC, Covalent Softwares, Ultimaker BV, Deloitte, Dell Inc, Enablon, FireEye, Inc., Fiserv , Inc., IBM CORPORATION, Lockpath, Inc., Oracle, PwC., Protiviti Inc., Riskonnect Inc., RSA Security LLC, SAP SE, Tata Consultancy Services Limited. ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de la gestion des risques :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche la gestion des risques

Chapitre 2 : Résumé exclusif – les informations de base de la gestion des risques.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis de la gestion des risques

Chapitre 4 : Présentation de l’analyse des facteurs de gestion des risques Porters Five Forces, Supply/Value Chain, PESTEL analysis, Market Entropy, Patent/Trademark Analysis.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants de Gestion des risques qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse du groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes par pays clés.

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, la gestion des risques est une source précieuse d’orientation pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la décision.

Liste des figures:

Figure 1 Marché de la gestion des risques : segmentation

Figure 2 Marché de la gestion des risques : triangulation des données

Figure 3 Marché de la gestion des risques: analyse Droc

Figure 4 Marché de la gestion des risques : analyse du marché mondial et régional

Figure 5 Marché de la gestion des risques: analyse de la recherche de l’entreprise

Figure 6 Marché de la gestion des risques : démographie des entretiens

Figure 7 Marché de la gestion des risques : Grille de position du marché DBMR

Figure 8 Marché de la gestion des risques : analyse de la part des fournisseurs

Figure 9 Marché de la gestion des risques : segmentation

Figure 10 L’Amérique du Nord devrait dominer et l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide sur le marché de la gestion des risques au cours de la période de prévision.

A continué…

