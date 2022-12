Gestion des maladies chroniques Taille, part, tendances, croissance, demande, revenus, stratégie, défis, opportunités et prévisions du marché 2029

Marché de la gestion des maladies chroniques contient plus de 100 pages d’analyse des stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés et émergents de l’industrie, fournissant des informations sur les développements actuels du marché, l’environnement, les technologies, les moteurs, les opportunités, les perspectives et l’état du marché. Le rapport fournit des informations sur les tendances et les développements du marché, les moteurs de croissance, l’évolution des technologies et les structures d’investissement sur le marché de la gestion des maladies chroniques. La recherche sur la gestion des maladies chroniques omet un examen et une évaluation stratégiques très utiles, y compris les tendances générales du marché, les technologies émergentes, les moteurs de l’industrie, les défis et les politiques réglementaires qui stimulent la croissance du marché,

El manejo de enfermedades crónicas (CDM, por sus siglas en inglés) es un tipo de atención y apoyo a largo plazo que brinda a las personas con afecciones crónicas el tratamiento, el conocimiento, las habilidades y los recursos que necesitan para manejar mejor su afección tous les jours. Divers logiciels et services en sont principalement responsables. La gestion des maladies chroniques aide à réduire les coûts des soins de santé et améliore la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques en prévenant ou en réduisant les conséquences de la maladie grâce à des soins intégrés.

Partout dans le monde, les maladies chroniques sont la principale cause de décès et d’invalidité. Selon le rapport 2010 de l’OMS sur la situation mondiale des maladies non transmissibles, les maladies chroniques représentent environ 60 % des décès et 43 % de la charge mondiale de morbidité. défi mondial. La gestion des maladies chroniques est un type de service de santé numérique qui aide les prestataires de soins de santé à fournir des informations éducatives à leurs patients et à mettre en œuvre des thérapies et des alternatives de traitement spécifiques au patient et à la maladie.

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la gestion des maladies chroniques est évalué à 6,17 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 20,64 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 16,3 % sur la période de prévision 2022-2029. L’équipe Bridge Market Research comprend des analyses approfondies d’experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse de projets, l’analyse des prix et les cadres réglementaires.

Certains des acteurs clés opérant sur le marché de la gestion des maladies chroniques sont :

Well Sky (États-Unis)

ZeOmega (Inde)

Catalyseur de la santé (États-Unis)

Cedar Gate Technologies (États-Unis)

Cérémonie (États-Unis)

Pegasystems Inc. (États-Unis)

Epic Systems Corporation (États-Unis)

Hinduja Global Solutions Ltd. (Bengale)

NXGN Management, LLC (États-Unis)

MINAS & Associates, Inc. (États-Unis)

Casenet, LLC (États-Unis)

ExlServings Holdings, Inc. (États-Unis)

Cliexa, Inc. (Colorado)

ScienceSoft USA Corporation (États-Unis)

Vivify Health, Inc. (Texas)

Allscripts Healthcare, LLC (États-Unis)

Infosys Limited (Bengale)

Décisions médicales (États-Unis)

IBM (États-Unis)

Santé altruiste (États-Unis)

TCS Healthcare Technologies (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Région géographique:-

Asie-Pacifique : Chine, Japon, Inde et le reste de l’Asie-Pacifique

Europe : Allemagne, Royaume-Uni, France et autres pays européens

Amérique du Nord : États-Unis, Mexique et Canada

Amérique latine : Brésil et autres pays d’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique : pays du CCG et autres pays du Moyen-Orient et d’Afrique

Index : Marché mondial de la gestion des maladies chroniques

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé

4 Vue de dessus

5 Aperçu du marché

6 Impact du COVID-19 sur la gestion des maladies chroniques dans les soins de santé

7 Marché de la gestion des maladies chroniques par type de produit

8 Marché de la gestion des maladies chroniques par méthode

9 Marché de la gestion des maladies chroniques, type

10 Maladie chronique Marché de la gestion, par mode

11 Marché de la gestion des maladies chroniques, utilisateur final

12 Marché de la gestion des maladies chroniques, région

13 Marché de la gestion des maladies chroniques,

aperçu des activités 14 Analyse SWOT

15 Profils des entreprises

16 Questionnaire

17 Rapports associés

Quelles sont les opportunités de marché, les risques de marché et aperçu du marché du marché Gestion des maladies chroniques?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Traitement des maladies chroniques? Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Traitement des maladies chroniques? Quelles sont les opportunités et les menaces du marché de la gestion des maladies chroniques auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale de la gestion des maladies chroniques? Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial du Traitement des maladies chroniques? Qui sont les principaux acteurs de l’industrie de la gestion des maladies chroniques ? Quels sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par type de marché Traitement des maladies chroniques ? Quels sont les ventes régionales, les revenus et l’analyse des prix du marché Gestion des maladies chroniques?

