Gestion des informations sur les produits Taille du marché, croissance, tendances, perspectives, perspectives, analyse de l’industrie, demande, scénario commercial et rapport sur les prévisions 2028

La du marché mondial de la gestion des informations sur les produits devrait atteindre 24,39 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché peut être attribuée au besoin croissant d’offrir une expérience client améliorée. En outre, la pression croissante exercée sur les distributeurs pour qu’ils offrent une expérience client en ligne B2B plus informative et fonctionnelle, comprenant des informations sur les produits de haute qualité, devrait continuer à favoriser l’adoption des systèmes de gestion des informations sur les produits.

La gestion des informations sur les produits dans les applications métier aide à relever les défis posés par la prolifération des informations sur les produits, l’augmentation de la demande des acheteurs, la nécessité de gérer les niveaux de stock, les commandes client et les retours clients. Grâce à la gestion des informations sur les produits, les distributeurs peuvent garantir une meilleure exactitude des informations fournies par leurs fabricants et les systèmes internes de planification des ressources d’entreprise (ERP) et de gestion des stocks. Le besoin croissant de gérer des volumes croissants de données sur les produits en raison de la croissance constante du commerce électronique et des entreprises de vente au détail a entraîné une adoption croissante des systèmes de gestion des informations sur les produits.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/722

Le rapport sur le marché mondial de la gestion des informations sur les produits évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché mondial de la gestion des informations sur les produits étudie le scénario de marché pour proposer des projections de croissance pour l’industrie de la gestion des informations sur les produits pour la période de prévision 2021-2028.

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance potentielles et les limites auxquelles les principaux acteurs de l’industrie pourraient être confrontés pendant toute la durée de la prévision. Le rapport accorde une attention particulière aux composants commerciaux émergents, aux secteurs de niche, aux lancements de produits et aux promotions de marques sur le marché pour aider les lecteurs à élaborer des stratégies d’investissement fructueuses.

Le rapport étudie en outre les principales entreprises opérant dans l’industrie et leurs profils d’entreprise, leur portefeuille de produits, leurs stratégies d’expansion et leurs alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les collaborations et les coentreprises, entre autres. Il offre également un aperçu de leur portée sur le marché et de leur position mondiale, ainsi que des faits saillants sur leurs réalisations et leur situation financière.

Certaines grandes entreprises du rapport de marché incluent Oracle, SAP, IBM, Informatica, Winshuttle, Pimcore, Akeneo, Riversand Technologies, Inc., Salsify Inc. et Aprimo.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/722

Principaux faits saillants du rapport

En juin 2020, Winshuttle, qui est le leader des logiciels de gestion de données et d’automatisation des processus, a annoncé un partenariat avec ABBY, qui est le leader en matière de gestion intelligente des documents. Traitement. Le partenariat devrait aider les entreprises à transformer leurs processus stratégiques vers le numérique et à fournir « Inbox to SAP ».

Le segment des services représentait la plus grande part des revenus en 2020. Les entreprises proposant des systèmes de gestion des informations sur les produits fournissent des services d’assistance, de formation et de maintenance pour aider le personnel interne à comprendre les systèmes de gestion des informations sur les produits, ce qui stimule la croissance du segment des services.

Les revenus du segment cloud devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante de solutions basées sur le cloud pour le stockage des informations devrait stimuler la croissance du marché de la gestion des informations sur les produits au cours de la période de prévision.

Principaux avantages du rapport:

Analyse complète du scénario concurrentiel et de sa dynamique changeante

Données analytiques avec analyse SWOT détaillée et analyse des cinq forces de Porter Analyse

approfondie sur 8 ans du marché mondial de la gestion des informations sur les produits

Compréhension critique des segments de marché clés

Analyse complète des moteurs, des contraintes, des tendances et des opportunités

Analyse régionale détaillée et profilage

approfondi de l’entreprise Évaluation approfondie des tendances actuelles et émergentes du marché

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la gestion des informations sur les produits sur la base de l’offre, du déploiement, de l’utilisation finale et région :

Perspectives d’offre (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

de services

solutions

Perspectives de déploiement

sur site

cloud

(Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Médias et divertissement

BFSI

Santé

Retail

Informatique et télécommunications

Énergie Utilities

Transport et logistique

Autres

En savoir plus sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/product-information-management-market

Analyse régionale :

Le rapport examine plus en détail le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, l’importation/exportation, l’approvisionnement et le ratio de la demande, la génération de revenus, la part et la taille du marché, et la présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Uni

Italie

Allemagne

France

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste du MEA

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/722

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

Jetez un œil à nos autres rapports :

Blockchain sur le marché de détail https://www.einpresswire.com/article/566159850/blockchain-in-retail-market-analysis-by-growth-emerging-trends-and-future-opportunities-forecast-period-2021-2028

Aperçu du marché des nanofilms https://www.einpresswire.com/article/566160059/nanofilms-market-overview-by-industry-chain-information-upstream-raw-materials-downstream-industry

Marché des matériaux pour batteries https://www.einpresswire.com/article/566160124/battery-materials-market-research-report-on-current-status-scope-growth-and-future-growth-prospects-to-2027

Marché secondaire automobile https://www.einpresswire.com/article/566160347/automotive-aftermarket-market-estimated-to-record-highest-cagr-of-4-2-market-trends-high-demand-in-the-sector

Internet du marché des nanochoses santé

Marché de la robotique des soins de https://www.einpresswire.com/article/566160850/healthcare-robotics-market-is-still-has-room-to-grow-emerging-players-zimmer-biomet-robotics-renishaw-plc-aethon

Marché des vaccins vétérinaires https://www.einpresswire.com/article/566162198/veterinary-vaccines-market-size-share-growth-trend-and-forecast-research-report-by-2027

Marché des dispositifs photoniques au silicium https://www.einpresswire.com/article/566162714/silicon-photonics-devices-market-industry-development-scenario-and-forecast-2027

Marché de la synthèse vocale https://www.einpresswire.com/article/566285209/global-text-to-speech-market-key-players-and-future-trends-industry-analysis

Marché des composites automobiles https://www.einpresswire.com/article/566062410/automotive-composites-market-size-trend-business-opportunities-challenges-drivers-and-restraint-research-report

_

_ avec la technologie. Nous développons une société d’études de marché et de conseil en stratégie avec une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Contactez-nous :

Eric Lee

Spécialiste des ventes aux entreprises

Emergen Research | Web : www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez nos services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-product-information-management-market