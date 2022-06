Gestion des actifs hospitaliers MaMarket Taille, part, croissance, aperçu du secteur, nouvelles opportunités et analyse SWOT d’ici 2029 | Top Key Playersrket

Analyse et taille du marché mondial de la gestion des actifs hospitaliers

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion des actifs hospitaliers devrait croître à un TCAC de 22,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 69,23 milliards USD d’ici 2029.

Dans l’environnement commercial d’aujourd’hui, qui évolue rapidement, les entreprises doivent identifier et saisir les nouvelles opportunités à mesure qu’elles se présentent, tout en restant à l’écart des menaces et en s’adaptant rapidement à la situation du marché. Afin de toujours aller plus loin et de prendre les bonnes décisions, il est essentiel de disposer d’un rapport d’étude de marché tel que la gestion des actifs hospitaliers pour obtenir les informations nécessaires et prendre des décisions importantes en toute confiance. Le rapport contient une introduction correcte qui fournit des informations générales, un public cible et des objectifs. Il contient également une recherche qualitative décrivant les participants à la recherche et pourquoi ils sont pertinents pour l’entreprise. Un résumé des données de marché utilisées pour tirer les conclusions et les méthodes de recherche choisies est également inclus dans le rapport d’analyse de marché de la gestion des actifs hospitaliers.

Le flux de travail hospitalier est chronophage et répétitif, comprenant une énorme quantité de paperasse pour les admissions, les sorties, l’entretien de l’équipement et la tournée des infirmières, entre autres. Ceux-ci sont essentiels pour améliorer l’efficacité de l’hôpital et garantir l’expérience du patient. L’importance des services de gestion des actifs hospitaliers dans la protection de la sécurité des employés de l’hôpital ne peut être surestimée. Par conséquent, les plans de gestion des actifs hospitaliers contribuent à la réduction des coûts d’exploitation et des immobilisations.

La demande croissante d’une meilleure gestion des actifs dans les hôpitaux et la nécessité d’accroître l’efficacité des établissements de santé agiront comme un moteur majeur pour accélérer le taux de croissance du marché de la gestion des actifs hospitaliers. L’acceptation des solutions de gestion d’actifs dans l’industrie pharmaceutique augmentera la demande de gestion d’actifs hospitaliers et propulsera davantage le taux de croissance du marché. Un autre facteur important résultant de l’expansion du marché est la réduction des prix des étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID). En outre, l’augmentation des dépenses de santé et le nombre croissant d’applications de solutions de gestion des actifs de santé sont les principaux moteurs qui renforceront la croissance du marché. De même, l’augmentation de la demande avec des préoccupations croissantes en matière de contrefaçon de médicaments aura un impact positif sur le taux de croissance du marché. Urbanisation rapide, l’évolution du mode de vie et l’augmentation du niveau de revenu disponible dans les pays en développement et développés influenceront le taux de croissance du marché de la gestion des actifs hospitaliers. L’augmentation du nombre de maladies chroniques et les préoccupations croissantes pour la sécurité des patients feront prospérer le taux de croissance du marché de la gestion des actifs hospitaliers.

Le rapport d’étude de marché à grande échelle sur la gestion des actifs hospitaliers comprend de nombreux détails que l’utilisateur devrait avoir pour comprendre le contexte des informations présentées. Le type d’information suivant aidera le lecteur à comprendre comment interpréter les résultats en utilisant ce document marketing. Le type de répondants qui comprend les clients, les prospects ou le grand public, la taille de l’échantillon, la méthode de collecte des données et plus encore, et le moment de la collecte des données. Comme les graphiques sont souvent au cœur des rapports de recherche marketing, ils ont été soigneusement utilisés dans le rapport gagnant sur la gestion des actifs hospitaliers afin que les utilisateurs ne soient pas confus.Liste des principaux fabricants clés pour le marché de la gestion des actifs hospitaliers :

General Electric, CenTrak, AiRISTA Flow, Inc., Ascom, STANLEY Healthcare, Sonitor Technologies., Zebra Technologies Corp., IBM, Infor, Midmark Corporation., AeroScout, LLC., Impinj, Inc., Airista Flow, Inc., Motorola Solutions, Inc., Ekahau, Trimble Inc ……

Portée du marché de la gestion des actifs hospitaliers

Sur la base du produit, le marché de la gestion des actifs hospitaliers est segmenté en systèmes de localisation en temps réel, identification par radiofréquence, ultrasons et infrarouge.

Le marché de la gestion des actifs hospitaliers basé sur l’application a également été segmenté en gestion des patients, gestion du personnel, gestion des instruments et gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la gestion des actifs hospitaliers est segmenté en hôpitaux et cliniques, sociétés pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie et autres.

Analyse régionale du marché Gestion des actifs hospitaliers:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Scandinavie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Australie, Asie du Sud-Est et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Le rapport d’étude de marché sur la gestion des actifs hospitaliers propose une évaluation complète de l’industrie. Les projections incluses dans le rapport ont été déterminées en utilisant des philosophies et des présomptions de recherche démontrées.

