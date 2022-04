géomembrane 2021 | Nilex Inc. , Solmax International Inc , Officine Maccaferri SpA , etc…

Le marché de la géomembrane devrait passer de 2,06 milliards USD en 2018 à 4,45 milliards USD d’ici 2026, à un TCAC de 9,5 %, au cours de la période de prévision. Le marché est principalement porté par l’utilisation croissante des géomembranes dans les applications de gestion des déchets et un cadre réglementaire strict pour la protection de l’environnement dans plusieurs applications telles que le pétrole et le gaz, l’agriculture, la protection du béton et les applications industrielles.

Une géomembrane est une catégorie de géosynthétique qui a une très faible perméabilité et est utilisée en ingénierie géotechnique pour contrôler la migration des fluides ou des gaz dans une structure ou un système comme le confinement des déchets solides, le confinement de l’eau et l’exploitation minière. Il est généralement fabriqué à l’aide de feuilles polymères minces et continues, mais peut également être fabriqué à l’aide d’asphalte, d’élastomères ou de sprays polymères.

Obtenez un exemple de copie du rapport sur l’industrie de la géomembrane @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1013

Les principaux acteurs impliqués dans cette industrie sont GSE Environmental LLC (États-Unis), Agru America Inc. (États-Unis), Solmax International Inc. (Canada), Nilex Inc. (Canada), Carthage Mills (États-Unis), NAUE GmbH & Co. KG (Allemagne), Office Maccaferri SpA . (Italie), Geofabrics Australasia Private Limited (Australie), Carlisle Syntec Systems (États-Unis), Huifeng Geosynthetics (Chine), Raven Engineered Films (États-Unis) et autres.

Le marché des géomembranes s’est développé parallèlement aux réglementations environnementales croissantes contre la contamination des sols et de l’eau. Cependant, la nature dangereuse de certains des matériaux impliqués peut entraver la croissance du marché.

Aperçu du marché:

Le secteur des matériaux et des produits chimiques a considérablement gagné du terrain au cours des dernières années en raison de la forte demande de matières premières et de produits chimiques dans divers secteurs industriels tels que l’alimentation et les boissons, le papier, le médical et les soins de santé, la biotechnologie et la pharmacie, la fabrication, entre autres. La croissance des revenus du marché mondial de la géomembrane est principalement tirée par des facteurs tels que l’attention croissante des grandes entreprises sur l’expansion des produits/services sur de nouveaux marchés nationaux et internationaux inexploités, l’augmentation des investissements dans les accords stratégiques et les fusions, et la croissance rapide de la concurrence sur le marché. La sensibilisation croissante à l’efficacité énergétique et à l’énergie verte, le besoin croissant de réduire les émissions de carbone et l’adoption croissante de produits biodigérables soutiennent la croissance du marché mondial de la géomembrane . En outre, la hausse des investissements dans les activités de recherche et développement et la hausse du revenu par habitant alimentent davantage la croissance du marché mondial.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous : https://www.reportsanddata.com/report-detail/geomembrane-market

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Le marché de la géomembrane devrait passer de 2,06 milliards USD en 2018 à 4,45 milliards USD d’ici 2026, à un TCAC de 9,5 %, au cours de la période de prévision. Le marché est principalement porté par l’utilisation croissante des géomembranes dans les applications de gestion des déchets et un cadre réglementaire strict pour la protection de l’environnement dans plusieurs applications telles que le pétrole et le gaz, l’agriculture, la protection du béton et les applications industrielles.

Le marché du polyéthylène haute densité (PEHD) devrait connaître la plus forte croissance à 1,24 milliard USD en 2026, avec un TCAC de 9,2 % au cours de la période de prévision. Le PEHD est un thermoplastique polyéthylène fabriqué à partir de pétrole. Il offre une excellente résistance grâce à sa densité, très durable et possède une haute résistance aux UV et aux produits chimiques. Il peut être recyclé et réutilisé, ce qui le rend précieux et respectueux de l’environnement. Pour cette raison, ils ont le volume de marché le plus élevé. Ils sont généralement utilisés comme revêtement de barrage, de réservoir et de décharge.

On estime que le marché de la gestion des déchets détient le plus grand marché et devrait atteindre 1,64 milliard USD en 2026, avec un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision. En raison de la haute résistance chimique et de la durabilité des PEHD et des PVC, ils sont utilisés dans la gestion des déchets, comme revêtement de décharge pour empêcher tout lessivage de matières dangereuses dans le sol ou les eaux souterraines pendant plus de 30 ans. La résistance à l’usure des géomembranes les rend également idéales pour la gestion de l’eau. Ils sont généralement utilisés pour recouvrir les barrages, les réservoirs, les collecteurs d’eau et même dans les bassins d’ eaux pluviales pour éviter les inondations et les pertes d’eau.

Le marché de l’Amérique du Nord devrait atteindre 1,16 milliard USD en 2026, avec un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a la valeur et le volume les plus élevés du marché en raison de l’augmentation de la pollution de l’environnement et de la formulation de politiques environnementales par les organismes de réglementation.

Télécharger le résumé du rapport @ https://www.reportsanddata.com/download-summary-form/1013

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance du volume et des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et fournit une analyse des tendances du secteur dans chacun des sous-segments de 2016 à 2026. Aux fins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté le marché. sur la base de la matière première, de la technologie, de l’application et de l’analyse régionale.

Matière première (Millions de mètres carrés) (Revenus, Millions USD ; 2016-2026)

Polyéthylène haute densité (HDPE)

Polyéthylène basse densité (LDPE)

Ethylène Propylène Diène Monomère (EPDM)

Chlorure de polyvinyle (PVC)

Technologie (millions de mètres carrés) (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Extrusion

Calendrier

Autres

Application (Million Square Meter) (Revenu, USD Million; 2016-2026)

La gestion des déchets

Exploitation minière

Gestion de l’eau

Tunnels et construction civile

Région (millions de mètres carrés) (chiffre d’affaires, millions USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

L’Europe ×

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les besoins du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus et notre équipe s’assurera que le rapport est bien adapté pour répondre à vos besoins.

Explorez les rapports et l’analyse principale des données de l’industrie mondiale des matériaux et des produits chimiques :

phytostérols @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/phytosterols-market

Croissance du marché des textiles de protection @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/protective-textiles-market

des biorationnels @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/biorationals-market

À propos des rapports et des données

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés.

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Lisez nos blogs innovants @ https://www.reportsanddata.com/blogs

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Connectez-vous avec nous : Facebook | LinkedIn | Twitter

En savoir plus sur le rapport connexe :

Analyse de l’industrie du silicone automobile 2022-2030

Paysage du marché du silicone automobile 2022-2030

Meilleurs acteurs du marché du silicone automobile 2022-2030

Entreprises clés du marché du silicone automobile 2022