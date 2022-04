Gains impressionnants du marché des systèmes C5ISR en Europe d’ici 2021-2030 | CACI International Inc., Collins Aerospace

Le marché européen des systèmes C5ISR a atteint 23.9 milliards de dollars en 2019 et augmentera de 3.1% par an sur la période 2020-2030 en raison du besoin croissant de modernisation de la lutte contre le terrorisme et de la défense.

Mis en évidence avec 37 tableaux et 48 figures, ce rapport de 123 pages « Europe C5ISR Systems Market 2020-2030 by Solution, Platform (Land, Airborne, Naval, Space), Application, End User (Defense, Commercial) and Country: Trend Forecast and Growth Opportunity » est basé sur une recherche approfondie de l’ensemble du marché européen des systèmes C5ISR et de tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique :- https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=GMD305

Des analyses et des évaluations approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de première qualité avec des contributions provenant de professionnels de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport est basé sur des études sur 2015-2019 et fournit des prévisions de 2020 à 2030 avec 2019 comme année de référence. (Veuillez noter : le rapport sera mis à jour avant la livraison afin que la dernière année historique soit l’année de référence et que les prévisions couvrent au moins 5 ans au cours de l’année de référence.)

Des analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’examen des aspects suivants :

– Structure du marché

– Moteurs de croissance

– Contraintes et défis

– Tendances des produits émergents et opportunités de marché

– Porters Fiver Forces

La tendance et les perspectives du marché européen sont prévues de manière optimiste, équilibrée et conservatrice en tenant compte du COVID-19. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché des systèmes C5ISR en Europe dans tous les aspects de la classification du point de vue de la solution, de la plate-forme, de l’application, de l’utilisateur final et de la région.

Basé sur Solution

– Produit

– Services

Basé sur

une plate-forme – Plate-forme terrestre – Plate-forme

aéroportée – Plate-forme

navale – Plate-forme

spatiale

Obtenez un exemple de rapport de demande : https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=GMD305

Basé sur l’application

– Intelligence, surveillance et reconnaissance (ISR)

– Communication

– Commandement et contrôle

– Systèmes de combat

– Ordinateurs

– Guerre électronique

Basé sur l’

industrie de la défense de l’utilisateur final

– militaire – secteur commercial

de la sécurité intérieure – infrastructure critique – espace commercial

Géographiquement

– APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

– Europe (Allemagne, Royaume-Uni , France, Espagne, Italie, Russie, Reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est en outre segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

– Amérique du Nord (États-Unis , Canada et Mexique)

– Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

– Emprise (Israël, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Pour chaque région et pays susmentionnés, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels sont disponibles pour 2019-2030. La répartition de tous les marchés régionaux par pays et la répartition des principaux marchés nationaux par plate-forme, application et utilisateur final au cours des années de prévision sont également incluses.

Le rapport couvre également le scénario concurrentiel actuel et la tendance prévue ; et dresse le profil des principaux fournisseurs, y compris les leaders du marché et les acteurs émergents importants.

Plus précisément, les risques potentiels associés à l’investissement dans le marché mondial des systèmes C5ISR sont évalués quantitativement et qualitativement par le biais du système d’évaluation des risques de GMD. Selon l’analyse et l’évaluation des risques, des facteurs critiques de succès (CSF) sont générés pour aider les investisseurs et les actionnaires à identifier les opportunités émergentes, à gérer et à minimiser les risques, à développer des modèles commerciaux appropriés et à prendre des stratégies et des décisions judicieuses.

Demander un rapport complet – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=GMD305

Acteurs clés

BAE Systems

CACI International Inc.

Collins Aerospace

Elbit Systems Ltd.

General Dynamics

Harris Corporation

Huntington Ingalls Industries, Inc.

Israel Aerospace Industries Ltd.

Kratos Defence & Security Solutions, Inc.

L3 Technologies, Inc.

Leonardo SpA

Lockheed Martin Corporation

Northrop Grumman Corporation

Raytheon Company

Reutech Radar Systems

Rheinmetall Group

Saab AB

Thales Group

The Boeing Company

Table des matières:

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

1.1.Description du rapport

1.2.Principaux avantages pour les parties prenantes

1.3.Principaux segments de marché

1.3.1.Liste des acteurs clés présentés dans le rapport

1.4.Méthodologie de la recherche

1.4.1.Recherche

secondaire 1.4.2.Recherche primaire

1.4.3.Outils et modèles d’analyse

CHAPITRE 2 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

2.1. Principaux résultats de l’étude

2.1.1.Perspective CXO

CHAPITRE 3 : APERÇU DU MARCHÉ

3.1.Définition et périmètre

du marché 3.2.Principales conclusions

Pourquoi acheter ce rapport ?

Le rapport présente les plans d’action actuels et les systèmes pour effectuer de nouveaux changements dans les plans d’action pour correspondre aux dernières choses et demandes.

Le rapport subtilise les signes monétaires vitaux du marché.

Le rapport examine les dérives de développement et évalue les modèles en particulier les portions.

Le rapport analyse les expositions des fragments de marché par rapport à d’autres portions de marché.

L’exécution monétaire des organisations montre des frissons ainsi que l’écrasante des secteurs commerciaux voisins est inspectée dans le rapport.

Le rapport décide de la section des obstacles et des réponses pour entrer sur le marché.

Renseignez-vous ou partagez vos questions, le cas échéant, avant l’achat de ce rapport –

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=GMD305

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché du secteur. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

Courriel : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS

Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https : //www.reportocean.com