G-CSF / PEG-G-CSF Taille du marché 2023-2030, analyse du rapport de l’industrie, demandes futures, croissance, part, application, segmentation et opportunités commerciales

Le marché G-CSF/PEG-G-CSF de classe mondialeLe rapport travaille sur un certain nombre de paramètres de l’industrie et du marché, y compris les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, l’analyse du marché cible, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse stratégique, les idées et l’innovation. Ce rapport de marché estime la fluctuation de la valeur du taux de croissance annuel composé (TCAC) pour la période de prévision 2022-2029, ce qui aide les entreprises à deviner la valeur de l’investissement. L’analyse des études de marché menée dans ce rapport donne un coup de main optimiste aux entreprises pour la planification de la stratégie liée à la production, aux coûts, aux stocks, aux achats et au marketing. Un examen des différents segments censés connaître le développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé est également effectué dans le document de marché G-CSF / PEG-G-CSF.

DEVELOPPEMENTS récents

En juillet 2018, Accord Healthcare, une filiale d’Intas Pharmaceuticals Ltd., a lancé un biosimilaire de pegfilgrastim dans toute l’Europe après avoir reçu le feu vert pour Pelgraz® (pegfilgrastim) par le CHMP (Comité des médicaments à usage humain). Ce produit lancé a aidé l’entreprise à étendre ses activités à travers l’Europe.

En mars 2022, Kashiv Biosciences a annoncé l’approbation de sa demande de licence de produits biologiques (BLA) pour le filgrastim-ayow, un biosimilaire faisant référence à Neupogen par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Le produit est commercialisé sous le nom de marque RELEUKO.

Conducteurs

Incidence croissante des cancers du sang et des maladies cancéreuses

Le cancer est un terme général pour de nombreuses maladies qui peuvent affecter n’importe quelle partie du corps. Les autres termes utilisés pour le cancer sont les tumeurs malignes et les néoplasmes. L’une des caractéristiques du cancer est la formation rapide de cellules anormales qui se développent au-delà des limites normales et peuvent envahir les parties voisines du corps et se propager à d’autres organes ; ce dernier processus est appelé métastase. Les métastases étendues sont la principale cause de décès par cancer.

Le filgrastim est un facteur de stimulation des colonies de granulocytes (GCSF) qui aide à augmenter le nombre de neutrophiles dans le sang. Le filgrastim et le pegfilgrastim sont très utilisés pour augmenter les globules blancs après une chimiothérapie anticancéreuse ou une radiothérapie.

Augmentation des cas de neutropénie fébrile

La neutropénie fébrile désigne la fièvre pendant une neutropénie importante. Si un patient est neutropénique, son risque d’infection peut être plus élevé que d’habitude et la gravité d’une infection particulière peut également être plus élevée. La neutropénie fébrile est la complication potentiellement mortelle la plus courante du traitement du cancer ; son traitement est souvent une urgence oncologique.

La neutropénie fébrile est une neutropénie accompagnée de fièvre. La neutropénie fait référence à une diminution de la concentration de neutrophiles dans le sang. Les neutrophiles sont un type de globules blancs qui aident à combattre les infections dans le cadre du système immunitaire. L’Infectious Diseases Society of America définit la neutropénie comme un nombre absolu de neutrophiles (ANC) inférieur à 1500 cellules/mm3. Le risque d’infection et de fièvre neutropénique augmente considérablement avec une neutropénie sévère, définie comme un nombre absolu de neutrophiles (ANC) inférieur à 500 cellules/mm3. La fièvre est définie comme une température buccale unique supérieure ou égale à 101° Fahrenheit (38,3° Celsius) ou une température persistante supérieure ou égale à 100,4° Fahrenheit (38,0° Celsius) ou supérieure pendant une heure ou plus.

Occasion

L’utilisation de biosimilaires permet de réduire les coûts de santé pour les patients

Les biosimilaires ont le potentiel de changer fondamentalement les soins de santé en fournissant des traitements plus abordables et tout aussi efficaces aux patients et en offrant plus d’options de traitement aux médecins. Le développement de biosimilaires nécessite une analyse rigoureuse pour démontrer leur équivalence au produit de référence et garantir l’absence de différences cliniquement significatives dans leur innocuité, leur efficacité et leur pureté. En conséquence, les systèmes de santé peuvent canaliser les économies à long terme vers des améliorations globales des soins aux patients. Pour aider à créer un marché des biosimilaires florissant et garantir l’accès des patients, les décideurs politiques peuvent prendre des mesures pour réduire ou éliminer le coût des biosimilaires et encourager les médecins à prescrire des biosimilaires par rapport à l’Europe.

Le marché mondial du G-CSF/PEG-G-CSF est dominé par des entreprises telles que :

USV Private Limited, Viatris Inc., Biocon, Fresenius Kabi AG, Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering Co., Ltd., Amgen Inc., Pfizer Inc., Sandoz International GmbH, Apotex Inc., Cadila Pharmaceuticals, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Amneal Pharmaceuticals LLC., Coherus BioSciences, Accord Healthcare, NAPP PHARMACEUTICALS LIMITED., Intas Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma International, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Spectrum Pharmaceuticals, Inc., Kyowa Kirin Co., Ltd., Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd

Influence clé de ce marché :

Évaluation complète de toutes les opportunités et risques sur le marché G-CSF / PEG-G-CSF

Innovations récentes et événements majeurs de ce marché

Étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance de ces acteurs leaders du marché

Étude concluante sur la courbe de croissance du Marché pour les années à venir

Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des principaux micromarchés de ce marché

Impression favorable à l’intérieur des dernières tendances technologiques et de marché vitales qui frappent ce marché

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures

Segmentation du marché : marché du G-CSF/PEG-G-CSF

MARCHÉ MONDIAL DU G-CSF / PEG-G-CSF, PAR INDICATION

Neutropénie

Oncologie

Maladies chroniques et auto-immunes

Troubles sanguins

Déficit en hormone de croissance

Autres

Sur la base de l’indication, le G-CSF/PEG-G-CSF global est ensuite segmenté en neutropénie, oncologie, maladies chroniques et auto-immunes, troubles sanguins, déficit en hormone de croissance et autres.

MARCHÉ MONDIAL DU G-CSF / PEG-G-CSF, PAR DOSAGE

Mono

Combinaison

Sur la base du dosage, le G-CSF/PEG-G-CSF global est ensuite segmenté en mono et en combinaison.

MARCHÉ MONDIAL DU G-CSF / PEG-G-CSF, PAR VOIE D’ADMINISTRATION

Intraveineux

Sous-cutané

Sur la base de la voie d’administration, le G-CSF/PEG-G-CSF global est ensuite segmenté en intraveineux et sous-cutané.

MARCHÉ MONDIAL DU G-CSF / PEG-G-CSF, PAR CONDITIONNEMENT

Flacons à usage unique

Seringues pré-remplies

Sur la base de l’emballage, le G-CSF/PEG-G-CSF mondial est en outre segmenté en flacons à usage unique et seringues préremplies.

MARCHÉ MONDIAL DU G-CSF / PEG-G-CSF, PAR UTILISATEUR FINAL

Hôpitaux & Cliniques

Instituts de recherche et universitaires

Centres de chirurgie ambulatoire

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le G-CSF/PEG-G-CSF mondial est ensuite segmenté en hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et universitaires, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

MARCHÉ MONDIAL DU G-CSF / PEG-G-CSF, PAR CANAL DE DISTRIBUTION

Pharmacie hospitalière

Pharmacie en ligne

Pharmacie de détail

Autres

Sur la base du canal de distribution, le G-CSF/PEG-G-CSF mondial est en outre segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, pharmacie de détail et autres.

Analyse et aperçu du marché du G-CSF / PEG-G-CSF

L’augmentation de la prévention du cancer dans les pays développés et les gouvernements ont introduit des initiatives conscientes pour éduquer le traitement précoce, en promouvant le marché mondial des ventes de G-CSF biosimilaire. Grafeel, Colstim, Neukine et Filcad, qui sont des biosimilaires approuvés et qui sont également rentables et facilement disponibles dans les pays en développement, conduiront à une croissance significative du marché. La Chine et l’Inde sont les pays où le nombre de patients atteints de cancer augmente, ce qui devrait dynamiser le marché mondial. Ainsi, l’utilisation de biosimilaires contribue à réduire les coûts de santé des patients par rapport à l’utilisation de produits biologiques originaux, ce qui augmente la demande sur le marché mondial des ventes de biosimilaires G-CSF. En raison des processus de fabrication biologique complexes des biosimilaires individuels, les coûts des biosimilaires ne sont pas aussi bas que ceux des génériques.

Souligne les facteurs clés suivants :

Description de l’entreprise – Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

Stratégie d’entreprise – Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

Analyse SWOT – Une analyse détaillée des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de l’entreprise

Historique de l’entreprise – Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services – Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

Principaux concurrents – Une liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants – Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés des cinq dernières années – Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par l’historique de l’année de la société

