Fusions et acquisitions du marché de l’adipate de diisobutyle, moteurs, contraintes, aperçu et prévisions de l’industrie d’ici 2028

L’adipate de diisobutyle est un liquide transparent dont la couleur varie de l’incolore au jaunâtre clair. C’est un diester d’alcool isobutylique et d’acide adipique. Le DIBA (diisobutyl adipate) est un ester d’acide gras également connu sous le nom d’acide hexanedioïque qui est fréquemment utilisé dans les cosmétiques tels que le vernis à ongles et les soins de la peau. L’adipate de diisobutyle est utilisé pour dissoudre les produits chimiques actifs et les absorbeurs d’UV dans les écrans solaires, les hydratants et d’autres produits de soins personnels. L’adipate de diisobutyle est également utilisé dans les polymères pour réduire la fragilité et la fissuration du produit final. À basse température, l’adipate de diisobutyle présente une compatibilité et une plasticité élevées avec des polymères tels que le PVC et la résine PVA, ainsi qu’avec des caoutchoucs tels que le caoutchouc butyle, le caoutchouc nitrile et le caoutchouc néoprène. Il est également connu sous le nom d’acide hexanedioïque et appartient à la classe des esters d’acides gras de substances chimiques. En réduisant la fragilité, l’adipate de diisobutyle ramollit les polymères synthétiques. Parce que l’adipate de diisobutyle agit comme un lubrifiant à la surface de la peau, il est souvent utilisé dans les cosmétiques et les articles de soins personnels. Les compositions hydro-alcooliques, telles que les lotions de rasage et les produits de toilettage, comprennent l’adipate de diisobutyle. L’adipate de diisobutyle est également utilisé comme solvant spécialisé dans les nettoyants domestiques, ainsi que comme plastifiant à basse température et à viscosité pour les PVC.

La taille du marché de l’adipate de diisobutyle a été considérablement robuste en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de revenus stable au cours de la période de prévision. Les principaux facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché sont les aliments qui ont été transformés et emballés en grandes quantités et qui sont en forte demande.

Principaux acteurs du marché mondial Adipate de diisobutyle :

Merck KGaA

BASF

Lanxess

Société Dow DuPont

Entreprise de fabrication Penta

Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.

Produits chimiques de recherche de Toronto

Nayakem Organics Pvt. Ltd.

Investir, Groupe Kao

Alpha César

Carbosynth

Hangzhou Qianyang Technology Co., Ltd.

Segmentation du marché basée sur Product Type Outlook :

Adipate d’isobutyle (DIBA)

Adipate de dibutyle (DBA)

Type d’utilisateur final Outlook :

Soins personnels et cosmétiques

Emballages alimentaires et revêtements

Industrie du plastique

Les autres

Perspectives du type d’emballage :

Bouteille poly

Flacon ambré

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial Adipate de diisobutyle au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial Adipate de diisobutyle?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial de l’adipate de diisobutyle au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté pour répondre à vos exigences.

