Freight Forwarding 2021 en plein essor dans le monde avec d’éminents acteurs clés DHL International GmbH.; DSV ; Expeditors International de Washington, Inc

Le rapport Freight Forwarding comprend la production, les revenus, le prix moyen des produits et les parts de marché moyennes des principaux acteurs. Le rapport comprend la part de marché de la région cruciale du monde, la taille, les tendances, y compris la valeur, la capacité, la capacité, l’utilisation et le taux de croissance de l’offre et de la demande de l’industrie. La cartographie des avancées innovantes et des modèles de chaîne d’approvisionnement les plus récents est également incluse dans ce rapport sur l’expédition de fret. Une vue à 360 degrés du marché est présentée dans ce rapport qui aide le client à s’efforcer sur le marché.

Ce rapport vise à examiner les développements du marché Freight Forwarding, y compris ses améliorations du marché, ses développements, ses positions et autres. Ce rapport étudie l’état et les prévisions du marché du transport de fret, catégorise la taille du marché du transport de fret (valeur et volume) par fabricants, type, application et région. Ce rapport sur le marché du transport de marchandises se concentre sur le marché du transport de marchandises en expliquant la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché, et informe sur tous les récents lancements de produits, recherches, coentreprises, fusions et accusations effectués par les acteurs dominants de le marché du transport de fret, tout en expliquant également tous les moteurs et contraintes du marché qui sont collectés à l’aide d’analyses SWOT.

Principaux acteurs du marché du transit de fret 2027 (analyse du marché, opportunités, demande, prévisions)

Agilité;

DHL International GmbH.;

DSV ;

Expeditors International de Washington, Inc. ;

Logistique CEVA ;

DB Schenker ;

KUEHNE + NAGEL ;

Les types de transitaires les plus importants par type couverts dans ce rapport sont :

Expédition de fret aérien

Expédition de fret maritime

Expédition de fret ferroviaire

Expédition de fret routier

Les types les plus importants d’expédition de fret par service couverts dans ce rapport sont :

Emballage

Documentation

Transport et entreposage

Service à valeur ajoutée (SVA)

Les types les plus importants de produits d’expédition de fret couverts dans ce rapport sont

Aperçus géographiques :

Amérique du Nord,

Amérique du Sud,

L’Europe ,

Asie-Pacifique,

Les analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’investigation des aspects suivants :

Structure du marché

Moteurs de croissance

Contraintes et défis

Tendances des produits émergents et opportunités de marché

Les cinq forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché mondial sont prévues dans une vision optimiste, équilibrée et conservatrice. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché mondial de la réalité étendue dans tous les aspects de la classification du point de vue de la technologie, du composant, du type d’appareil, de la verticale de l’industrie, de l’utilisateur final et de la région.

Analyse concurrentielle : marché du transitaire

Le marché mondial du transport de fret est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de l’expédition de fret pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Les paysages concurrentiels du marché Freight Forwarding fournissent des détails par les principaux acteurs clés comme

Agilité; DHL International GmbH.; DSV ; Expeditors International de Washington, Inc. ; Logistique CEVA ; DB Schenker ; KUEHNE + NAGEL ; Bolloré Logistique ; PANALPINA WORLD TRANSPORT (HOLDING) LTD. ; Sinotrans India Private Limited ; CMA CGM ; CH Robinson Worldwide, Inc. ; Nippon Express ; Dachser ; DIMERCO; Société de logistique CJ ; Hellmann Worldwide Logistics et GEODIS.

Les objectifs de l’étude du rapport d’étude de marché mondial sur le transport de marchandises sont :

Examiner en profondeur la situation actuelle, les prévisions futures, les opportunités de croissance, les principaux acteurs du marché et de l’industrie.

Pour afficher le développement actuel dans les grandes économies, à travers le monde.

Profiler stratégiquement les acteurs du marché et examiner de manière approfondie leurs plans de croissance et de développement.

Définir, décrire et prédire le marché Transport de marchandises par type de produit, application, utilisateur final et régions clés.

Table des matières:

Chapitre un : Rapport d’étude de marché sur l’industrie mondiale du transport de marchandises

Chapitre deux : Analyse de la chaîne industrielle

Chapitre trois: Marché mondial du transport de fret, par type

Chapitre quatre: Marché du transitaire, par application

Chapitre cinq: Production mondiale de fret aérien, valeur ($) par région (2015-2020)

Chapitre six: Production, consommation, exportation, importation mondiales de fret aérien par régions (2015-2020)

Chapitre sept : État du marché mondial du transport de marchandises et analyse SWOT par régions

Chapitre huit : Paysage concurrentiel

Chapitre neuf : Analyse et prévisions du marché mondial du transport de marchandises par type et par application

Chapitre dix : Analyse du marché du transport de fret et prévisions par région

Chapitre onze : Analyse de faisabilité d’un nouveau projet

Chapitre douze : Résultats et conclusion de la recherche

Chapitre treize : Annexe

