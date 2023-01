Perspectives, taille, part et prévisions du marché des trackers solaires en France et dans le monde 2022 à 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des suiveurs solaires devrait passer de 5 417,4 millions USD en 2021 à 16 404,2 millions USD d’ici 2030 , avec un TCAC de 13 . 1 % de 2022 à 2030 . L’énergie solaire est une source d’énergie moins chère que les générateurs hydrauliquespuisqu’il produit de l’électricité à l’aide de cellules solaires. La production de cellules solaires dépend en grande partie de l’intensité de la lumière du soleil et de l’incidence angulaire. Les panneaux solaires exposés à la lumière directe du soleil ont le rendement le plus élevé. Cependant, en raison de la rotation de la planète, les panneaux solaires ont tendance à rester inactifs pour collecter l’énergie solaire tout le temps, ce qui entraîne une perte d’efficacité pour absorber la lumière du soleil la nuit. En conséquence, l’exigence d’une sortie continue avec un système automatisé pour recueillir la lumière du soleil pendant la rotation de la planète est prévue. En ce sens, le système automatique de suivi solaire (ASTS) fonctionne admirablement, et la caractéristique distinctive du système est qu’il se réfère à la mobilité de la lumière solaire plutôt qu’à la rotation de la Terre.

Un tracker solaire dirige les panneaux solaires vers le soleil. Pour changer l’emplacement d’un panneau solaire, ces systèmes utilisent des ordinateurs et des capteurs avec des algorithmes compliqués. Cela garantit que les panneaux photovoltaïques (PV) sont orientés perpendiculairement au soleil, réduisant la réflexion de la lumière et augmentant l’absorption d’énergie. Les trackers solaires présentent plusieurs avantages, notamment une puissance de sortie accrue, des besoins d’espace réduits, des factures d’électricité moins chères et des dépenses de maintenance réduites.

Le déploiement croissant de panneaux solaires et la tendance à la production d’énergie durable stimulent le marché mondial des trackers solaires. Ceci est en outre facilité par la création d’initiatives d’énergie verte par les gouvernements du monde entier, permettant le développement de nouvelles centrales à énergie solaire et des infrastructures d’accompagnement. De plus, l’augmentation de la population a entraîné une augmentation de la consommation mondiale d’électricité, fonctionnant comme un inducteur de croissance. De plus, l’utilisation croissante de l’énergie solaire comme principale source d’énergie dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel stimule la croissance du marché.

En dehors de cela, les percées technologiques rapides, telles que l’intégration à grande échelle de l’énergie solaire et photovoltaïque à concentration avec l’Internet des objets (IoT) et les solutions basées sur le cloud, produisent des perspectives de marché positives.

D’un point de vue commercial et avec l’avancement de la technologie des semi-conducteurs, il existe un besoin universel de suiveurs solaires, même dans des endroits éloignés. Les entreprises impliquées dans les sources d’énergie renouvelables investissent de plus en plus dans les trackers et créent une technologie appropriée capable de donner des résultats optimaux. La technologie des capteurs et les progrès de la R&D devraient augmenter la demande de dispositifs de suivi dans l’industrie des énergies renouvelables.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des trackers solaires

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché car elle a provoqué des retards et des suspensions de projets d’énergie solaire là où ils étaient utilisés, ainsi qu’une interruption de la production de suiveurs solaires en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale induite par l’épidémie. En termes de croissance du marché, le nombre croissant de projets d’énergie solaire dans le pays et l’avènement des systèmes de suivi multiaxes devraient stimuler le marché.

Dynamique du marché mondial des trackers solaires

Moteurs : Adoption croissante des sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité afin de stimuler la croissance du marché

La croissance démographique dans les pays en développement a directement influencé la production d’électricité au cours de la dernière décennie. La production d’énergie renouvelable se développe à un rythme sain et est considérée comme le plus grand remplacement pratique des sources d’énergie traditionnelles comme le charbon et les produits pétroliers avec une réduction accrue des émissions de carbone. Près de 29 % de la production mondiale totale d’électricité provient de sources renouvelables. En outre, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), un soutien politique gouvernemental plus fort et des objectifs d’énergie propre plus ambitieux devraient contribuer à près de 95 % de l’augmentation de la capacité énergétique mondiale d’ici 2026, le solaire photovoltaïque représentant plus de la moitié de cette seule capacité.

Contraintes : investissements élevés et manque d’infrastructures requises

La hausse des coûts de l’acier, qui augmente encore le coût des systèmes de suivi utilisés dans la plupart des projets à grande échelle, est l’une des principales raisons qui entravent la croissance de l’industrie des suiveurs solaires. L’acier représente souvent plus de 65 % du coût total des systèmes de suivi solaire, ce qui rend les suiveurs solaires plus coûteux. De plus, le coût global du système de suivi solaire est supérieur au coût d’installation de panneaux solaires standards, ce qui limite son utilisation dans les applications résidentielles où la consommation d’énergie est souvent plus faible.

Chaque module solaire coûterait 500 USD supplémentaires à installer. En raison de l’augmentation du coût initial, moins de personnes utilisent le système de suivi solaire. En outre, le manque d’infrastructures suffisantes est un autre problème qui ralentit les investissements sur le marché. Le manque de compréhension des avantages des installations à inclinaison fixe par rapport aux installations de suivi a entravé l’expansion en Asie-Pacifique et en Europe.

Opportunités : Initiatives gouvernementales

Des opportunités telles que les initiatives gouvernementales, la complexité de conception réduite et la recherche sur les suiveurs solaires devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Le gouvernement indien vise à produire 500 GW d’électricité à partir de sources renouvelables. L’énergie solaire, étant l’une des sources les moins chères, devrait avoir une part considérable et, par conséquent, offrir un potentiel important aux entreprises du marché des trackers solaires du pays .

Portée du marché mondial des trackers solaires

L’étude classe le marché des trackers solaires en fonction du type de produit, de la technologie et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de produit Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Axe unique

Double axe

Par Perspectives technologiques ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Solaire Photovoltaïque (PV)

Énergie Solaire Concentrée (CSP)

Photovoltaïque concentré (CPV)

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Utilitaire

Non utilitaire

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment à deux axes représente le cagr le plus élevé au cours de la période de prévision par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des suiveurs solaires est segmenté en axes simples et doubles. Le segment double axe représentait la plus grande part de marché en 2021. Grâce à sa capacité à suivre le soleil horizontalement et verticalement, les suiveurs à double axe permettent une absorption optimale des rayons du soleil. Des besoins en terrains plus élevés, une technologie sophistiquée et des exigences élevées en matière de maintenance des moteurs et des systèmes de contrôle entraînent des coûts d’exploitation et de maintenance élevés pour les trackers à deux axes. Cet aspect est un obstacle majeur à l’adoption généralisée des trackers à deux axes.

Le segment des services publics devrait représenter la plus grande part de marché, par application

Sur la base de l’application, le marché mondial des trackers solaires est divisé en utilitaire et non utilitaire. Le segment des services publics a dominé le marché avec la part la plus élevée en 2021 en raison de l’augmentation des coûts de l’électricité et d’un besoin croissant de sources d’énergie renouvelables, qui sont susceptibles de stimuler l’utilisation des suiveurs solaires dans les applications de services publics. Cette tendance devrait persister tout au long de la période prévue. Le système de suivi à axe unique est le suiveur solaire le plus souvent utilisé dans l’industrie des services publics, car les systèmes de distribution solaire sont montés au sol et les suiveurs à axe unique peuvent être utilisés pour suivre le soleil tout au long de la journée. Les trackers sont largement utilisés dans les applications de services publics en raison de l’augmentation des subventions gouvernementales et des systèmes de tarifs de rachat, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

L’Amérique du Nord représente la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision par région

En fonction des régions, le marché mondial des trackers solaires a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . L’Amérique du Nord devrait croître avec la part de marché la plus élevée en 2021. L’Accord de Paris sur le changement climatique a encouragé l’utilisation des énergies renouvelables dans l’approvisionnement énergétique du pays, et l’accent croissant mis sur les énergies renouvelables est principalement responsable de la croissance. Par plusieurs mesures, le gouvernement américain vise également à promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire dans l’économie, augmentant ainsi la croissance régionale.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des trackers solaires

Le marché mondial des suiveurs solaires est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant des stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations avec les partenaires.

