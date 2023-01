Part du marché des gants en caoutchouc en France et dans le monde 2022 Impact du COVID-19 et perspectives régionales 2030

Le marché mondial des gants en caoutchouc était évalué à 33 989,9 millions USD en 2020 et devrait générer 83 909,1 millions USD d’ici 2027. Le marché devrait connaître une croissance à un TCAC de 12,2 % de 2021 à 2027. Un gant en caoutchouc est composé de caoutchouc synthétique, de caoutchouc naturel et d’un revêtement en caoutchouc sur un gant textile. Son objectif principal est de protéger l’utilisateur des produits chimiques dangereux lors de l’exécution d’une tâche. Il est également utilisé dans les secteurs industriels et médicaux comme gants industriels et gants médicaux. Il protège les mains des dangers dangereux tels que les clous en fer, les équipements de chauffage et les produits chimiques corrosifs. Dans le secteur médical, il est utilisé par les soignants et les professionnels de santé pour prévenir le contact avec divers germes. Les gants peuvent être classés en deux types en fonction de leur facilité d’utilisation : jetables et réutilisables. Les gants sont utilisés dans le secteur alimentaire pour éviter que les aliments ne contaminent divers germes.

Le secteur des gants en caoutchouc est l’un des secteurs les moins organisés où de nombreuses entreprises locales ne respectent généralement pas les normes. Ces entreprises locales vendent des gants non standard aux petites industries. Ces petites industries achètent ces gants à bas prix sans tenir compte de leurs normes de sécurité. La sensibilisation accrue à la sécurité des travailleurs, l’augmentation des préoccupations du gouvernement en matière de sécurité au travail et l’industrialisation rapide dans de nombreuses régions stimulent la croissance du marché des gants en caoutchouc. Une augmentation de la conscience de la santé parmi les gens en raison de l’épidémie de COVID-19 a conduit à une augmentation de l’utilisation des gants dans la plupart des domaines. L’augmentation de la demande, les avancées technologiques dans ce domaine et les politiques gouvernementales de soutien offrent une excellente opportunité de croissance mondiale.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.marketstatsville.com/request-sample/rubber-gloves-market

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des gants en caoutchouc

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a fait chuter les ventes de gants industriels. En raison de la pandémie de COVID-19, diverses entreprises de fabrication industrielle à travers le monde ont interrompu leurs activités de production en raison d’une interruption de l’approvisionnement en composants et équipements pendant le confinement, ce qui a entravé la demande de gants industriels. De plus, les fabricants de gants en caoutchouc ont interrompu leur activité en raison d’un approvisionnement perturbé en matières premières pour la production en raison du confinement. La pandémie a entraîné la croissance des gants en caoutchouc utilisés dans le domaine médical et à des fins domestiques. Selon le Malaysian Rubber Board, cette augmentation de la demande a entraîné une envolée du prix des matières premières.

Les gouvernements de divers pays ont également investi massivement dans la production de gants médicaux jetables pour contrôler la propagation du virus pandémique. Au cours de l’épidémie de COVID-19, diverses entreprises et gouvernements ont publié diverses publicités et politiques pour sensibiliser les gens à la santé et à la sécurité de divers gants. La demande de gants jetables dans le domaine médical et domestique augmentera à l’avenir en raison d’une prise de conscience accrue des consommateurs en matière de santé. Les gants industriels ont montré une baisse de la demande en 2020, mais la demande de gants industriels devrait finalement gagner du terrain alors que les industries commencent à fonctionner normalement.

Dynamique du marché mondial des gants en caoutchouc

Moteurs : demande rapide de l’industrie chimique, pétrolière et gazière et pétrochimique

L’un des principaux facteurs responsables de la croissance du marché des gants en caoutchouc est le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz sont la principale bouée de sauvetage des personnes, et la plupart des industries telles que l’automobile, l’aéronautique, la pétrochimie, la chimie et d’autres en dépendent. Les activités d’exploration et de forage de pétrole et de gaz exigent également la sécurité des mains car les incendies et les explosions sont la troisième cause la plus fréquente de blessures mortelles. Historiquement, les blessures aux mains et aux doigts représentent près de 50 % de tous les incidents. Parfois, le nombre est plus proche de 80% de tous les incidents enregistrables.

Cependant, une protection adéquate des mains et du corps est extrêmement importante pour minimiser les blessures et les décès. En raison d’une excellente résistance aux chocs, à l’huile et à l’eau et d’une adhérence exceptionnelle, les principaux gants en caoutchouc nitrile sont utilisés dans les activités pétrolières et gazières. De plus, outre l’amont, les gants en caoutchouc ont également de nombreuses applications au milieu et en aval, ce qui stimule la croissance du marché. De plus, les industries chimiques et pétrochimiques sont également les principaux consommateurs de gants en caoutchouc. Il existe diverses activités dangereuses dans les industries chimiques et pétrochimiques que les gants en caoutchouc peuvent minimiser. Cependant, l’augmentation de la disponibilité des produits pétrochimiques et l’augmentation de l’utilisation de produits chimiques ont un impact positif sur le marché des gants en caoutchouc. Par conséquent, l’industrie chimique, pétrolière et gazière et pétrochimique est à l’origine de la croissance du marché des gants en caoutchouc.

Contraintes : Sensibilité au latex

Il existe différents types de gants en caoutchouc disponibles sur le marché. Un gant en caoutchouc populaire, appelé gants en latex, est largement utilisé à plusieurs fins, mais il développe parfois une sensibilité au latex ou une allergie au latex telle que des éruptions cutanées; urticaire; symptômes nasaux, oculaires ou sinusaux; asthme; et (rarement) un choc. Selon le département américain du travail, on estime que 8 à 12 % des travailleurs de la santé sont sensibles au latex avec des réactions allant de la sensibilité allergique de contact et de la dermatite de contact à une sensibilité immédiate potentiellement mortelle. Cependant, cette sensibilité au latex limite la croissance du marché.

Opportunités : Sensibilisation aux pratiques d’hygiène

Il y a une augmentation de la sensibilisation aux produits d’hygiène et de soins corporels tels que les gants en caoutchouc, les masques, les EPI et autres après la pandémie de COVID-19, ce qui stimule les ventes de gants en caoutchouc. Top Gloves Corporation, un important fabricant de gants en caoutchouc, a annoncé une augmentation de 56,2 % de ses revenus au cours de l’exercice 2020. De plus, selon ses estimations, la demande de gants devrait augmenter de 25 % d’ici 2021 et de 15 % par la suite. Par conséquent, COVID-19 crée de nouvelles opportunités pour le marché des gants en caoutchouc. En outre, la sensibilisation accrue aux pratiques d’hygiène a entraîné une augmentation de l’utilisation de gants en caoutchouc dans les industries associées à l’alimentation et aux boissons, aux boulangeries, aux restaurants et aux aliments emballés, afin de rendre les produits sûrs sans contact direct et de prévenir les infections causées par une mauvaise manipulation. de nourriture et de détérioration.

De nos jours, les marchands d’aliments de rue, les salons et les centres de spa sont également vigilants et utilisent des gants en caoutchouc pour leur sécurité, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de gants en caoutchouc. De plus, le gouvernement de divers pays a collaboré avec les fabricants de caoutchouc pour maintenir un approvisionnement adéquat dans les centres de santé et empêcher la transmission de virus.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des gants en caoutchouc en fonction du type, du produit, du matériau et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Rapport d’achat direct : https://www.marketstatsville.com/buy-now/rubber-gloves-market?opt=2950

Par type de perspectives ( volume, milliers d’unités, chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2027 )

En poudre

Sans poudre

Par perspectives de produit ( volume, milliers d’unités, revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Jetable

Réutilisable

Par perspectives matérielles ( volume, milliers d’unités, revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Latex

Nitrile

Vinyle

Autres

Par perspectives des utilisateurs finaux ( volume, milliers d’unités, revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Soins de santé

Nourriture et boisson

Automobile

Machinerie

Autres

Perspectives par région ( volume, milliers d’unités, revenus, millions USD, 2017-2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

États-Unis, Canada, Mexique Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment sans poudre devrait représenter la plus grande part de marché par type

Sur la base du type, le marché mondial des gants en caoutchouc est classé en gants en caoutchouc poudrés et non poudrés . En 2020, le segment sans poudre représentait la plus grande part de marché de 70,3 % sur le marché mondial des gants en caoutchouc .Les gants en caoutchouc sans poudre ne contiennent pas de poudre d’amidon de maïs et subissent un processus appelé chloration. Ces gants sont super solides et durables pour les applications les plus difficiles, et ils sont plus polyvalents avec une résistance aux aliments, aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau. Une augmentation de la demande de gants en caoutchouc sans poudre dans les hôpitaux et les services médicaux, l’alimentation et les boissons, la restauration et la transformation, les laboratoires et les sciences, les cheveux et la beauté et d’autres applications devrait stimuler la croissance du marché des gants en caoutchouc au cours de la période de prévision . Les gants sans poudre sont super résistants, offrent plus de polyvalence et sont utilisés dans les industries pétrolières et gazières et chimiques, ce qui augmente encore la demande de gants sans poudre de 2021 à 2027. De plus, les gants sans poudre sont abordables, confortables, offre une bonne prise en main et aide à maintenir la santé de la peau. Cependant, ces caractéristiques mentionnées sont les principaux moteurs de la croissance du marché des gants en caoutchouc. De plus, la pandémie de COVID-19 dans le monde a augmenté la demande de gants en caoutchouc, en particulier dans le secteur de la santé, pour réduire la transmission du virus et assurer la sécurité des agents de santé. Cependant, COVID-19 a été l’occasion de développer le marché des gants en caoutchouc sans poudre.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des gants en caoutchouc a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 14,2 % sur le marché mondial des gants en caoutchouc au cours de la période de prévision . L’Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les produits pharmaceutiques et les soins de santé. L’Inde et la Chine sont les plus grands fabricants et exportateurs de médicaments, de produits chimiques et de produits pharmaceutiques dans le monde. La Malaisie représentait environ 65,0 % du marché mondial des gants en caoutchouc. Une augmentation de la population et du taux de croissance des industries chimiques et pharmaceutiques nationales a augmenté la demande de gants en caoutchouc dans la région.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. : https://www.marketstatsville.com/table-of-content/rubber-gloves-market

L’Asie-Pacifique est connue pour sa population croissante et est l’un des plus grands centres pour les industries pharmaceutiques. Ces facteurs augmentent la demande de gants en caoutchouc dans la région Asie-Pacifique. En outre, l’Asie-Pacifique est le plus grand exportateur de gants en caoutchouc au monde et représente plus de 60,0 % des parts de marché dans le monde. L’augmentation de l’industrialisation et des progrès technologiques dans la R&D pharmaceutique en Asie-Pacifique devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période analysée. De plus, l’augmentation de la demande d’aliments et de boissons, de cosmétiques et de produits de soins personnels, de restauration et d’industries de transformation, d’industries de laboratoire et scientifiques, d’industries capillaires et de beauté augmente la demande de gants en caoutchouc pour protéger les mains de ces produits à base de produits chimiques,

Principaux acteurs du marché

Le marché des gants en caoutchouc est fortement consolidé, seuls quelques acteurs détenant une part importante du marché, notamment Hartalega Holdings Berhad Corporation, Ansell Ltd., Kimberly Clark Company, Top Glove Corporation Bhd, Supermax Corporation Berhad, Kossan Rubber Industries Bhd, Schield Scientific, Atlantic Safety Products Inc., Unigloves (UK) Limited et Mapa Professional. Ces entreprises ont utilisé diverses techniques pour accroître leur part de marché et maintenir leur leadership. Ansell Ltd., Top gloves Corporation Bhd, Supermax Corporation Berhad et Mapa Professional ont des stratégies d’acquisition d’utilisateurs et d’introduction de produits. Des recherches détaillées sur les principales entreprises de l’industrie des gants en caoutchouc sont utilisées pour évaluer les meilleures techniques gagnantes.