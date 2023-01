France et marché mondial des plastiques 2022 Croissance, analyse des coûts et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des plastiques devrait passer de 605 816,1 millions USD en 2020 à 736 110,0 millions USD d’ ici 2027 , à un TCAC de 3,3 % de 2021 à 2027 . Les plastiques sont des matériaux organiques, tout comme le bois, le papier ou la laine. Les plastiques sont fabriqués à partir de produits naturels tels que la cellulose, le charbon, le gaz naturel, le sel et, bien sûr, le pétrole brut. Les plastiques sont des matériaux hautement flexibles qui peuvent être utilisés dans plusieurs applications grand public et industrielles. Étant donné que la plupart des plastiques ont une faible densité, les produits en plastique sont légers.

De plus, bien que la plupart des plastiques aient d’excellentes propriétés d’isolation thermique et électrique, certains plastiques peuvent être conçus pour conduire l’électricité si nécessaire. Ils résistent à de nombreux produits chimiques qui attaquent d’autres matériaux, ce qui les rend durables et idéaux pour les environnements difficiles. Certains plastiques sont transparents, ce qui facilite le développement de dispositifs optiques.

Les plastiques sont parmi les matériaux les plus abordables qui offrent diverses propriétés, telles que la résistance mécanique, la résistance à la traction et la durée de conservation. Par rapport à ses alternatives, les plastiques ont des prix relativement inférieurs. En raison du coût, de la légèreté, de la résistance structurelle et de la facilité de moulage, les plastiques ont montré une augmentation de la demande des industries telles que l’automobile et l’aérospatiale pour une meilleure efficacité énergétique et des coûts de production réduits. Les plastiques tels que le polycarbonate ont étendu leur utilisation des feuilles de verre à l’utilisation dans les appareils IoT à domicile en raison de leurs capacités de résistance aux chocs, ignifuges et résistantes à la chaleur. Les polyuréthanes ont connu une augmentation de la demande dans des secteurs tels que l’automobile, l’emballage et les sièges, et les matelas en raison de leur capacité à fournir une meilleure isolation acoustique et thermique, une utilisation durable des ressources et une mousse à mémoire de forme, et un meilleur confort, respectivement. Les bioplastiques, tels que le PLA, ont également montré une utilité croissante dans l’industrie médicale. Par exemple, le PLA a observé une augmentation de la demande des fabricants d’appareils auditifs en raison des facteurs de durabilité et de résistance mécanique du plastique.

Les plastiques biodégradables se dégradent sous l’action des bactéries, des micro-organismes, de l’air et de l’eau dans des conditions environnementales contrôlées. Plusieurs additifs biodégradables pour l’acide polylactique (PLA), le polyhydroxyalcanoate (PHA) et le polyhydroxybutyrate (PHB) ont été développés par des instituts ainsi que des entreprises qui aident à élargir la portée des environnements contrôlés. Les plastiques biosourcés sont fabriqués à partir de dérivés végétaux et peuvent se dégrader en quelques semaines. Étant donné que les plastiques biosourcés sont facilement imprimables, ils éliminent le besoin de plusieurs couches de plastique extrudées ensemble, ce qui permet d’économiser des matières premières et des coûts de transport. Les bioplastiques tels que le PLA ont des propriétés mécaniques et physiques comparables à celles des polyoléfines. Ainsi, avec une prise de conscience croissante de l’environnement et des lois et réglementations plus strictes,

L’industrie du plastique a eu un impact globalement positif sur son marché en raison du COVID-19. Une demande accrue de produits de nettoyage, de ménage, de protection individuelle et d’hygiène a été observée sur la durée. De plus, en raison de la baisse des prix du pétrole brut au cours de la période, le coût de production des plastiques a été réduit en raison de matières premières moins chères. L’industrie de l’emballage a observé une augmentation de la demande en raison des fermetures nationales dans plusieurs pays, ce qui a augmenté la demande de plastiques de l’industrie de l’emballage. Le COVID-19 a également eu un impact négatif sur l’industrie du plastique recyclé en raison de la disponibilité limitée des matières premières, car les fermetures ont entraîné une diminution de la collecte des déchets plastiques. De plus, les usines ont également été contraintes de fermer temporairement. Cela a eu un impact négatif global sur l’industrie du plastique recyclé.

Dynamique du marché mondial des plastiques

Moteurs : augmentation de la demande de l’industrie de l’emballage

L’industrie de l’emballage a enregistré une augmentation considérable de la demande de plastiques en raison de leur rentabilité, de leurs propriétés durables et de leur capacité à fournir des performances. Plus de 30 % de l’industrie de l’emballage utilise des plastiques dans les matériaux d’emballage, les matériaux d’impression, les barrières et autres. Les plastiques réagissent « rarement » avec les substances avec lesquelles ils sont emballés. Cette nature inerte permet au plastique de devenir un matériau d’emballage idéal. De plus, les plastiques tels que le polypropylène (PP) et le polyéthylène téréphtalate (PET) sont facilement imprimables, ce qui augmente la facilité d’utilisation des plastiques comme matériau d’emballage. Les emballages en plastique représentent plus de 35 % d’utilisation de plastique à l’échelle mondiale. Cela en fait un segment de marché idéal à cibler car avec l’évolution du paysage, les produits durables. Bioplastiques, plastiques biodégradables, et les plastiques recyclés pourraient s’avérer des alternatives vitales aux plastiques à base de pétrole, car d’autres alternatives telles que l’aluminium, l’acier et le bois sont moins économiques en termes de disponibilité et de facteurs de coût. L’industrie de l’emballage utilise des plastiques pour fabriquer des bouteilles, des bouchons, des feuilles, des paquets, des emballages et des contenants.

Défis : Réglementations gouvernementales strictes sur la production et le recyclage du plastique

Les gouvernements du monde entier ont reconnu l’importance du développement durable et d’une économie cyclique pour la subsistance adéquate des pays. Selon le rapport de la Banque mondiale (2018), 242 millions de tonnes de déchets plastiques ont été générés en 2017. Un tiers des déchets générés dans les pays à revenu élevé sont recyclés pour diverses applications, alors que seulement 4 % du total des déchets générés dans les pays à faible revenu -pays à revenu est recyclé. Cela est dû à l’inefficacité des infrastructures de collecte des déchets dans les pays. Les Nations Unies (ONU) ont élaboré une liste de 17 objectifs de développement durable qui intègrent 174 cibles, 960 événements et plusieurs autres facteurs qui contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable pour le monde. Ce calendrier devrait être atteint d’ici 2030, et 178 pays en font partie. Ces pays ont mis en place des réglementations soit en limitant la production de plastique, soit en forçant les fabricants à adopter des techniques ou des alternatives plus durables. Cela peut réduire considérablement la demande de plastiques conventionnels dans un avenir prévisible.

Opportunités : Accroître les applications en impression 3D

Avec l’émergence de nouvelles technologies, telles que l’impression 3D, la demande de plastiques a connu un nouveau flux d’applications. Étant donné que ces types de plastique n’ont pas d’exigences préalables pour des additifs supplémentaires ou personnalisés ou des propriétés supplémentaires, les fabricants ont montré un intérêt pour les plastiques moulables pour l’impression 3D en raison de la réduction des coûts de transport et de la facilité de manipulation de la production. En raison de la durabilité, la demande de bioplastiques et de plastiques biodégradables a également connu une croissance progressive dans les applications d’impression 3D.

Portée du rapport sur le marché des plastiques

L’étude classe le marché des plastiques en fonction de l’application et du type de produit aux niveaux régional et mondial .

Par Application Outlook ( Ventes/Revenus, Millions USD, 2017 – 2027 )

Emballage Films et Feuilles Bouteilles et Bouchons Conteneurs en vrac Autres (Tasses, Pots, Pochettes, Plateaux)

Bâtiment et construction Échelle industrielle Échelle commerciale

Électrique et Électronique appareils électroménagers Ordinateurs et portables Téléphones portables Autres (Câbles, TV, etc.)

Biens de consommation Chaussure Meubles Jouets Autres

Automobile Intérieur Extérieur

Autres

Par type de produit Perspectives ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Type de résine Thermoplastiques Biopolymères Mélanges d’amidon Résines recyclées

Type de moulure Moulage par injection Coup audacieux Moulage par extrusion Compression Moulage Autres



Perspectives par région ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment de l’emballage devrait représenter la plus grande part de marché par application

Le marché mondial des plastiques est divisé en emballage, bâtiment et construction, électricité et électronique, biens de consommation, automobile et autres en fonction de l’application . En 2020, le segment des emballages représentait la plus grande part de marché de 40,7 % sur le marché mondial des plastiques . Les plastiques sont largement utilisés dans l’industrie de l’emballage car ils sont bon marché, durables, peuvent être imprimés facilement et ne sont pas réactifs. De plus, les plastiques augmentent la durée de conservation du produit emballé en gardant les conservateurs intacts et en interdisant toute interaction avec l’environnement extérieur.

Les plastiques sont utilisés dans les emballages rigides tels que les films, les sachets et les feuilles et les emballages flexibles tels que les bouteilles, les gobelets, les barquettes pour aliments, boissons, produits chimiques et médicaments. L’attrait esthétique des matériaux d’emballage favorise la vente du produit, maximisant ainsi les revenus. De plus, la demande croissante de plastiques biosourcés tels que le Bio-PET et le Bio-PP sont privilégiés pour la fabrication de films imprimables et de films d’emballage par la méthode d’extrusion. La résistance aux UV, la résistance à l’abrasion et plusieurs autres propriétés peuvent être ajoutées en mélangeant différents additifs dans les plastiques conventionnels, les plastiques recyclés et les biopolymères. La production de bouteilles, de bouchons, de films et de contenants est le plus grand segment de consommation de plastiques biosourcés.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des plastiques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 3,5 % sur le marché mondial des plastiques au cours de la période de prévision . Une croissance est attendue avec la demande croissante de divers segments d’utilisateurs finaux tels que l’emballage, l’automobile, les appareils grand public et l’électronique. En outre, la demande croissante de produits de haute qualité et à faible impact environnemental stimule la demande de plastiques biosourcés dans la région. L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de plastiques biosourcés et recyclés ouvre des opportunités aux fabricants de plastiques respectueux de l’environnement.

Après l’Asie-Pacifique, l’Europe est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des plastiques. Le marché des plastiques conventionnels en Europe évolue en raison de la demande croissante de plastiques biosourcés et biodégradables et de solutions recyclées. Plusieurs entreprises proposent des solutions respectueuses de l’environnement en dehors des plastiques à base de pétrole. Le marché des plastiques conventionnels en Europe évolue en raison de la demande croissante de plastiques biosourcés et biodégradables et de solutions recyclées. Plusieurs entreprises proposent des solutions respectueuses de l’environnement en dehors des plastiques à base de pétrole.

Principaux acteurs du marché des plastiques

Le marché des plastiques est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que BASF SE, Arkema SA, LyondellBasell Industries NV, The Dow Chemical Company, INEOS, Lanxess AG, MBA Polymers Inc., Koninklijke DSM NV, Novamont SpA , Neste Oyj, Royal Dutch Shell, Formosa Plastics, Evonik Industries AG, LG Chem Ltd., SABIC, ENI SpA (Versalis), Chevron Phillips Chemical Company, LLC, ExxonMobil Corporation, Total SE, Sinopec, Borealis AG et Braskem SA .