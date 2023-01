France et marché mondial des écrans LED d’extérieur 2022: analyse de segmentation et prévisions jusqu’en 2030

La taille du marché des écrans LED d’extérieur était évaluée à 7 426 USD . 9 millions en 2020 et devrait atteindre 11 863 USD . 5 millions d’ ici 2027 , avec un TCAC de 9 . 2 % de 2020 à 2027 . Les écrans LED d’extérieur sont de grands panneaux d’affichage qui affichent des publicités en direct, des photos, des films promotionnels et d’autres contenus . On le voit généralement dans des endroits en plein air et centraux comme les avenues, les centres commerciaux, les parcs et les parkings . Une diode électroluminescente ( DEL ), une puce semi-conductrice qui génère de la lumière de différentes couleurs avec des longueurs d’onde dans la gamme visible, est également utilisée dans les écrans .

Ces écrans utilisent des LED haute luminosité et sont largement utilisés dans les applications extérieures telles que les publicités en direct, les panneaux d’affichage, les murs vidéo, etc. De plus, les écrans LED d’extérieur sont conçus à l’aide de la technologie DIP ( Dual In – Line Package ) , ce qui les rend adaptés à tous les temps . Le contenu des écrans est visible de loin , même de jour comme de nuit .

Préférence accrue de la publicité sur écran LED par rapport à la publicité sur papier ou sur affiche en raison de l’utilisation rapide par les sponsors lors d’événements sportifs, de spectacles de divertissement et d’expositions . Une augmentation des événements sportifs et des expositions, des séminaires, des cérémonies et d’autres événements similaires utilisant des écrans LED extérieurs stimule la croissance du marché . En outre, une augmentation des problèmes de consommation d’énergie incite à l’utilisation de ces écrans, car ils garantissent des économies d’énergie et des coûts élevés, ce qui les rend très économes en énergie .

Cela alimente la croissance du marché . Cependant, des investissements initiaux élevés et une demande instable sont les principaux facteurs limitant la croissance du marché . À l’inverse, les conceptions publicitaires alternatives et l’augmentation des événements tels que la gestion d’événements, les transports, les sports et autres sont des facteurs qui offrent des opportunités de croissance au marché dans les années à venir .

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des écrans LED d’extérieur

La pandémie de COVID – 19 a eu un impact négatif sur le marché des écrans LED d’extérieur, car une énorme main-d’œuvre d’entreprises à travers le monde travaille à domicile . Cela a entraîné une baisse des dépenses publicitaires, ce qui, à son tour, a réduit la demande d’écrans LED d’extérieur . Bien que la pandémie de COVID – 19 ait contraint les travaux sur le terrain de plusieurs grands projets à s’arrêter temporairement, le marché devrait rester robuste, un nombre cumulé d’expéditions étant légèrement inchangé au cours des trois prochaines années à partir de 2020 .

L’épidémie de COVID – 19 a eu un impact sur le marché mondial des écrans LED d’extérieur . De nouveaux projets ont été interrompus dans le monde entier, affectant la demande dans diverses industries, notamment la fabrication, l’industrie et la vente au détail . Bien que les acteurs du marché n’aient eu aucune difficulté à obtenir des matières premières, le temps et les coûts de transport sont restés un problème majeur .

Dynamique du marché mondial des écrans LED d’extérieur

Moteurs : Augmentation des publicités numériques

Les entreprises se tournent vers diverses plates-formes de publicité médiatique extérieure telles que les panneaux d’affichage, les murs vidéo et d’autres combinaisons de conceptions d’affichage uniques sur le marché, car l’affichage LED extérieur fournit des conceptions d’affichage uniques et des solutions personnalisées telles que l’amélioration de l’engagement client avec des écrans pixel avancés, l’intégration mobile en utilisant les codes QR et autres . Il s’agit d’un facteur de croissance majeur pour que les annonceurs numériques adoptent et mettent en œuvre des écrans LED extérieurs . De plus, les écrans LED d’extérieur offrent une résistance aux chocs, une efficacité énergétique et une durabilité dans la publicité numérique en raison de l’essor des médias interactifs, respectueux de l’environnement . Ceci, à son tour, alimente la croissance du marché .

Contraintes : Installation et coût initial élevés

Le coût élevé de la fabrication et de l’approvisionnement en matières premières, qui est la condition préalable initiale pour l’affichage à LED extérieur, entraîne un taux élevé d’installation et un coût initial sur le marché . De plus, la base du coût initial du capital est plus élevée que les technologies d’éclairage conventionnelles, limitant ainsi la croissance du marché des écrans LED d’extérieur . De plus, même si leurs coûts d’exploitation sont faibles, dépassant les écrans conventionnels avec une énorme différence, le coût initial élevé de fabrication et d’installation des écrans LED d’extérieur limite la croissance du marché .

Opportunités : Conceptions alternatives de publicités LED

Le secteur de la publicité a besoin de conceptions alternatives pour l’affichage, efficaces en termes d’énergie et de coût . De plus, les annonceurs peuvent afficher plus d’une publicité interactive, des informations sur les consommateurs et les statistiques d’un événement à la fois, même avec des données fluctuantes, offrant ainsi d’énormes opportunités dans les domaines du sport, de la gestion d’événements, des transports et autres . En conséquence, ces facteurs devraient fournir une opportunité de développer et d’élargir le marché des écrans LED d’extérieur dans les années à venir .

Portée du rapport

L’étude classe le marché des écrans LED d’extérieur en fonction du type et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Monté en surface

Monté individuellement

Par Application Outlook ( Revenus , Millions USD, 2017 – 2027 )

Panneaux d’affichage

Écrans LED mobiles

Panneaux de périmètre

Feux de circulation

Murs vidéo

Autres

Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l'Amérique latine

Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l'Europe

Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l'Asie-Pacifique

Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment monté individuellement devrait représenter la plus grande part de marché par type

Le marché des écrans LED d’extérieur est divisé en montage en surface et montage individuel par type . En 2020, le segment monté individuellement représentait la plus grande part de marché de 55 . 6 % sur le marché mondial des écrans LED d’extérieur . Le montage en surface est un type de module LED qui utilise la technologie de montage en surface ( SMT ) pour monter des puces LED sur des cartes de circuits imprimés ( PCB ).

Une augmentation de la demande d’affichages commerciaux et des fonctionnalités telles que des emballages plus denses et un taux de production élevé avec une luminosité améliorée sont quelques-unes des principales tendances du marché . De plus, les composants montés en surface peuvent être fixés des deux côtés du PCB, favorisant ainsi la croissance du marché . De plus, avec une faible consommation d’énergie, les LED montées en surface sont largement utilisées dans les systèmes d’éclairage domestiques et industriels, dans les appareils électroniques personnels tels que les écrans LED, les téléviseurs, les projecteurs, les véhicules et autres .

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Le marché mondial des écrans LED d’extérieur a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique en fonction des régions . À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé de 10 . 5 % sur le marché mondial des écrans LED d’extérieur au cours de la période de prévision . Le marché des écrans LED d’extérieur en Asie – Pacifique est analysé à travers la Chine, le Japon, l’Inde, les pays du Sud-Est et le reste de l’Asie – Pacifique . Des pays comme la Chine, le Japon, Taïwan et la Corée du Sud sont des pays leaders pour la production et la consommation d’écrans LED et de semi-conducteurs d’extérieur .Ils investissent largement dans les domaines de la publicité à l’échelle mondiale .

Après l’Asie – Pacifique, l’Europe est la région qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8 . 7 % sur le marché des écrans LED d’extérieur . L’adoption accrue des écrans LED intelligents et de leurs systèmes de contrôle dans les écrans d’événements sportifs, les systèmes de gestion du trafic et les publicités commerciales alimente la croissance du marché . En outre, l’augmentation de l’utilisation des murs vidéo dans les événements et les fêtes organisés à l’extérieur, qui doivent résister à l’environnement extérieur pollué, sont d’autres facteurs qui alimentent la croissance du marché .

Principaux acteurs du marché

Le marché des écrans LED d’extérieur est légèrement concentré dans la nature avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché, tels que Electronic Displays Inc. , Galaxia Electronics, Barco, Daktronics, Inc . , Leyard, LG Electronics, Lighthouse Technologies Limited . , Shenzhen Dicolor Optoelectronics Co . , Ltd. , Panasonic Corporation et Toshiba Corporation . Ces acteurs ont adopté diverses stratégies pour augmenter leurs parts de marché ou conserver leur position de leader sur le marché . Une analyse complète des développements récents et des courbes de croissance de diverses entreprises aide à comprendre les stratégies de croissance et leur effet potentiel sur le marché .